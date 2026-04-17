Rektor Unpad Buka Suara: Dosen Diduga Lecehkan Mahasiswi Asing, Langsung Dinonaktifkan dan Investigasi Dibentuk

Universitas Padjadjaran (Unpad) mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sementara seorang dosen yang diduga melakukan pelecehan terhadap mahasiswi asing peserta program pertukaran pelajar. Rektor Unpad, Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, menegaskan komitmen kampus terhadap penegakan integritas dan perlindungan sivitas akademika, serta membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran tersebut sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Rektor Universitas Padjadjaran , Profesor Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, angkat bicara mengenai dugaan insiden pelecehan yang terjadi di lingkungan kampus almamaternya. Kasus yang membelit kampus kebanggaan Jawa Barat ini pertama kali mencuat ke publik melalui peredaran informasi di jagat maya. Berbagai tangkapan layar percakapan yang diduga kuat melibatkan seorang oknum dosen dan seorang mahasiswi asing tersebar luas, sontak menimbulkan kegelisahan dan kekhawatiran mendalam di kalangan civitas akademika. Mahasiswi yang menjadi korban dalam dugaan pelecehan ini diketahui merupakan peserta program pertukaran pelajar yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Padjadjaran .

Menanggapi gejolak informasi yang berkembang, Universitas Padjadjaran tidak tinggal diam. Pihak rektorat segera mengambil langkah proaktif dengan menonaktifkan sementara dosen yang terindikasi terlibat dalam dugaan pelanggaran tersebut dari seluruh kegiatan akademik yang diembannya. Profesor Arief Sjamsulaksan Kartasasmita dalam pernyataan resminya pada hari Jumat, 17 April 2026, menegaskan komitmen institusi untuk tidak menoleransi segala bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual, di lingkungan pendidikan. Ia menekankan bahwa Universitas Padjadjaran berdedikasi penuh untuk menjunjung tinggi nilai integritas, memastikan keamanan, serta memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh sivitas akademika yang berada di bawah naungannya. Pihak kampus secara tegas menyatakan bahwa setiap dugaan pelanggaran yang muncul akan diusut secara serius dan mendalam sesuai dengan koridor hukum dan peraturan yang berlaku, demi menjaga kepercayaan publik yang telah diberikan kepada institusi pendidikan ternama ini. Pernyataan ini dilontarkan menyikapi sorotan publik yang cukup tajam, terutama setelah adanya pemberitaan mengenai kasus lain yang diduga melibatkan aparat penegak hukum di mana korban menuntut keadilan yang lebih represif.

Universitas Padjadjaran mengambil langkah konkret segera setelah menerima laporan lengkap mengenai dugaan pelecehan tersebut. Penonaktifan sementara dosen yang bersangkutan dari seluruh kegiatan akademik adalah bentuk komitmen awal untuk memastikan proses investigasi berjalan tanpa intervensi dan tendensi. Lebih dari sekadar penonaktifan, pihak rektorat juga telah membentuk sebuah tim investigasi independen yang sangat penting dalam proses ini. Tim ini terdiri dari perwakilan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) Universitas Padjadjaran yang memiliki keahlian spesifik dalam isu kekerasan seksual, serta melibatkan unsur dari senat fakultas yang relevan. Pembentukan tim multidisiplin ini bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh proses penyelidikan berjalan secara objektif, adil, dan transparan.

Profesor Arief lebih lanjut memastikan bahwa apabila terbukti bersalah, pelaku pelecehan akan dikenakan sanksi yang tegas dan setimpal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 'Unpad konsisten dalam proses pembuktian dan penindakan, serta memprioritaskan keselamatan pihak yang menjadi korban dalam setiap kasus,' ujar beliau, menggarisbawahi pendekatan yang berpusat pada korban. Selain itu, rektorat juga sangat menekankan pentingnya menjaga kehati-hatian dalam setiap tahapan investigasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam pengambilan keputusan yang dapat merugikan semua pihak, terutama korban. 'Prosedur pembuktian akan dilakukan secara seksama agar tidak menimbulkan keputusan keliru, meskipun keberpihakan tetap kepada korban,' tandas Profesor Arief, menunjukkan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak korban. Perhatian terhadap detail dan ketelitian dalam setiap langkah menjadi prioritas utama dalam rangka memastikan keadilan terwujud.

Seluruh upaya yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran ini mencerminkan keseriusan institusi dalam menangani isu-isu sensitif yang dapat mencoreng nama baik dunia pendidikan. Kasus ini menjadi pengingat bahwa kampus bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga harus menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Komitmen rektorat untuk tidak mentoleransi kekerasan seksual dan memastikan proses hukum yang adil bagi semua pihak menjadi landasan utama dalam menghadapi tantangan ini. Kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi akan sangat bergantung pada seberapa efektif dan berintegritas universitas dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di lingkungan kampus. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil menjadi kunci utama dalam membangun kembali keyakinan masyarakat terhadap Universitas Padjadjaran sebagai pusat pendidikan yang unggul dan beradab. Tindakan tegas dan responsif merupakan cerminan dari kesadaran akan tanggung jawab moral dan sosial yang diemban oleh sebuah lembaga pendidikan





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guru Besar Unpad yang Diduga Lecehkan Mahasiswi Dinonaktifkan, Rektor Bentuk Tim InvestigasiBerita Guru Besar Unpad yang Diduga Lecehkan Mahasiswi Dinonaktifkan, Rektor Bentuk Tim Investigasi terbaru hari ini 2026-04-16 14:05:53 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Heboh Guru Besar Unpad Diduga Lecehkan Mahasiswa Asing, Ini Pernyataan Lengkap RektorRektor Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Arief S Kartasasmita buka suara terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan guru besar kepada mahasiswa asing.

Read more »

Nathan Tjoe-A-On Buka Suara soal Paspoortgate, Sindir NAC BredaPemain Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On akhirnya buka suara soal paspoortgate di Liga Belanda yang sempat membuatnya tersingkir dari Willem II hingga dilarang berlatih.

Read more »

Tiket FIFA Series 2026 Tak Sold Out, Erick Thohir Buka SuaraErick Thohir akhirnya buka suara terkait polemik tiket FIFA Series 2026 yang tak terjual habis.

Read more »

Erick Thohir Buka Suara Soal Play-off Tambahan Piala Dunia 2026, Nasib Indonesia dan Italia PupusMenteri BUMN Erick Thohir menanggapi isu playoff tambahan Piala Dunia 2026 yang merebak pasca permintaan Iran. Sementara itu, Timnas Indonesia U-17 terancam tersingkir di Piala AFF U-17 2026, dan Bayern Munich melaju ke semifinal Liga Champions setelah mengalahkan Real Madrid. Berita lain mencakup isu paspor Nathan Tjoe-A-On, fokus FFI pada talent scouting, serta peluncuran DJI Osmo Pocket 4.

Read more »

Nathan Tjoe-A-On Buka Suara soal Paspoortgate, Ungkap Nasib Elkan Baggott dan Asnawi MangkualamNathan Tjoe-A-On memberikan klarifikasi terkait isu paspor dan membahas nasib rekan-rekannya di Timnas Indonesia seperti Elkan Baggott dan Asnawi Mangkualam yang bermain di liga Eropa. Artikel ini juga menyoroti performa mereka di klub masing-masing.

Read more »