Rel MRT Jakarta Fase 1 dan 2A Tersambung, Pembangunan Capai 59,19%

Penyambungan rel MRT Jakarta Fase 1 dan Fase 2A, tepatnya di terowongan arah utara dari Stasiun Bundaran HI hingga Stasiun Thamrin, telah rampung. Proyek ini menunjukkan progres signifikan dan ditargetkan selesai sesuai jadwal.

Rel Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta untuk Fase 1 dan Fase 2A kini telah resmi tersambung. Titik krusial yang berhasil diselesaikan adalah pengecoran lapisan dasar rel atau track bed di terowongan arah utara, membentang dari Stasiun Bundaran HI hingga Stasiun Thamrin. Langkah teknis ini diambil sebagai persiapan untuk tahapan selanjutnya, yaitu instalasi pintu tepi peron atau platform screen door.

Weni, salah satu perwakilan dari PT MRT Jakarta, mengonfirmasi penyelesaian ini dan menyatakan bahwa pekerjaan akan segera dilanjutkan pada lintas Thamrin-Monas, mencakup kedua arah perjalanan. Target penyelesaian pengecoran track bed di seluruh terowongan Fase 2A ini ditetapkan pada akhir tahun 2026. Sementara itu, seluruh pekerjaan sipil yang menjadi bagian dari proyek ini diproyeksikan rampung pada akhir tahun 2027. Perkembangan pembangunan Fase 2A pada koridor utara-selatan secara keseluruhan telah mencapai angka 59,19 persen hingga Maret 2026, sebuah angka yang melampaui target awal sebesar 57,52 persen. PT MRT Jakarta memiliki ambisi untuk menyelesaikan dan mengoperasikan segmen pertama, yaitu Bundaran HI-Monas, pada akhir tahun 2027. Segmen lanjutan hingga Stasiun Kota diharapkan dapat rampung pada tahun 2029. Fase 2A dari MRT Jakarta ini akan menghubungkan area Bundaran HI dengan Stasiun Kota dengan total panjang jalur sekitar 5,8 kilometer. Jalur ini akan dilengkapi oleh tujuh stasiun bawah tanah yang strategis, yaitu Stasiun Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Stasiun Kota. Proyek ambisius ini juga dirancang dengan konsep kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development (TOD). Konsep ini bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi transportasi publik dengan ruang publik yang memadai serta aktivitas masyarakat yang dinamis di sekitar area stasiun, menciptakan lingkungan perkotaan yang terpadu dan efisien. Rel yang digunakan dalam pembangunan Fase 2A ini merupakan produk berkualitas tinggi dari Nippon Steel, Jepang. Sistem yang diaplikasikan adalah direct fixation track, yang memanfaatkan bantalan beton prategang atau PC Sleeper. Keunggulan sistem ini terletak pada daya tahannya yang dapat mencapai hingga 50 tahun, serta kebutuhan perawatan yang relatif minimal. Selain bantalan beton, digunakan pula bantalan sintetis atau Synthetic Sleeper Material, terutama pada area wesel dan persilangan rel. Material sintetis ini dibuat dari kombinasi serat kaca dan busa poliuretan yang diproses melalui tekanan tinggi. Hal ini memberikan karakteristik ketahanan yang sangat baik terhadap air dan berbagai bahan kimia, serta kemampuan isolasi listrik yang superior, memastikan operasional yang aman dan handal. Dalam proses penyambungan rel, proyek ini menerapkan metode Continuous Welded Rail (CWR). Dua teknik pengelasan utama yang digunakan adalah flash butt welding dan thermit welding. Teknik flash butt welding dipilih karena menghasilkan kekuatan sambungan yang mendekati kekuatan material rel asli dan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap fluktuasi suhu ekstrem. Dari sisi progres konstruksi, berbagai paket pekerjaan menunjukkan capaian yang membanggakan. Paket kontrak CP201 telah mencapai 92,3 persen penyelesaian. Paket CP202 berada di angka 64,13 persen, sementara paket CP203 telah mencapai 83,72 persen. Khusus untuk paket CP205 yang meliputi sistem perkeretaapian, progresnya telah mencapai 42,69 persen, dan tahap pengecoran track bed sudah dimulai. Hingga tanggal 25 Maret 2026, panjang segmen Bundaran HI-Monas yang telah dilakukan pengecoran track bed mencapai 769 meter. Komitmen KOMPAS.com adalah menyajikan berita yang faktual, terpercaya, dan berimbang untuk pembaca. Dukungan keberlanjutan jurnalisme berkualitas dan pengalaman membaca tanpa iklan dapat dinikmati melalui keanggotaan khusus. Pekerjaan lanjutan pada Fase 2A MRT Jakarta ini melibatkan banyak elemen teknis dan logistik yang kompleks untuk memastikan kualitas dan ketepatan waktu. Pemilihan material rel dan sistem perkeretaapian yang canggih mencerminkan komitmen PT MRT Jakarta untuk menyediakan layanan transportasi publik yang modern, efisien, dan berstandar internasional. Integrasi dengan konsep TOD diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas warga, tetapi juga turut serta dalam revitalisasi kawasan perkotaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitarnya. Kemajuan proyek ini menjadi indikator positif bagi perkembangan infrastruktur transportasi di ibu kota Indonesia. Progres yang melampaui target ini menunjukkan efektivitas manajemen proyek dan kerja keras seluruh tim yang terlibat. Penyelesaian Fase 2A secara keseluruhan akan menjadi pencapaian signifikan dalam pengembangan jaringan MRT Jakarta, yang pada akhirnya akan menghubungkan lebih banyak wilayah dan melayani lebih banyak penumpang, sekaligus mengurangi kemacetan lalu lintas dan polusi udara di Jakarta. Penyambungan rel ini adalah simbol kemajuan nyata dalam upaya mewujudkan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan di kota metropolitan seperti Jakarta





