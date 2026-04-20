Relevansi Semangat Bandung: Menjaga Suluh Perdamaian di Usia 71 Tahun

Peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika menjadi momentum bagi Indonesia untuk menggaungkan kembali Dasasila Bandung di tengah ketidakpastian tatanan dunia internasional.

Tujuh puluh satu tahun telah berlalu sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) pertama kali diselenggarakan di Bandung, sebuah momen bersejarah yang melahirkan Dasasila Bandung sebagai pedoman moral bagi negara-negara yang baru merdeka. Semangat Bandung ini bukan sekadar arsip sejarah, melainkan sebuah komitmen kolektif yang mendesak untuk dihidupkan kembali di tengah situasi geopolitik global yang semakin menentu dan penuh tekanan.

Pada 18 hingga 24 April 1955, sebanyak 29 pemimpin negara berkumpul di Gedung Merdeka dengan satu visi besar: dunia yang terbebas dari hegemoni negara adidaya, di mana setiap bangsa dapat menjalin persahabatan atas dasar kesetaraan, kemerdekaan, dan kedaulatan penuh. Dasasila Bandung yang dirumuskan kala itu mencakup prinsip-prinsip mendasar seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, pengakuan atas persamaan ras dan kedaulatan negara, serta penolakan keras terhadap segala bentuk agresi atau tekanan politik oleh negara-negara besar. Memasuki usia ke-71, relevansi Semangat Bandung justru terasa semakin krusial di saat tatanan internasional sedang mengalami krisis kepercayaan dan meningkatnya polarisasi global. Dewasa ini, dunia seolah kembali terancam oleh dinamika kekuatan besar yang sering kali mengabaikan hukum internasional dan mengesampingkan kepentingan negara-negara berkembang. Oleh karena itu, Indonesia, sebagai pemrakarsa dan tuan rumah sejarah tersebut, memikul tanggung jawab moral yang sangat berat untuk memastikan suluh perdamaian ini tidak padam. Semangat Bandung menuntut adanya keberanian dari negara-negara anggota untuk terus mengedepankan dialog dalam penyelesaian konflik dan menolak segala bentuk praktik neokolonialisme yang mencoba membelenggu kedaulatan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika. Tanpa upaya kolektif dan komitmen nyata dari para pemimpin dunia saat ini, nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan 71 tahun lalu berisiko hanya menjadi fosil sejarah yang tidak memberikan dampak bagi kehidupan global yang harmonis. Ke depan, Indonesia harus terus memimpin agenda ini dengan cara memperkuat kolaborasi lintas sektor yang tidak hanya terbatas pada diplomasi formal antarnegara, tetapi juga keterlibatan generasi muda. Dasasila Bandung bukanlah aturan mati; ia adalah dokumen hidup yang memerlukan interpretasi kontemporer agar tetap relevan dalam menjawab tantangan zaman, seperti isu ketimpangan ekonomi global, perubahan iklim, dan ancaman keamanan siber yang sering kali menjadi alat penindasan baru. Pemerintah Indonesia perlu mempertegas posisinya di kancah internasional dengan mengajak negara-negara sahabat untuk kembali berpegang teguh pada komitmen penyelesaian sengketa melalui jalur damai, negosiasi, dan arbitrasi internasional. Semangat Bandung adalah warisan emas bagi perdamaian dunia, dan menjaganya agar tetap berkobar adalah kehormatan sekaligus kewajiban Indonesia. Harapannya, peringatan 71 tahun ini menjadi momentum refleksi diri bagi setiap negara pendukung untuk membuktikan bahwa Dasasila Bandung masih menjadi kompas yang ampuh dalam menavigasi arus globalisasi yang sering kali tidak berpihak pada keadilan, sehingga masa depan dunia yang bebas, damai, dan setara dapat benar-benar diwujudkan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa





