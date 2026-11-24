Temukan tujuh rekomendasi tabir surya dengan klaim zero white cast dari brand populer. Dilengkapi analisis kandungan dan harga terbaru untuk perlindungan UV maksimal.

Banyak merek produk perawatan kulit kini berlomba-lomba menghadirkan tabir surya dengan klaim zero white cast atau minimum white cast untuk menjawab keluhan konsumen. Brand-brand terkemuka seperti Carasun, YOU, NPURE, NAMA Beauty, Dear Me Beauty, Labore, hingga SKIN1004 telah menawarkan produk sunscreen yang tidak meninggalkan sisa putih atau keabu-abuan di permukaan kulit. White cast sendiri merupakan efek samping yang sering terjadi pada penggunaan filter UV mineral seperti Zinc Oxide dan Titanium Dioxide, yang dapat membuat warna kulit tampak pucat atau tidak merata.

Mekanisme Perlindungan Tanpa Sisa Putih

White cast lebih sering dikaitkan dengan penggunaan mineral UV filter tradisional dalam formula physical sunscreen. Namun, inovasi formulasi terbaru memungkinkan produk physical sunscreen untuk menawarkan hasil akhir transparan tanpa mengganggu warna alami kulit. Klaim zero white cast atau minimum white cast ini bertujuan memberikan perlindungan broad spectrum dari sinar ultraviolet (UV) tanpa memberikan tampilan berlapis pada wajah. Perlindungan ini berfungsi membantu mencegah kerusakan kulit akibat paparan sinar matahari yang berbahaya, baik UVA maupun UVB.

Also read Rekomendasi Tabir Surya Terbaik untuk Melindungi dan Merawat Kulit Wajah

Rekomendasi Carasun untuk Kulit Sensitif

Carasun Gentle Barrier Physical Sunscreen SPF 50+ PA++++ hadir sebagai solusi perlindungan khusus bagi pemilik kulit sensitif dengan harga Rp99.000 di Shopee Carasun Official Store. Produk ini menggunakan formula physical sunscreen yang telah teruji secara klinis dan diklaim tidak meninggalkan noda putih pada wajah. Kandungan Ceramide dan Oat Extract bekerja sama untuk mempertahankan kelembapan serta merawat skin barrier yang rentan. Selain itu, Aloe Vera dan Broccoli membantu melindungi kulit dari radikal bebas dan polusi lingkungan, sementara kombinasi Fig, Centella Asiatica, dan Rice Extract menjaga hidrasi kulit. Formulanya juga dilengkapi ActisootheTM dan Encapsulated Mangosteen Extract untuk menenangkan kulit kemerahan akibat iritasi.

Inovasi Tekstur YOU Sunbrella dan NPURE Noni

YOU Sunbrella Watery Outdoor Sunscreen Fluid menawarkan tekstur watery yang ringan dan diklaim dapat menyerap dalam waktu 10 detik dengan ketahanan air dan keringat hingga 80 menit. Produk ini memiliki perlindungan SPF 50+ PA++++ melalui teknologi Sunbrella Pro-Tech dan tidak meninggalkan white cast maupun rasa lengket. Di sisi lain, NPURE Physical Sunscreen Noni Beat The Sun SPF 50+ PA++++ menggunakan Zinc Oxide sebagai filter mineral utama yang mudah diratakan. Produk ini ditujukan untuk kulit sensitif dengan klaim tidak perih di mata dan cocok untuk berbagai warna kulit. Kandungan Organic Noni Extract membantu menutrisi kulit, sementara 1 persen Panthenol menjaga hidrasi hingga 24 jam.

Advertisement

Perawatan Kulit NAMA Beauty dan Dear Me Beauty

NAMA Beauty Barely Seen Physical Sunscreen SPF 50 PA++++ ditawarkan dengan harga Rp63.870 di Shopee NAMA Beauty Official Shop. Produk ini memberikan hasil akhir ringan, bebas minyak, dan tidak meninggalkan residu putih pada kulit dengan sensasi sejuk. Sunscreen ini diklaim mudah menyatu dengan kulit, membantu mengatasi kulit kering, dan dapat digunakan sebagai primer sebelum makeup. Sementara itu, Dear Me Beauty Skin Barrier Physical Sunscreen SPF 50 PA++++ menawarkan perlindungan broad spectrum dengan tekstur gel ringan dan hasil akhir invisible matte. Produk ini telah melalui pengujian in vivo untuk SPF, in vitro untuk PA++++, serta memiliki sertifikasi ISO 24444.

Kandungan dan Sertifikasi Keamanan Dear Me Beauty

Dear Me Beauty melengkapi formulanya dengan Ceramide untuk menjaga skin barrier, Aloe Vera Leaf Extract yang memiliki manfaat antibakteri, serta Biotechnology Fermentation untuk perlindungan dari paparan blue light. Produk ini telah diuji dermatologis, hypoallergenic, non-comedogenic, dan diklaim non-greasy serta coral reef safe. Seluruh rekomendasi produk di atas merupakan pilihan yang terbukti efektif melindungi wajah dari paparan sinar ultraviolet tanpa menimbulkan efek samping visual yang mengganggu penampilan sehari-hari.