Rekor Baru Cristiano Ronaldo dan Awal Berbeda Inggris serta Portugal di Piala Dunia 2026

Cristiano Ronaldo menyamai rekor Lionel Messi dengan tampil di enam edisi Piala Dunia meski Portugal ditahan imbang RD Kongo, sementara Inggris menang telak atas Kroasia.

Piala Dunia 2026 telah resmi dimulai dengan berbagai kejutan yang tidak terduga di berbagai grup. Salah satu sorotan utama adalah pertandingan pembuka Grup K yang mempertemukan Timnas Portugal melawan Republik Demokratik Kongo.

Pertandingan ini dimulai dengan tekanan tinggi dari skuad asuhan Roberto Martinez. Portugal sebenarnya sudah unggul lebih dulu sejak menit keenam berkat penyelesaian akhir yang tajam dari Joao Neves setelah menerima umpan matang dari Pedro Neto. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama karena RD Kongo menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Sebelum jeda turun minum, Yoane Wissa berhasil mencetak gol penyeimbang yang membuat skor menjadi imbang 1-1.

Hasil akhir ini menjadi kejutan besar mengingat perbedaan kualitas di atas kertas antara kedua tim. Roberto Martinez mengakui bahwa timnya kehilangan variasi dalam serangan sehingga gagal mengonversi peluang menjadi gol tambahan dalam laga perdana mereka tersebut. Di tengah hasil imbang tersebut, perhatian dunia tertuju pada sosok Cristiano Ronaldo. Sang megabintang bermain sebagai starter dan tampil hingga peluit akhir dibunyikan.

Namun, performanya jauh dari ekspektasi. Berdasarkan data dari Sofascore, Ronaldo hanya mendapatkan rating 6,1, yang merupakan rating terendah di antara seluruh pemain starter Portugal. Ia melepaskan tiga tembakan, tetapi sayangnya tidak ada satu pun yang mengarah tepat ke gawang. Perannya dalam membangun serangan juga terlihat sangat minim dalam laga ini.

Meski secara performa individu kurang memuaskan, Ronaldo berhasil mencatatkan sejarah pribadi yang sangat prestisius. Pada usia 41 tahun 132 hari, ia menjadi pemain lapangan tertua yang tampil sebagai starter di Piala Dunia. Lebih jauh lagi, Ronaldo kini menyamai rekor Lionel Messi sebagai pemain yang telah tampil di enam edisi berbeda Piala Dunia, mulai dari tahun 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, hingga edisi 2026 ini. Kisah kontras terlihat pada rival abadinya, Lionel Messi.

Sang bintang Argentina tampil lebih dulu pada Rabu pagi WIB dan mencetak hattrick yang fantastis. Pencapaian Messi ini tidak hanya membawa kemenangan bagi timnya, tetapi juga membantunya menyamai rekor gol sepanjang masa milik legenda Jerman, Miroslav Klose. Messi juga mengukir berbagai rekor lain, termasuk menjadi pionir pemain yang berkompetisi di enam edisi Piala Dunia sebelum akhirnya disamai oleh Ronaldo. Persaingan kedua legenda ini tetap menjadi magnet utama turnamen, meskipun nasib mereka di lapangan saat ini sedang berbeda.

Ronaldo kini harus segera membenahi performanya dan bangkit untuk menghadapi tantangan berikutnya melawan tim Uzbekistan pada Rabu 24 Juni 2026 mendatang guna mengamankan posisi Portugal di fase grup. Sementara itu, kabar gembira datang dari Timnas Inggris yang memulai kampanye mereka dengan sangat gemilang. Bertanding di AT&T Stadium, Arlington, Amerika Serikat, The Three Lions berhasil melibas Kroasia dengan skor telak 4-2. Bintang utama dalam laga ini adalah Harry Kane yang tampil sangat dominan dan bersinar sepanjang pertandingan.

Kemenangan ini memberikan suntikan moral yang besar bagi Inggris untuk melangkah lebih jauh di turnamen ini. Keberhasilan Inggris menggilas Kroasia menunjukkan bahwa mereka merupakan salah satu kandidat kuat juara di edisi 2026. Di sisi lain, klasemen sementara Piala Dunia 2026 juga memperlihatkan tren positif bagi tim-tim seperti Norwegia dan Argentina yang sukses memimpin grup mereka setelah meraih kemenangan impresif.

Hal ini membuat persaingan menuju fase gugur menjadi semakin panas dan menarik untuk diikuti oleh para penggemar sepak bola di seluruh dunia





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