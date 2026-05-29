Rekomendasi Tempat Makan Malam Dekat Borobudur 2026

Panduan lengkap rekomendasi tempat makan malam di sekitar Borobudur, mulai dari restoran modern dengan sajian internasional hingga warung tradisional khas Jawa yang menawarkan suasana tenang dan panorama alam indah. Cocok untuk keluarga, pasangan, atau pelancong solo.

Kawasan Borobudur tidak hanya terkenal dengan keindahan candi dan ท harmoninya alam, tetapi juga menawarkan beragam pilihan kuliner malam yang memikat bagi wisatawan. Setelah menghabiskan hari berkeliling situs bersejarah, banyak pengunjung memilih untuk menikmati makan malam di tempat-tempat yang memberikan suasana khusyuk, pamrih, dan kenangan yang tak terlupakan.

Berikut adalah beberapa rekomendasi utama untuk makan malam dekat Borobudur yang bisa menjadi pilihan ideal. Pertama, Caping Resto Borobudur sering menjadi pilihan utama karena luasnya area makan yang dikelilingi pemandangan hijau khas Magelang. Suasana di sini sangat tenang, cocok untuk keluarga besar yang ingin bersantai. Restoran ini menawarkan beragam menu nusantara dan makanan kekinian dengan penyajian yang disukai semua kalangan.

Tersedia layanan dine-in, kerbside pickup, dan delivery, memberikan fleksibilitas bagi wisatawan untuk menikmati hidangan di mana saja. Kedua, DWANU Resto Borobudur mengusung konsep eatery modern dengan sajian artisan steak eksklusif namun tetap nyaman untuk keluarga. Pengunjung yang datang di malam hari dapat menikmati suasana hangat dan estetika restoran sambil menikmati steak berkualitas. Selain steak, tersedia juga menu pendamping dan layanan takeaway yang memudahkan wisatawan membawa makanan ke penginapan.

Ketiga, Kedai Bukit Rhema berlokasi di area wisata Bukit Rhema, menawarkan pengalaman kuliner dengan panorama perbukitan yang memikat. Banyak wisatawan datang menjelang malam untuk menikmati suasana sejuk sambil menikmati aneka menu. Tempat ini juga menyediakan layanan dine-in, takeaway, dan delivery, membuatnya sangat fleksibel. Keempat, Kebon'e The Omah Resto memberikan suasana pedesaan khas Jawa yang tenang dan jauh dari keramaian.

Dengan desain yang dipenuhi unsur kayu dan konsep tradisional, restoran ini terasa hangat untuk acara makan bersama keluarga. Menu didominasi hidangan nusantara dengan cita rasa rumahan, cocok untuk rombongan keluarga dan komunitas wisata. Alamatnya berada di Parakan Sido Mukti, Ganjuran 1 Seganan, Tuksongo, Borobudur. Kelima, Warung De'menake menawarkan hidangan khas Indonesia dengan cita rasa tradisional yang dipertahankan.

Suasana sederhana namun nyaman, cocok untuk makan malam santai tanpa format yang terlalu formal. Lokasinya mudah dijangkau dari kawasan Borobudur, menjadiknya pilihan populer wisatawan yang mencari kuliner malam dengan harga terjangkau. Keenam, Enam Langit by Plataran memberikan pengalaman makan malam eksklusif dengan panorama perbukitan dan suasana upscale dining. Area terbuka memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan malam sambil menyantap hidangan premium.

Perpaduan alam, pelayanan, dan makanan modern-elegan membuatnya lokasi spesial untuk celebration. Terakhir, Ayam Panggang Mbah Mo terus menjadi favorit karena rahasia bumbu khas yang kuat dan konsisten. Tempat ini ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar kota yang ingin mencicipi kuliner tradisional Jawa. Rasa khas ayam panggang搭配 nasi hangat dan lauk membuatnya sangat memuaskan.

Dengan beragam pilihan dari restoran modern hingga kedai tradisional, wisatawan memiliki banyak opsi untuk menikmati malam di sekitar Borobudur, baik untuk santai bersama keluarga, pencarian hidangan spesial, atau sekadar menikmati suasana alam yang indah





Borobudur Makan Malam Restoran Kuliner Jawa Wisata Magelang Caping Resto DWANU Resto Kedai Bukit Rhema Kebon'e The Omah Resto Warung De'menake Enam Langit Ayam Panggang Mbah Mo

