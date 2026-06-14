Relawan Muda Aceh Tanam Mangrove di Lampulo, Tekankan Mitigasi Bencana dan Kelestarian

Komunitas Ruang Lingkup dan anak muda Aceh melakukan penanaman bibit mangrove di Mangrove Park Lampulo, Banda Aceh, guna memperkuat ekosistem pesisir, mengurangi risiko abrasi dan tsunami, serta meningkatkan kesadaran lingkungan.

Komunitas Ruang Lingkup bersama anak muda Aceh melaksanakan kegiatan penanaman bibit mangrove di Mangrove Park Lampulo , Banda Aceh , pada Sabtu 13 Juni 2026. Acara ini melibatkan sekitar 150 relawan dari berbagai komunitas anak muda sebagai bagian dari upaya konservasi lingkungan pesisir.

Kawasan Mangrove Park Lampulo yang terletak di Pelabuhan Perikanan Samudra Kutaraja adalah ruang terbuka hijau seluas 11 hektare sekaligus kawasan konservasi hutan bakau. Hutan mangrove memainkan peran penting dalam melindungi pesisir dari abrasi dan meredam dampak tsunami, sehingga upaya penghijauan dan pemulihan ekosistem ini sangat relevan. Saat ini kawasan tersebut sudah ditanami lebih dari 100 ribu batang mangrove, dan penanaman secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan keseimbangan ekosistem serta kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap pentingnya pelestarian lingkungan.

Kegiatan ini juga sejalan dengan berbagai program other yang dilakukan oleh lembaga lain, seperti penanaman mangrove desa Oncone Raya sebanyak 2.600 bibit, kolaborasi Lions Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menanam 20.000 bibit, serta program Mangrove Goes To School (MGTS) yang menargetkan pelajar dan mahasiswa sebagai agen perubahan. Polda Aceh juga berkomitmen melalui program Polisi Hijau dengan menanam 10.000 bibit. 另外, pelepasliaran bibit kepiting dilakukan serentak di Mangrove Park Lampulo untuk memperkuat konservasi.

Fakta unik tentang kapasitas hutan mangrove menyerap karbon lima kali lipat hutan biasa juga meningkatkan urgensi upaya-upaya tersebut. Secara keseluruhan, aksi-aksi ini menunjukkan kolaborasi antara komunitas, pemerintah, dan sektor swasta untuk menjaga kelestarian pesisir Aceh dan Indonesia secara umum, sekaligus mentransformasi pariwisata menjadi lebih hijau, seperti yang diwujudkan ASPPI Aceh dengan menanam 5.000 mangrove pada Hari Pariwisata Sedunia





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Mangrove Aceh Konservasi Penanaman Relawan Muda Ruang Lingkup Lampulo Mitigasi Bencana Kelestarian Ekosistem

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