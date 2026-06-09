Kementerian BUMN dan FHCI mengumumkan RBB 2025 dengan lebih dari 2.000 lowongan di BUMN. Pendaftaran ditutup 19 Maret 2025, hasil seleksi 14 April 2025. Proses hanya melalui portal resmi dan email panitia, dengan peringatan terhadap penipuan. Artikel juga menyentuh peran Cek Fakta Liputan6.com dalam verifikasi hoaks dan kabar perombakan direksi PLN.

Kementerian BUMN dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) menggelar Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025, program yang menawarkan lebih dari 2 ribu lowongan di berbagai perusahaan BUMN.

Pendaftaran ditutup pada 19 Maret 2025 dan pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan pada 14 April 2025. Program ini tersedia bagi lulusan SMA hingga S2, termasuk fresh graduate dan profesional berpengalaman, sebagai bagian dari upaya menciptakan lapangan kerja berkualitas sesuai visi Presiden. Masyarakat diingatkan untuk mengakses informasi dan formulir hanya melalui portal resmi rekrutmenbersama2025.fhcibumn.id serta email panitia RBB 2025. Kementerian BUMN dan FHCI juga memperingatkan terhadap出现问题 penipuan yang mengatasnamakan mereka.

Aside dari pen德拉 rekrutmen, perlu dilaporkan bahwa Kanal Cek Fakta Liputan6.com, yang berdiri sejak 2018 dan menjadi bagian dari International Fact Checking Network (IFCN) serta partner Facebook, terus berkomitmen memberikan literasi media dan verifikasi informasi. Layanan ini menerima laporan hoaks melalui email cekfakta.liputan6@kly.id.

Terkait kabar perombakan direksi PLN, pernyataan dari Bos Danantara belum detail dalam teks asli, sehingga tidak dapat direlays further Substantive content terkait topik utama adalah rekrutmen BUMN dan mekanisme cek fakta, sementara informasi perombakan direksi PLN hanya_disampaikan tanpa detail





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