Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengumumkan progres rekonstruksi jalan akses Tol Jakarta-Cikampek telah mencapai 98 persen dengan anggaran Rp6,5 miliar dari APBD.

Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh resmi mengumumkan bahwa progres penataan jalan di kawasan Interchange Karawang Timur, Jawa Barat, telah mencapai angka 98 persen. Proyek rekonstruksi ini merupakan bagian vital dari infrastruktur akses jalan Tol Jakarta-Cikampek yang kini berada di tahap penyelesaian akhir. Pemberitahuan ini disampaikan secara resmi di Karawang, Jawa Barat, pada hari Minggu, menandai satu langkah besar menuju kelengkapan fasilitas transportasi utama di wilayah tersebut.

Progres Fisik dan Tahap Finalisasi Proyek

Proyek fisik yang menargetkan panjang 416 meter dengan lebar jalan bervariasi antara 7 meter hingga 9 meter tersebut hampir sepenuhnya selesai dikerjakan oleh tim teknis. Saat ini, focus pekerjaan beralih pada pemasangan elemen beton pracetak atau kanstin median jalan yang berfungsi sebagai pembatas antarlajur dan pemisah arah kendaraan di tengah ruas jalan. Tahap akhir ini juga mencakup kegiatan pengurugan tanah merah serta penyelesaian pengecatan marka jalan di sepanjang jalur Interchange Karawang Timur agar sesuai dengan standar keselamatan lalu lintas yang berlaku.

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Kegiatan peningkatan infrastruktur jalan ini tidak hanya terbatas pada perbaikan permukaan aspal, tetapi juga mencakup perbaikan sistem drainase untuk mencegah genangan air saat musim hujan tiba. Selain itu, penataan trotoar juga dilakukan secara masif dengan tujuan agar jalur pejalan kaki bebas dari bangunan liar yang selama ini sering mengganggu keamanan pengguna jalan. Upaya penataan kawasan pintu masuk menuju wilayah perkotaan Karawang ini secara langsung bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan tata ruang yang lebih rapi serta terorganisir.

Dukungan Anggaran dan Rencana Pemerintah Daerah

Keberhasilan pencapaian progres sebesar 98 persen ini didukung penuh oleh Pemerintah Kabupaten Karawang melalui alokasi dana yang jelas dan terstruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Nilai anggaran yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan rekonstruksi ini mencapai sekitar Rp6,5 miliar, yang dialokasikan khusus untuk memastikan standar kualitas konstruksi memenuhi kriteria teknis yang ditetapkan. Alokasi dana dari APBD Karawang ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas dan kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan jalur akses tol tersebut.

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Pemerintah daerah memandang bahwa Interchange Karawang Timur bukan sekadar titik transit, melainkan representasi dari kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur yang modern dan layak. Dengan dana sebesar Rp6,5 miliar, seluruh aspek teknis mulai dari pelebaran jalan hingga perbaikan drainase dapat dilaksanakan dengan komprehensif. Anggaran ini juga mencakup biaya operasional untuk membersihkan jalur trotoar dan memastikan tidak ada lagi struktur bangunan ilegal yang menghambat jalur pejalan kaki di sekitar kawasan interchange.

Tanggung Jawab Kualitas dan Langkah Selanjutnya

Meskipun secara fisik proyek hampir rampung, Aep Syaepuloh secara transparan mengakui bahwa masih terdapat beberapa bagian jalan yang memerlukan perbaikan tambahan dan peningkatan kualitas lebih lanjut. Pengakuan ini menunjukkan adanya proses kontrol mutu yang ketat sebelum proyek dinyatakan sepenuhnya selesai dan siap digunakan oleh masyarakat secara optimal. Beberapa area tertentu masih memerlukan attention khusus untuk memastikan bahwa permukaan jalan benar-benar mulus dan nyaman dilalui oleh seluruh pengguna jalan tanpa hambatan.

Sebagai langkah tindak lanjut, pekerjaan rekonstruksi ruas jalan Interchange Karawang Timur dijadwalkan akan kembali dilanjutkan pada tahun depan untuk menutupi sisa pekerjaan minor tersebut. Strategi ini dilakukan secara bertahap agar kondisi jalan menjadi semakin lebar, mulus, dan nyaman untuk jangka panjang guna melayani lalu lintas yang padat di akses tol Jakarta-Cikampek. Dengan adanya kelanjutan pekerjaan di tahun berikutnya, diharapkan seluruh aspek infrastruktur di kawasan ini akan berfungsi optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Karawang.