Relawan Kemanusiaan Indonesia Ucapkan Dugaan Kekerasan Fisik dan Mental di Tangan Tentara Israel

Salah satu relawan kemanusiaan Indonesia, Andi Angga Prasadewa, mengungkap dugaan kekerasan fisik dan mental yang dialaminya bersama relawan lain saat ditahan tentara Israel. Kapal mereka dicegat tentara Israel ketika masih berada di perairan internasional dekat Siprus. Mereka sempat ditembaki sebelum diperiksa dan dibawa ke kapal penjara milik Israel.

Salah satu relawan kemanusiaan Indonesia, Andi Angga Prasadewa, mengungkap dugaan kekerasan fisik dan mental yang dialaminya bersama relawan lain saat ditahan tentara Israel . Kapal mereka dicegat tentara Israel sekitar pukul 09.00 waktu setempat ketika masih berada di perairan internasional dekat Siprus.

Mereka sempat ditembaki sebelum diperiksa dan dibawa ke kapal penjara milik Israel. Andi menyebut para relawan ditempatkan di dalam kontainer sempit yang penuh bau kotoran dan terus mendapat tekanan psikologis. Kontainer kerap dipukul, disiram, hingga dibuat tidak nyaman selama perjalanan menuju pelabuhan Ashdod. Andi juga mengaku sejumlah relawan mengalami kekerasan fisik serius.

Beberapa di antaranya ditembak peluru karet, disetrum, diinjak, hingga mengalami patah tulang. Ia menyebut ada relawan perempuan yang diduga mengalami pelecehan, meski belum dapat memastikan detailnya. Meski mengalami intimidasi, Andi mengatakan para relawan telah menyadari risiko sebelum menjalankan misi kemanusiaan tersebut. Tujuan utama pelayaran adalah menyuarakan penderitaan warga Palestina dan mengirim bantuan kemanusiaan ke Gaza





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Relawan Kemanusiaan Israel Kekerasan Fisik Kekerasan Mental Tentara Israel Pelayaran Kemanusiaan Penderitaan Warga Palestina Bantuan Kemanusiaan Gaza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Indonesia Kecam Keras Israel atas Penahanan Relawan GSF, Langgar Hukum InternasionalPemerintah Indonesia mengecam keras tindakan Israel yang menahan relawan Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0, menegaskan insiden ini sebagai pelanggaran hukum internasional dan berhasil memulangkan sembilan WNI.

Read more »

Relawan Flotilla Indonesia Bongkar Perlakuan Tak Menyenangkan Saat Ditahan Militer IsraelMenyusul kepulangan 9 WNI, salah satu WNI, Ronggo, kembali menceritakan momen detik-detik kapal yang ditumpanginya dicegat militer Israel di perairan internasional

Read more »

Global Sumud Flotilla Siapkan Langkah Hukum Internasional terhadap IsraelRelawan Indonesia ungkap dugaan penyiksaan saat ditahan Israel, langkah hukum sedang disiapkan.

Read more »

Dua Jurnalis Republika dan Tujuh Warga Negara Indonesia Kembali ke Indonesia Setelah Ditahan IsraelDua jurnalis Republika, Thoudy Badai Rifan Billah dan Bambang Noroyono alias Abeng, akhirnya kembali ke Indonesia bersama tujuh warga negara Indonesia (WNI) lainnya setelah sempat ditahan oleh tentara Israel. Mereka tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Minggu (24/5).

Read more »