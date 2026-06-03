Rekomendasi Tempat Makan di Sekitar Lapangan Banteng Jakarta

Lapangan Banteng Jakarta menawarkan berbagai pilihan kuliner yang menarik, mulai dari restoran legendaris, kafe kekinian, hingga warung sederhana dengan cita rasa yang tetap diminati. Berikut beberapa rekomendasi tempat makan dekat Lapangan Banteng Jakarta.

Setelah berolahraga, berwisata, atau menghadiri acara di kawasan Jakarta Pusat , Anda dapat menemukan berbagai tempat makan yang menarik di sekitar Lapangan Banteng . Area ini menawarkan beragam pilihan kuliner, mulai dari restoran legendaris, kafe kekinian, hingga warung sederhana dengan cita rasa yang tetap diminati.

Salah satu kelebihan Lapangan Banteng adalah banyak lokasi kuliner dapat dijangkau hanya dalam beberapa menit dari lapangan ini. Hal ini membuat kawasan ini cocok dijadikan destinasi kuliner sambil menikmati suasana Jakarta Pusat yang dikenal sebagai pusat sejarah dan aktivitas masyarakat. Berikut rekomendasi tempat makan dekat Lapangan Banteng Jakarta, dirangkum Liputan6.com pada Rabu (3/6/2026).

Bogor Cafe yang berada di Hotel Borobudur Jakarta masih menjadi salah satu restoran paling dikenal di kawasan Lapangan Banteng karena lokasinya berada tepat di Jalan Lapangan Banteng Selatan dan telah lama menjadi tujuan wisata kuliner bagi tamu hotel maupun masyarakat umum. Restoran ini dikenal menghadirkan berbagai hidangan Indonesia dan internasional dengan konsep buffet yang memungkinkan pengunjung menikmati beragam menu dalam satu kunjungan sehingga menjadi pilihan favorit untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga dan rekan kerja.

Salah satu menu yang paling identik dengan Bogor Cafe adalah sop buntut legendaris yang selama bertahun-tahun menjadi daya tarik utama dan masih sering dicari oleh wisatawan yang ingin mencicipi salah satu kuliner klasik Jakarta. Alamat: Jalan Lapangan Banteng Selatan, P.O. Box 1329, Pasar Baru, Sawah Besar, Central Jakarta City, Jakarta 10710.

Canggu Bakehouse menjadi salah satu tenant kuliner yang paling ramai dikunjungi di kawasan Pos Bloc Jakarta yang berada tidak jauh dari Lapangan Banteng sehingga mudah dijangkau dengan berjalan kaki maupun kendaraan umum. Kafe ini menghadirkan konsep bakery dan coffee shop dengan sentuhan suasana Bali yang berpadu dengan karakter bangunan bersejarah Pos Bloc sehingga menghadirkan pengalaman berbeda dibandingkan kafe modern pada umumnya.

Selain menawarkan berbagai pilihan pastry dan kopi, Canggu Bakehouse juga menyediakan menu makanan berat sehingga banyak dijadikan tempat sarapan, makan siang, hingga lokasi bekerja secara fleksibel di tengah Jakarta Pusat. Bakso Sapi Jaga Rasa berada di kawasan Gedung Pos Ibu Kota dekat Lapangan Banteng Timur sehingga menjadi salah satu pilihan makan yang mudah dijangkau oleh pekerja kantor maupun pengunjung Lapangan Banteng.

Lokasinya yang berada di area kantin membuat tempat makan ini sering menjadi tujuan masyarakat yang mencari menu sederhana dengan harga terjangkau tanpa harus meninggalkan kawasan sekitar Lapangan Banteng. Menu utama yang ditawarkan berfokus pada bakso sapi dengan konsep penyajian praktis sehingga cocok menjadi pilihan makan siang cepat bagi pengunjung yang memiliki aktivitas padat di pusat kota. Alamat: Jl. Gedung Kesenian Jl.

Lap. Banteng Timur, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710. Seribu Rasa Menteng termasuk restoran yang paling sering direkomendasikan untuk menikmati hidangan Indonesia premium karena jaraknya relatif dekat dari Lapangan Banteng dan mudah dicapai dari kawasan Menteng.

Konsep restoran ini berangkat dari kekayaan kuliner Asia Tenggara dan Indonesia yang kemudian diolah menjadi berbagai menu seafood, hidangan khas Nusantara, hingga sajian keluarga yang cocok untuk berbagai acara. Suasana restoran yang nyaman membuat Seribu Rasa kerap menjadi pilihan untuk pertemuan bisnis, makan keluarga, maupun jamuan tamu dari luar kota yang ingin mengenal ragam cita rasa Indonesia. Alamat: Jl. H. Agus Salim No.128, RT.1/RW.5, Menteng, Kec.

Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310. Dua Nyonya Restaurant yang berlokasi di kawasan Cikini menjadi salah satu destinasi kuliner yang dapat dijangkau dengan perjalanan singkat dari Lapangan Banteng. Restoran ini dikenal menghadirkan nuansa bangunan bergaya lama yang berpadu dengan berbagai menu khas Indonesia sehingga memberikan pengalaman makan yang berbeda dibandingkan restoran modern di pusat kota.

Keberadaan lokasi yang berada di kawasan bersejarah Cikini juga menjadikan restoran ini sering dipilih wisatawan yang ingin menikmati suasana Jakarta tempo dulu sambil mencicipi sajian Nusantara. Alamat: Jl. Cikini Raya No.27, RT.16/RW.1, Cikini, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10330.

Kawisari Cafe & Eatery yang berada di Jalan Kebon Sirih termasuk salah satu kafe populer yang dapat dijangkau dengan mudah dari Lapangan Banteng. Tempat ini dikenal melalui sajian kopi yang berasal dari perkebunan Kawisari serta berbagai pilihan makanan yang cocok untuk sarapan maupun pertemuan santai di tengah aktivitas Jakarta Pusat. Bangunan dan suasana yang nyaman membuat Kawisari kerap menjadi lokasi pilihan pekerja kantoran, komunitas kreatif, serta wisatawan yang mencari tempat bersantai setelah berkeliling kawasan pusat kota. Alamat: Jl.

Kebon Sirih No.77A, RT.1/RW.1, Kb. Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340





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