Rektor UKI Prof. Angel Damayardi dan Dr. I Wayan Sudirta membahas urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai pedoman pembangunan jangka panjang demi menghindari pembangunan poco-poco menuju Indonesia Emas 2045.

Rektor Universitas Kristen Indonesia ( UKI), Prof. Angel Damayardi, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab sejarah yang besar untuk menghadirkan pemikiran dan solusi konstitusional guna tegaknya negara hukum yang berkeadilan sosial. Pernyataan krusial ini disampaikan langsung oleh Angel Damayardi dalam sambutannya pada forum Curah Pendapat tentang Urgensi dan Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara ( PPHN). Acara ini berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 27 November 2026.

Komitmen UKI dan Kemitraan Strategis PPHN

Prof. Angel Damayardi secara khusus mengapresiasi konsistensi Ikatan Alumni Doktor Hukum UKI (IKA DH UKI). Dia menekankan bahwa IKA DH UKI berfungsi sebagai wadah pemikiran yang independen dan nonpartisan, yang menjadi sangat vital di tengah persimpangan sejarah menuju visi Indonesia Emas 2045. Kehadiran organisasi ini dianggap sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas pemikiran nasional tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik sesaat.

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Forum yang dihadiri oleh tokoh akademik dan legislatif ini digelar dengan kolaborasi antara IKA DH UKI, Program Doktor Ilmu Hukum UKI, serta Sekretariat Jenderal MPR RI. Tema utama diskusi yang diangkat adalah merumuskan bentuk hukum dan prioritas substansi PPHN pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023. Langkah ini menunjukkan keseriusan pihak akademik dan legislatif dalam menyikapi dinamika ketatanegaraan terbaru.

Analisis Dampak Putusan MK dan Formulasi Kebijakan

Diskusi ini mempertemukan para pakar hukum tata negara dan perumus kebijakan tingkat tinggi untuk membahas arah pembangunan nasional jangka panjang. Para peserta fokus pada pilihan bentuk hukum PPHN, dengan tetap menjaga kesesuaiannya terhadap sistem presidensial Indonesia. Pembahasan ini juga sangat memperhatikan perkembangan ketatanegaraan pasca-amandemen UUD 1945, memastikan bahwa setiap rumusan kebijakan tetap dalam koridor konstitusi yang berlaku.

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Pentingnya merumuskan PPHN secara matang menjadi fokus utama agar pembangunan tidak tergerus oleh perubahan iklim politik. Para ahli menekankan bahwa substansi PPHN harus mampu menjadi pedoman yang kuat dan berkelanjutan, sehingga dapat menjawab tantangan kompleksitas bangsa di masa depan. Hal ini sejalan dengan upaya menjaga konsistensi arah negara meskipun terjadi dinamika pemerintahan.

Dr. I Wayan Sudirta Peringatkan Fenomena Poco-Poco

Ketua Umum IKA DH UKI sekaligus Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H., memberikan penekanan serius mengenai bahaya ketiadaan haluan pembangunan jangka panjang. Dia menegaskan bahwa tanpa PPHN yang jelas, negara berpotensi menghadapi fenomena yang dia sebut sebagai pembangunan poco-poco. Istilah ini merujuk pada ketidakstabilan arah kebijakan yang sangat dipengaruhi oleh perubahan leadership.

Dr. I Wayan Sudirta menjelaskan lebih lanjut bahwa fenomena pembangunan poco-poco terjadi ketika terjadi perubahan prioritas pembangunan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan dalam kurun waktu lima tahunan. Kondisi ini sangat merugikan karena sumber daya nasional sering kali dialihkan tanpa menyelesaikan program yang sudah dimulai, sehingga efektivitas pembangunan menurun drastis.

Lebih jauh lagi, Dr. I Wayan Sudirta menyebutkan bahwa kondisi ini berkontribusi terhadap belum optimalnya sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketika pusat mengubah prioritas secara tiba-tiba, daerah sering kali kesulitan menyesuaikan rencana kerja mereka, menyebabkan inefisiensi anggaran dan terhambatnya pencapaian target pembangunan nasional secara keseluruhan.

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Implikasi Jangka Panjang bagi Stabilitas Negara

Keberhasilan merumuskan PPHN yang solid diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memutus siklus perubahan prioritas yang tidak berujung. Dengan adanya pedoman yang jelas, pemerintah daerah dan pusat dapat bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini akan menciptakan stabilitas yang diperlukan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Kolaborasi antara akademisi, seperti yang diwakili oleh UKI, dengan institusi legislatif seperti MPR RI, membuktikan bahwa pembangunan hukum dan kebijakan harus berbasis pada kajian mendalam. Keputusan yang diambil haruslah bersifat strategis dan mampu bertahan lama, bukan sekadar reaktif terhadap situasi politik saat ini. Forum ini menjadi langkah awal yang tepat dalam mengawal tegaknya negara hukum yang adil.