Rekor MURI Bendera 24 Km di Nagan Raya Disambut Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menyambut pembentangan bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer di Nagan Raya, Aceh, yang memecahkan rekor MURI dan menyatukan warga.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menghadiri acara bersejarah di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, pada Rabu, 11 November 2026. Dalam kunjungan pertamanya ke wilayah tersebut, Presiden berdiri dari celah sunroof mobil kepresidenan Maung Garuda untuk menyapa ribuan warga yang membentangkan bendera Merah Putih sepanjang 24 kilometer.

Mekanisme Pencapaian Rekor Muri

Aksi masyarakat Nagan Raya berhasil memecahkan rekor MURI dengan membentangkan bendera nasional sepanjang 24 kilometer. Sebanyak 50.000 warga dari berbagai desa memadati sisi jalan untuk menyambut kedatangan Presiden RI ketiga ini. Prosesi ini melibatkan partisipasi aktif penduduk lokal yang bekerja sama dalam satu rangkaian panjang simbol persatuan bangsa.

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Rasmi AR, salah satu warga yang terlibat langsung dalam aksi tersebut, menjelaskan bahwa tujuan utama mereka bukan sekadar mengejar angka atau pencapaian administratif. Bagi Rasmi, pembentangan bendera sejauh 24 kilometer ini adalah momentum strategis bagi masyarakat Aceh untuk terus menjaga kebersamaan dan menghindari potensi perpecahan di masa depan.

Posisi Stakeholder dan Aspirasi Warga

Rita Erlinda, seorang warga Gampo Pantai Cermin, mengungkapkan rasa bangga dan haru atas kehadiran Presiden Prabowo secara langsung. Ia menegaskan bahwa sebagai orang Nagan Raya, ia merasa sangat terhormat karena aksi kolektif warganya mendapat perhatian tingkat nasional. Rasa kebanggaan ini tercermin dari antusiasme tinggi warga saat melihat kepala negara melintasi barisan bendera.

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Fatullah, warga Desa Blang Puuk Nagan Raya, menyampaikan harapan khusus agar Presiden selalu mengingat pencapaian kabupaten ini. Ia berharap pesan tersirat dari kunjungan tersebut adalah pengakuan terhadap usaha warga Nagan Raya yang telah mencetak rekor MURI. Fatullah juga mendoakan agar kemajuan Nagan Raya semakin pesat setelah sambutan hangat dari Presiden.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Presiden Prabowo memberikan respons positif dengan menyatakan bahwa ia menyaksikan sendiri keindahan dan skala monumental dari bendera yang membentang sepanjang 24 kilometer. Ia menyebut hal itu sebagai rekor dunia dan merasakan kehangatan luar biasa dari semangat warga Aceh. Ucapan terima kasihnya ditujukan kepada seluruh peserta yang telah menunjukkan dedikasi tinggi dalam menyambutnya.

Kedatangan Presiden ini menandai kunjungan ketiga seorang presiden ke Nagan Raya sejak kemerdekaan. Sebelumnya, Presiden Ke-2 Soeharto mengunjungi daerah ini pada 26 Maret 1986, dan Presiden Ke-7 Joko Widodo datang pada Juli 2015. Perjalanan Presiden dari bandara menuju Masjid Giok menjadi saksi bisu antusiasme masyarakat yang tidak pernah terjadi sebelumnya di Aceh.