Kabupaten Bekasi mencatatkan rekor MURI baru dengan membentangkan batik sepanjang 6.000 meter yang melibatkan sembilan perajin lokal di Central Park Meikarta pada 29 November 2026.

Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) secara resmi telah mencatatkan sebuah pencapaian monumental berupa pembentangan kain batik sepanjang enam kilometer atau setara dengan 6.000 meter. Aksi kreatif dan kolaboratif ini diselenggarakan di kawasan Central Park Meikarta yang berlokasi di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat pada hari Minggu, 29 November 2026. Rekor dunia ini tidak hanya menunjukkan skala monumental dari karya seni tradisional, tetapi juga membuktikan bahwa industri kerajinan lokal di wilayah tersebut mampu bersaing dalam standar global dengan kualitas dan variasi yang luar biasa.

Mekanisme Penciptaan Rekor Enam Kilometer

Proses penyatuan kain batik tersebut merupakan hasil kerja keras dari sembilan orang perajin batik di Kabupaten Bekasi yang masing-masing memiliki keahlian dan gaya kreasi unik. Total sebanyak 3.000 lembar kain batik yang diproduksi oleh para perajin ini berhasil disatukan dan dirangkai secara presisi hingga membentuk satu rangkaian raksasa dengan panjang mencapai 6.000 meter. Menurut Direktur Operasional MURI, Yusuf Ngadri, pencapaian ini memenuhi kategori superlatif karena merupakan rekaman terpanjang yang pernah dicatatkan secara resmi.

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Yusuf Ngadri menekankan bahwa keunikan dari rekor ini terletak pada kompleksitas penyambungannya, di mana karya dari berbagai perajin berbeda digabungkan menjadi satu kesatuan visual yang kohesif. Setiap lembar kain berkontribusi pada narasi visual yang lebih besar, menciptakan pola dan estetika yang tidak dapat ditemukan pada batik tunggal lainnya. Upaya teknis ini memerlukan koordinasi tinggi dan ketelitian ekstrem untuk memastikan bahwa sambungan antar kain tetap kuat dan tampilan visualnya tetap menarik selama pembentangan.

Peran Strategis Asep Surya Atmaja dalam UMKM

Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi setinggi-tingginya terhadap seluruh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perajin batik di Kabupaten Bekasi atas kontribusi mereka dalam mewujudkan proyek rekorder ini. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian rekor dunia ini adalah buah langsung dari kebersamaan dan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, komunitas perajin, dan berbagai pihak yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif di wilayah tersebut.

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Asep Surya Atmaja menyoroti bahwa pengembangan kerajinan batik harus menjadi bagian integral dari upaya strategis untuk menggali dan memaksimalkan potensi masyarakat lokal. Kabupaten Bekasi memiliki kekayaan budaya dan elemen lokal yang sangat bernilai, yang dapat diterjemahkan menjadi berbagai produk kreatif dengan karakter dan ciri khas yang sangat membedakan dari daerah lain. Ia melihat keberagaman motif yang ditampilkan dalam kain batik ini sebagai peluang emas untuk memperkenalkan hasil karya perajin kepada masyarakat luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Lebih lanjut, Bupati Bekasi menjelaskan bahwa unsur-unsur lokal yang menjadi inspirasi utama dalam pembentukan karakter batik dari masing-masing kecamatan sangat beragam dan kaya akan makna. Inspirasi tersebut mencakup elemen-elemen ikonik seperti ikan lele yang merupakan sumber ekonomi nelayan, golok sebagai simbol alat pertanian dan sejarah, topeng sebagai bagian dari kesenian tradisional, hingga Gedung Juang sebagai penanda sejarah perjuangan bangsa. Integrasi elemen-elemen ini ke dalam motif batik tidak hanya bernilai seni tinggi, tetapi juga berfungsi sebagai media pelestarian budaya dan sejarah lokal yang hidup.

Dampak Nyata dan Proyeksi Pasar Internasional

Mereka yang terlibat dalam proyek ini berharap bahwa batik hasil karya perajin lokal tidak hanya terbatas pada kegiatan seremonial atau pameran sesaat, tetapi juga semakin banyak digunakan dalam aktivitas masyarakat sehari-hari. Salah satu rekomendasi konkret yang diajukan adalah penggunaan batik ini sebagai seragam resmi, sehingga produk perajin memiliki ruang pemanfaatan yang jauh lebih luas dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan permintaan pasar yang stabil dan meningkatkan pendapatan para perajin secara konsisten.

Asep Surya Atmaja juga menegaskan bahwa ini menjadi tugas berat bagi pemerintah daerah untuk lebih memperkenalkan produk UMKM secara lebih agresif dan luas. Tujuannya adalah agar usaha perajin dapat berkembang pesat hingga merambah pasar internasional, yang tentunya akan menghasilkan omzet yang sangat tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian ini juga diharapkan menciptakan kemandirian ekonomi yang lebih kokoh bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal, dan memperkuat identitas budaya dalam ekosistem ekonomi global.

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Yusuf Ngadri dari MURI menambahkan bahwa semangat masyarakat Bekasi dalam proyek ini memang luar biasa dan patut diapresiasi. Meskipun daerah lain seperti Cirebon, Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta sudah lebih dahulu dikenal secara global dengan kerajinan batiknya, masyarakat Bekasi menunjukkan bahwa mereka juga mampu menghasilkan batik dengan corak, kualitas, dan ukuran yang sangat besar. Pengakuan rekor ini diharapkan menjadi dorongan moral dan motivasi kuat bagi para perajin untuk terus mengembangkan hasil produksinya.

Dengan adanya pengakuan resmi dari MURI sebagai rekor dunia baru untuk kategori terpanjang, kreativitas masyarakat Bekasi kini telah diakui secara institusional. Ini membuktikan bahwa inovasi dalam kerajinan tradisional tidak harus meninggalkan akar budayanya, melainkan dapat dikembangkan dengan teknologi dan manajemen modern untuk mencapai skala global. Keberhasilan ini membuka pintu peluang baru bagi sektor ekonomi kreatif Kabupaten Bekasi untuk terus bertumbuh dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memanfaatkan potensi lokal sebagai engine pertumbuhan ekonomi.