Rekor Baru Half Marathon Putri dan Net Zero Emission di PLN Electric Run 2026

PLN Electric Run 2026 di ICE BSD mencatatkan rekor nasional baru oleh Odekta Elvina Naibaho sekaligus meraih sertifikasi internasional dengan konsep nol emisi karbon.

PT PLN (Persero) kembali membuktikan komitmennya sebagai perusahaan energi yang berdaya saing dan peduli lingkungan melalui gelaran PLN Electric Run 2026. Acara yang berlangsung di kawasan Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, pada Minggu, 8 November 2026, ini berhasil menarik sekitar 8.000 pelari dari berbagai kalangan. Kegiatan tahunan keempat ini tidak hanya menjadi ajang olahraga massal, tetapi juga mencatatkan prestasi bersejarah dalam dunia atletik nasional. Prestasi paling menonjol dari ajang ini adalah terpecahkannya rekor nasional kategori Half Marathon putri. Pelari nasional, Odekta Elvina Naibaho, berhasil melampaui catatan waktu sebelumnya dengan waktu 1 jam 12 menit 53 detik. Pencapaian ini menandai berakhirnya dominasi rekor lama yang dipegang oleh Triyaningsih dengan waktu 1 jam 13 menit 1 detik, yang telah bertahan sejak Asian Games Guangzhou 2010.

Standardisasi Internasional dan Rekognisi Atletik

Kategori Half Marathon dalam PLN Electric Run 2026 telah resmi meraih sertifikasi World Athletics Road Race Label 2026. Sertifikasi ini merupakan pengakuan resmi dari badan atletik dunia terhadap standar penyelenggaraan lomba lari yang bertaraf internasional. Perolehan label ini menegaskan bahwa infrastruktur, manajemen keamanan, dan prosedur perlombaan telah memenuhi kaidah-kaidah global yang ketat.

Dengan memiliki sertifikasi ini, PLN Electric Run menempatkan diri sebagai salah satu event lari terbesar dan paling profesional di Indonesia. Pengakuan internasional ini juga menjadi pendorong bagi atlet-atlet nasional untuk terus meningkatkan performa mereka dalam kompetisi-kompetisi mendatang.

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Dampak Lingkungan dan Konsep Net Zero Emission

Sejalan dengan semangat keberlanjutan global, penyelenggaraan kali ini mengedepankan konsep Net Zero Emissions. PLN berhasil menekan emisi karbon sebesar 24,8 ton CO2 melalui strategi yang komprehensif. Langkah ini melibatkan pemanfaatan listrik hijau bersertifikat Renewable Energy Certificate (REC) untuk memenuhi kebutuhan energi seluruh area kegiatan.

PLN Group, melalui anak perusahaannya PLN Energy Management Indonesia (EMI), juga melakukan mekanisme carbon offset. Kompensasi emisi ini mencakup berbagai aktivitas operasional penyelenggaraan, mulai dari penggunaan kendaraan logistik, konsumsi energi peserta, hingga aktivitas sehari-hari selama acara berlangsung. Upaya ini menjadi ciri khas yang membedakan PLN Electric Run dari marathon lain di dunia.

Peran Mitra Strategis dalam Transisi Energi

Event tahun ini mengusung tema Powering Our Green Future dengan menghadirkan tiga kategori perlombaan, yaitu MCI 5K, Star Energy Geothermal 10K, dan Half Marathon. Keterlibatan mitra strategis seperti Star Energy Geothermal dan MCI Group menjadi bagian dari sinergi untuk memperkenalkan potensi energi bersih kepada masyarakat.

Direktur Operasi Pembangkitan Listrik Star Energy Geothermal, Suharsono Darmono, menyatakan bahwa kolaborasi ini adalah kesempatan bagi mereka untuk memperkenalkan peran energi panas bumi sebagai sumber energi terbarukan utama. Sinergi antara PLN dan mitra-mitranya bertujuan untuk mendorong pemahaman publik mengenai pentingnya transisi energi menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

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Tanggung Jawab Sosial dan Pengelolaan Sampah

Kepedulian terhadap lingkungan juga diimplementasikan melalui pengelolaan sampah bersama Rekosistem sebagai Sustainability Partner. Pengelolaan sampah dilakukan secara ketat di seluruh area kegiatan, mulai dari race village hingga water station. Sampah yang masih memiliki nilai daur ulang dikumpulkan dan disalurkan ke waste station Rekosistem untuk diproses kembali.

Langkah ini memastikan bahwa sisa limbah kegiatan tidak berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA), sehingga meminimalkan dampak lingkungan secara signifikan. Rekosistem bertindak sebagai mitra kunci dalam memastikan bahwa prinsip circular economy diterapkan dengan baik selama acara berlangsung.

Visi Kedekatan PLN dengan Masyarakat

Wakil Direktur Utama PLN, Yusuf Didi Setiarto, menegaskan bahwa PLN Electric Run adalah upaya PLN untuk semakin dekat dengan masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini mendorong gaya hidup sehat dan membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Antusiasme 8.000 peserta menunjukkan bahwa olahraga lari semakin diminati dan berpotensi menjadi budaya positif.

Yusuf Didi Setiarto menambahkan bahwa acara ini bukan sekadar ajang olahraga, tetapi juga ruang untuk mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan. Dengan mengampanyekan green power sejak konsumsi listrik berbasis listrik hijau semalam sebelum acara, PLN menunjukkan konsistensi dalam memperkenalkan energi bersih melalui kegiatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.