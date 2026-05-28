Relawan Gaza As'ad Aras: Penyiksaan Tak Gentarkan Tekad Membantu Palestina

As'ad Aras menegaskan bahwa pengalaman penyiksaan tidak membuat relawan takut, mereka siap kembali kapan saja. Ia juga mengkritik kegagalan dunia dan menekankan pentingnya aksi nyata untuk Palestina.

JAKARTA - Relawan kemanusiaan asal Indonesia, As'ad Aras , kembali menegaskan komitmennya untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina meskipun dirinya dan rekan-rekan relawan pernah mengalami penyiksaan.

Dalam pernyataannya, As'ad mengatakan bahwa pengalaman pahit tersebut justru memperkuat tekad mereka untuk tetap berada di garis depan bantuan kemanusiaan. Menurutnya, tidak ada rasa takut yang mampu menghentikan langkah mereka selama masih ada kesempatan untuk membantu saudara-saudara di Palestina. As'ad menekankan bahwa relawan siap menempuh jalur apa pun, baik jalur darat, laut, maupun udara, demi menyalurkan bantuan dan memperjuangkan keadilan bagi Palestina. Ia juga menyoroti kondisi kemanusiaan di Gaza yang semakin memburuk akibat blokade dan serangan militer yang terus berlanjut.

Ribuan warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, menjadi korban setiap harinya. Situasi ini mendorong masyarakat sipil global untuk bergerak, termasuk relawan dari Indonesia yang tidak mau tinggal diam. As'ad mengkritik keras kegagalan pemerintah dunia dan organisasi internasional dalam menghentikan konflik di Palestina. Ia menilai bahwa banyak negara hanya memberikan pernyataan tanpa aksi nyata.

Masyarakat sipil, khususnya umat Islam di seluruh dunia, merasa perlu mengambil alih peran yang ditinggalkan oleh para pemimpin dunia. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, memiliki tanggung jawab moral yang besar. As'ad mengingatkan bahwa warga Palestina telah berkorban sejak lama, menjaga Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat pertama umat Islam dan tempat suci ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Pengorbanan mereka dalam mempertahankan tanah air dan situs suci tersebut tidak boleh diabaikan.

Oleh karena itu, aksi nyata seperti pengiriman relawan dan bantuan kemanusiaan harus terus digalakkan, melampaui sekadar kampanye media sosial atau penggalangan dana. Lebih lanjut, As'ad menjelaskan bahwa para relawan tidak hanya memberikan bantuan medis dan logistik, tetapi juga dukungan psikososial bagi warga yang trauma. Mereka bekerja di tengah risiko tinggi, termasuk ancaman penangkapan dan kekerasan. Pengalaman penyiksaan yang dialaminya sendiri menjadi bukti betapa beratnya perjuangan ini.

Namun, semangat solidaritas dan nilai-nilai kemanusiaan membuat mereka tetap bertahan. As'ad berharap bahwa pemerintah Indonesia dapat lebih aktif dalam diplomasi internasional untuk mendorong gencatan senjata dan solusi adil bagi Palestina. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina, baik melalui doa, donasi, maupun aksi nyata lainnya. Konflik di Palestina bukanlah sekadar isu agama, melainkan isu kemanusiaan yang membutuhkan perhatian global.

Dengan jutaan pengungsi dan krisis pangan yang parah, kebutuhan akan bantuan kemanusiaan semakin mendesak. Relawan seperti As'ad Aras menjadi contoh nyata bahwa solidaritas lintas batas dapat membawa harapan di tengah keputusasaan. Keberanian mereka menginspirasi banyak orang untuk tidak tinggal diam dan terus berjuang demi keadilan dan perdamaian di Palestina





