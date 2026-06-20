Relawan Projo: Penangkapan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma Sah Secara Hukum

Sekjen Relawan Projo Freddy Damanik menyatakan penangkapan Roy Suryo dan dokter Tifauzia Tyassuma terkait dugaan fitnah ijazah Jokowi telah dilakukan secara sah dan sesuai KUHAP, meski upaya paksa terlihat "berlebih". Hingga Sabtu pagi, belum ada informasi penahanan terhadap keduanya.

Sekretaris Jenderal Relawan Projo , Freddy Damanik , menyatakan bahwa hingga Sabtu (20/6/2026) pagi, belum ada informasi penahanan terhadap Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma sebagai tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden Jokowi.

Dalam wawancara di program Sapa Indonesia Pagi, Kompas TV, Freddy menjelaskan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada ketentuan yang mewajibkan tersangka didampingi penasihat hukum saat penangkapan, melainkan hanya mengharuskan kehadiran keluarga atau warga setempat seperti RT/RW. Ia menilai penyidik telah menjalankan kewenangan dengan profesional dan proses penangkapan tersebut sah serta tidak dilakukan secara tiba-tiba. Meski upaya paksa sering terlihat "berlebihan", itu adalah bagian dari prosedur hukum.

Freddy juga menambahkan bahwa sampai saat ini pihaknya belum mengetahui adanya penahanan, tanpa menutup kemungkinan keduanya dirawat di rumah sakit sebagai bentuk pembantaran. Menurutnya, jika kuasa hukum Roy dan Tifa merasa tindakan tersebut berlebihan, itu wajar, tetapi tidak ada pelanggaran terhadap KUHAP. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo telah menegaskan akan mengikuti proses hukum terkait penangkapan tersebut





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Roy Suryo Tifauzia Tyassuma Fitnah Ijazah Jokowi Upaya Paksa KUHAP Relawan Projo Freddy Damanik

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