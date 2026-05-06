Rekor Bersejarah Harry Kane yang Tak Cukup Selamatkan Bayern Munich dari PSG

Harry Kane menyamai rekor Cristiano Ronaldo dengan mencetak gol dalam enam laga gugur Liga Champions berturut-turut, namun Bayern Munich tetap tersingkir oleh PSG dengan agregat 6-5.

Harry Kane baru saja mengukir sejarah yang sangat luar biasa di panggung tertinggi sepak bola Eropa, yakni Liga Champions UEFA. Dalam pertandingan yang penuh dengan emosi dan ketegangan, sang penyerang tajam asal Inggris tersebut berhasil menyamai rekor fenomenal yang sebelumnya hanya dipegang oleh legenda hidup Cristiano Ronaldo .

Kane kini tercatat sebagai pemain kedua dalam sejarah kompetisi ini yang mampu mencetak gol dalam enam penampilan berturut-turut di fase gugur, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensinya sebagai salah satu striker terbaik di dunia saat ini. Rekor milik Ronaldo yang tercipta antara tahun 2012 dan 2013 akhirnya terkejar oleh Kane, namun ironisnya, prestasi individu yang mengagumkan ini tidak mampu membawa timnya, Bayern Munich, melangkah lebih jauh ke babak final.

Pertandingan leg kedua yang berlangsung di Allianz Arena menjadi saksi bisu perjuangan keras raksasa Bavaria tersebut. Kane mencetak gol yang sangat dramatis pada menit ke-94, sebuah momen yang sempat memberikan harapan bagi para pendukung tuan rumah. Namun, gol tersebut hanya memperkecil keadaan dan tidak cukup untuk membalikkan situasi yang sudah sulit. Sebelumnya, pada leg pertama, Kane juga telah menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol melalui titik putih, meskipun Bayern harus menerima kekalahan tipis 5-4.

Secara agregat, Paris Saint-Germain berhasil mengungguli Bayern Munich dengan skor akhir 6-5, sebuah hasil yang sangat menyakitkan bagi skuad asuhan Bayern yang merasa sudah memberikan segalanya di lapangan hijau. Keputusan Harry Kane untuk meninggalkan klub masa kecilnya, Tottenham Hotspur, demi bergabung dengan Bayern Munich bukanlah tanpa alasan. Ambisi utamanya adalah untuk mengakhiri dahaga gelar juara di level Eropa, sebuah trofi yang selama ini terasa sangat jauh dari genggamannya.

Meskipun Bayern Munich dikenal sebagai penguasa di Jerman, konsistensi mereka di Liga Champions dalam beberapa musim terakhir sering kali terhenti di babak perempat final. Musim ini, Kane berhasil membawa timnya mencapai semifinal, namun impian untuk mengangkat trofi Si Kuping Besar harus kembali tertunda. Pengalaman pahit di masa lalu saat bersama Tottenham, di mana ia hanya sekali mencapai final namun harus kalah dari Liverpool, seolah menjadi bayang-bayang yang terus menghantuinya.

Meskipun secara individu Kane mencatatkan musim yang spektakuler dengan torehan 56 gol dari 49 pertandingan di semua kompetisi, kekosongan trofi Eropa tetap menjadi luka yang terbuka. Di sisi lain, Paris Saint-Germain merayakan keberhasilan mereka dengan penuh suka cita. Kemenangan ini membawa mereka melaju ke final yang akan diselenggarakan di Budapest. Perjalanan mereka menuju final tidaklah mudah, terutama saat menghadapi tekanan hebat dari Bayern Munich di Allianz Arena.

PSG sudah mengambil kendali pertandingan sejak menit awal melalui gol cepat Ousmane Dembele yang tercipta hanya tiga menit setelah peluit kick-off dibunyikan. Gol tersebut memaksa Bayern untuk bermain lebih terbuka dan agresif. Statistik menunjukkan bahwa Bayern sebenarnya mendominasi permainan dengan penguasaan bola mencapai 66 persen dan melepaskan 18 tembakan ke arah gawang, namun efektivitas serangan PSG terbukti lebih mematikan pada laga ini. Kini, perhatian dunia akan tertuju pada partai puncak di Budapest, di mana Paris Saint-Germain akan berhadapan dengan Arsenal.

Tim asal London tersebut juga menunjukkan performa yang sangat impresif setelah berhasil menumbangkan perlawanan sengit dari Atletico Madrid. Pertemuan antara dua raksasa ini diprediksi akan menjadi salah satu final paling menarik dalam sejarah modern Liga Champions. Bagi PSG, ini adalah kesempatan emas untuk mempertahankan gelar juara mereka, sementara bagi Arsenal, ini adalah momen untuk mengukir sejarah baru di Eropa.

Sementara itu, bagi Bayern Munich dan Harry Kane, kegagalan di semifinal ini harus segera dilupakan untuk fokus pada sisa musim yang masih ada. Meskipun mereka sudah mengamankan gelar juara Bundesliga, klub asal Bavaria ini masih memiliki dua pertandingan liga yang harus diselesaikan. Selain itu, ada satu target besar yang tersisa, yaitu final DFB-Pokal yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Mei mendatang. Dalam laga tersebut, Bayern akan menghadapi Stuttgart.

Pertandingan ini menjadi peluang terakhir bagi Harry Kane untuk meraih trofi domestik di musim pertamanya bersama Bayern Munich, sehingga ia tidak perlu menutup musim ini dengan tangan hampa. Kegigihan Kane diharapkan mampu menjadi inspirasi bagi rekan-rekan setimnya untuk bangkit dari keterpurukan dan mengakhiri musim dengan kepala tegak





