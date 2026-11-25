Polda Metro Jaya melakukan rekonstruksi kasus bunuh Bharatu V dengan 54 adegan. Tersangka Bharada Andika Rahmadani dijerat pasal pembunuhan berencana dalam penyelidikan yang masih berlangsung.

Polda Metro Jaya resmi menggelar proses rekonstruksi perkara dugaan pembunuhan terhadap Bhayangkara Satu (Bharatu) Laurentius Valdo Fernandez Lewai atau yang dikenal sebagai Bharatu V. Kegiatan strategis ini bertujuan untuk menyusun ulang kronologi peristiwa secara detail agar dapat dipahami secara utuh oleh pihak berwenang dan masyarakat.

Mekanisme Rekonstruksi dan Bukti Fisik

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menjelaskan bahwa dalam satu kali sesi rekonstruksi tersebut, penyidik memperagakan sebanyak 54 adegan berbeda. Jumlah yang sangat besar ini dipilih untuk memperjelas rangkaian peristiwa yang terjadi sebelum kematian korban, sekaligus memastikan bahwa narasi para saksi dan tersangka sesuai dengan fakta lapangan.

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Tujuan utama dari pementasan 54 adegan ini adalah untuk mencocokkan keterangan yang diperoleh dari para pihak yang terlibat dengan alat bukti fisik yang telah diamankan oleh penyidik selama proses penyelidikan berlangsung. Ketepatan antara kesaksian dan bukti material menjadi kunci dalam menguatkan dasar hukum perkara ini.

"Benar, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melaksanakan rekonstruksi perkara dugaan pembunuhan terhadap Bharatu V pada hari ini," tegas Kombes Budi Hermanto saat memberikan keterangan di Jakarta pada hari Rabu. Pernyataan resmi ini mengonfirmasi bahwa proses penegakan hukum telah memasuki tahap verifikasi ulang yang krusial.

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Status Hukum Tersangka dan Motif

Bharada Andika Rahmadani, seorang polisi yang diduga menembak mati rekan sejawatnya, Bharatu Laurentius Valdo Fernandez Lewai, di Markas Ditpoludara Pondok Cabe, kini menghadapi tuduhan berat. Kombes Budi Hermanto mengonfirmasi bahwa persangkaan pasal pidana yang dikenakan kepada tersangka adalah Pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Kategorisasi sebagai pembunuhan berencana menunjukkan bahwa aksi tersebut tidak dilakukan secara impulsif atau spontan, melainkan telah direncanakan sebelumnya oleh Bharada Andika Rahmadani. Hal ini memberikan bobot hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan biasa, mencerminkan tingkat kejahatan yang disengaja dan matang dalam pelaksanaannya.

Selain dugaan tembakan langsung, investigasi juga menyoroti dinamika internal di lingkungan korban. Kombes Budi Hermanto menyebutkan bahwa pihak kepolisian masih mengusut dugaan keras atau perundungan (bullying) yang dilakukan oleh teman-teman seangkatan korban terhadap tersangka. Faktor psikologis dan hubungan sosial antarrekan kerja ini menjadi salah satu titik tekan dalam penyelidikan.

Keterlibatan Pihak Lain dan Langkah Selanjutnya

Penyelidikan saat ini tidak hanya berfokus pada satu tersangka, tetapi juga membuka kemungkinan adanya jaringan atau pelaku lain yang terlibat dalam kasus tragis tersebut. Kombes Budi Hermanto menegaskan bahwa adanya dugaan keterlibatan orang lain di luar Bharada Andika Rahmadani masih menjadi area yang didalami secara intensif oleh tim penyidik.

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Motif di balik tindak pidana, identifikasi pengguna senjata api secara spesifik, serta kronologi perundungan yang memicu konflik remain menjadi hal-hal yang sedang dipertajam. Proses pendalaman ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang luput dari tanggung jawab hukum jika terbukti ikut andil dalam peristiwa tersebut.

Polda Metro Jaya berkomitmen untuk menuntaskan perkara ini dengan彻di (tuntas) demi keadilan bagi keluarga korban dan penegakan disiplin di lingkungan Korps Bhayangkara. Hingga saat ini, seluruh upaya hukum dan investigasi forensik masih berjalan sesuai prosedur yang berlaku untuk mencapai kebenaran substantif.