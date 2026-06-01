Rekomendasi Tempat Makan di Dekat Posong, Temanggung

Temanggung menjadi salah satu destinasi wisata yang populer di Jawa Tengah karena menawarkan panorama sunrise dan lautan awannya yang memikat. Selain itu, kawasan ini juga menjadi titik favorit wisatawan untuk berburu kuliner setelah menikmati udara dingin khas lereng gunung yang menyegarkan sejak pagi hari. Banyak pengunjung sengaja melanjutkan perjalanan kuliner seusai berburu foto di Posong karena kawasan sekitar Parakan hingga Kledung kini dipenuhi tempat makan dengan latar Gunung Sindoro dan Sumbing yang memanjakan mata.

Menariknya, sebagian besar tempat makan di sekitar Posong tidak hanya menawarkan menu hangat khas pegunungan, melainkan juga menghadirkan konsep resto dan kafe dengan area terbuka yang cocok untuk bersantai bersama keluarga maupun rombongan wisata.

Kondisi geografis Temanggung yang berada di dataran tinggi membuat pengalaman makan di kawasan ini terasa berbeda dibanding daerah lain, terutama ketika kabut mulai turun pada sore hari. Tidak heran jika sejumlah tempat makan dekat Posong kini ramai diburu wisatawan karena memiliki rating tinggi, akses yang mudah dijangkau dari lokasi wisata, hingga suasana estetik yang membuat pengunjung betah berlama-lama.

Berikut rekomendasi tempat makan paling dekat dari Posong dengan rating minimal 4,5 yang bisa menjadi pilihan saat berkunjung ke Temanggung, dirangkum Liputan6.com pada Senin (1/6/2026). Smara Terrace Cafe & Mountain View yang berada di Jalur Parakan-Wonosobo KM 12 menjadi salah satu tempat makan paling dekat dari Posong yang banyak dikunjungi wisatawan karena menawarkan panorama pegunungan terbuka dengan suasana sejuk khas Kledung yang sulit ditemukan di kawasan perkotaan.

Lokasinya yang berada di jalur utama menuju Posong membuat tempat ini sering menjadi titik singgah wisatawan sebelum maupun setelah menikmati sunrise. Kafe dengan rating 4,7 ini dikenal memiliki area duduk outdoor yang langsung menghadap Gunung Sindoro sehingga suasana makan terasa lebih santai, terutama saat cuaca cerah pada pagi dan sore hari ketika kabut tipis mulai turun di kawasan pegunungan Temanggung.

Selain kopi lokal Temanggung, pengunjung juga banyak memesan menu makanan nusantara hangat seperti nasi ayam cabe ijo dan camilan tradisional yang cocok disantap di udara dingin. Popularitas Smara Terrace terus meningkat karena konsep tempatnya yang menggabungkan suasana modern dengan nuansa alam terbuka sehingga banyak wisatawan memanfaatkan area ini untuk berfoto sambil menikmati pemandangan pegunungan yang luas tanpa harus masuk ke kawasan wisata berbayar. Berdasarkan sumber, tempat ini juga menjadi lokasi nyaman untuk menikmati kopi lokal Temanggung setelah perjalanan dari Posong.

Sigandul View Coffee & Resto menjadi salah satu tempat makan paling populer yang lokasinya dekat dengan kawasan Wisata Alam Posong karena berada di jalur Parakan-Wonosobo KM 8 yang memang sering dilalui wisatawan saat menuju maupun pulang dari kawasan wisata pegunungan tersebut. Tempat dengan rating 4,3 ini dikenal luas karena menghadirkan panorama langsung ke arah Gunung Sumbing dan Sindoro yang terlihat megah terutama saat cuaca cerah.

Tempat makan ini ramai dikunjungi wisatawan sejak pagi hingga malam hari karena menawarkan konsep restoran dan kafe dengan area terbuka yang memungkinkan pengunjung menikmati suasana pegunungan sambil bersantap bersama keluarga maupun teman perjalanan. Selain menyediakan berbagai makanan hangat khas nusantara dan kopi lokal Temanggung, Sigandul View juga memiliki fasilitas tambahan seperti jembatan kaca, taman kelinci, dan spot foto yang membuat pengunjung betah berlama-lama.

Popularitas Sigandul View terus meningkat karena lokasinya strategis dan mudah dijangkau dari Posong sehingga banyak wisatawan menjadikannya tempat istirahat setelah berburu sunrise maupun menikmati udara dingin kawasan Kledung. Berdasarkan sumber, tempat ini menjadi salah satu destinasi kuliner favorit karena memadukan pengalaman makan dengan panorama alam pegunungan yang luas dan suasana khas dataran tinggi Temanggung.

Kledung Park Sindoro Coffee House menjadi salah satu tempat makan dan nongkrong yang lokasinya sangat dekat dengan kawasan Wisata Alam Posong karena berada di jalur utama Parakan-Wonosobo KM 11 yang terkenal sebagai kawasan wisata pegunungan di Temanggung. Tempat dengan rating 4,4 ini banyak dipilih wisatawan karena menawarkan panorama langsung ke arah Gunung Sindoro dan suasana sejuk khas dataran tinggi yang terasa nyaman sejak pagi hari.

Area tempat duduk yang berada di ruang terbuka membuat pengunjung dapat menikmati suasana alam sambil bersantai setelah perjalanan dari Posong, terutama ketika kabut tipis mulai turun dan menciptakan pemandangan khas kawasan Kledung yang banyak dicari wisatawan luar daerah. Selain dikenal sebagai tempat menikmati kopi lokal Temanggung, lokasi ini juga memiliki area wisata dan spot foto yang membuat suasana nongkrong terasa lebih menari





