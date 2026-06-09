Rekomendasi Tempat Makan Murah di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat

Bagi para pengguna transportasi kereta maupun wisatawan yang beraktivitas di pusat ibu kota, mencari kuliner terjangkau sering menjadi kebutuhan penting sebelum melanjutkan perjalanan. Kawasan sekitarmenawarkan banyak pilihan hidangan dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari masakan Padang, soto khas Nusantara, hingga aneka bakso dan mie. Tidak heran apabila rekomendasiLokasi Stasiun Juanda berada di area strategis Jakarta Pusat sehingga dikelilingi beragam rumah makan, warung, hingga restoran keluarga. Pilihan menu pun sangat beragam sehingga pengunjung dapat menyesuaikan selera maupun anggaran makan. Melalui rekomendasi tempat makan murah dekat Stasiun Juanda, penumpang tidak perlu bingung mencari lokasi bersantap sebelum berangkat bekerja, berwisata, atau pulang ke rumah. Selain menawarkan harga ramah di kantong, sejumlah tempat makan di sekitar kawasan ini juga dikenal memiliki cita rasa khas dan porsi cukup mengenyangkan. Keberadaan berbagai pilihan kuliner tersebut membuat area sekitar stasiun selalu ramai dikunjungi pada jam makan siang maupun malam hari. Oleh sebab itu, rekomendasi tempat makan murah dekat Stasiun Juanda dapat menjadi referensi menarik, bagi siapa saja yang ingin menikmati makanan lezat tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

Bagi para pengguna transportasi kereta maupun wisatawan yang beraktivitas di pusat ibu kota, mencari kuliner terjangkau sering menjadi kebutuhan penting sebelum melanjutkan perjalanan. Kawasan sekitarmenawarkan banyak pilihan hidangan dari berbagai daerah di Indonesia , mulai dari masakan Padang, soto khas Nusantara, hingga aneka bakso dan mie.

Tidak heran apabila rekomendasiLokasi Stasiun Juanda berada di area strategis Jakarta Pusat sehingga dikelilingi beragam rumah makan, warung, hingga restoran keluarga. Pilihan menu pun sangat beragam sehingga pengunjung dapat menyesuaikan selera maupun anggaran makan. Melalui rekomendasi tempat makan murah dekat Stasiun Juanda, penumpang tidak perlu bingung mencari lokasi bersantap sebelum berangkat bekerja, berwisata, atau pulang ke rumah. Selain menawarkan harga ramah di kantong, sejumlah tempat makan di sekitar kawasan ini juga dikenal memiliki cita rasa khas dan porsi cukup mengenyangkan.

Keberadaan berbagai pilihan kuliner tersebut membuat area sekitar stasiun selalu ramai dikunjungi pada jam makan siang maupun malam hari. Oleh sebab itu, rekomendasi tempat makan murah dekat Stasiun Juanda dapat menjadi referensi menarik, bagi siapa saja yang ingin menikmati makanan lezat tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Bagi pencinta kuliner khas Jawa Tengah, Ayam Ancur Khas Solo dapat menjadi salah satu destinasi menarik yang layak untuk dicoba ketika berada di kawasan sekitar Stasiun Juanda.

Rumah makan ini menghadirkan berbagai menu tradisional Solo yang memiliki cita rasa khas rumahan dan cukup sulit ditemukan di banyak tempat. Menu yang paling terkenal tentu saja nasi ayam ancur, yaitu olahan ayam kampung yang terlebih dahulu melalui proses ungkep menggunakan berbagai rempah pilihan hingga bumbu meresap sempurna ke dalam daging. Setelah itu ayam digoreng hingga menghasilkan tekstur yang empuk di bagian dalam dan gurih pada bagian luar, kemudian disajikan bersama sambal hijau yang memberikan sensasi pedas menggugah selera.

Selain menu andalannya tersebut, pengunjung juga dapat menikmati berbagai sajian khas Solo lainnya seperti nasi pecel dengan siraman bumbu kacang yang kaya rasa, bakmi Jawa dengan aroma khas bumbu tradisional, tengkleng yang gurih, hingga tim ayam Solo berkuah bening yang cocok disantap saat cuaca sedang dingin. Berbagai minuman tradisional seperti beras kencur, jahe aren, serta jahe gepuk rempah juga tersedia untuk melengkapi pengalaman bersantap. Dari segi harga, tempat makan ini tergolong ramah di kantong sehingga cocok untuk berbagai kalangan.

Alamat: Jl. Ir. Haji Juanda Raya No. 5B, Kebon Kelapa, Gambir, RT.14/RW.4, Kb. Klp.

, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120. Baso Malang OASIS menjadi salah satu pilihan kuliner yang cukup populer di kalangan penumpang maupun masyarakat yang beraktivitas di sekitar Stasiun Juanda. Lokasinya yang mudah dijangkau membuat tempat makan ini sering menjadi tujuan bagi mereka yang ingin mengisi perut sebelum melanjutkan perjalanan ataupun setelah selesai beraktivitas. Keunggulan utama tempat ini terletak pada variasi menu yang cukup beragam dan mampu memenuhi selera berbagai kalangan.

Pengunjung dapat menikmati semangkuk bakso Malang lengkap dengan berbagai pilihan isi seperti bakso urat, bakso halus, pangsit goreng, siomay, tahu, hingga aneka pelengkap lainnya. Tidak hanya itu, tersedia pula menu lain seperti mie ayam, kwetiau goreng, serta nasi goreng yang dapat menjadi alternatif bagi pelanggan yang menginginkan pilihan berbeda. Porsi yang disajikan cukup mengenyangkan dan harga yang ditawarkan masih tergolong terjangkau.

Kombinasi antara rasa yang lezat, pelayanan yang cepat, serta lokasi yang strategis menjadikan tempat ini sebagai salah satu favorit banyak orang. Alamat: Jl. Ir. H. Juanda 1 1PAV, RT.8/RW.1, Ps.

Baru, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120. Soto Madura Juanda merupakan salah satu tempat makan yang dikenal menghadirkan berbagai sajian khas Jawa Timur di kawasan Juanda. Restoran ini menjadi pilihan menarik bagi pengunjung yang ingin menikmati aneka kuliner tradisional dengan cita rasa autentik tanpa harus pergi jauh ke daerah asalnya. Sesuai dengan konsep yang diusung, beragam hidangan khas Jawa Timur tersedia dan siap memanjakan lidah para pelanggan.

Menu yang paling banyak dicari tentu saja soto Madura dengan kuah gurih yang kaya rempah dan aroma yang menggugah selera. Selain itu, tersedia pula berbagai hidangan pendamping seperti sate, gado-gado, rujak cingur, serta aneka lauk tradisional lainnya. Interior restoran yang terang dan nyaman membuat suasana makan terasa lebih menyenangkan, baik saat datang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Alamat: Jalan Insinyur Haji Juanda No.16 14, RT.14/RW.4, Kb.

Klp. , Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1012





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