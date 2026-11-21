Temukan rekomendasi 5 sunscreen Carasun terbaik di Shopee Official Store dengan harga mulai Rp39.000. Panduan lengkap untuk kulit berminyak, sensitif, dan tubuh.

Carasun menyediakan berbagai pilihan tabir surya baik berbasis fisik maupun kimia yang dapat ditemukan di Shopee Carasun Official Store dengan harga mulai dari Rp39.000. Produk-produk ini dirancang dengan formula spesifik untuk memenuhi kebutuhan berbagai jenis kulit, termasuk kulit berminyak, sensitif, dan kering. Setiap varian menawarkan perlindungan紫外线 yang berbeda dengan klaim kandungan aktif yang beragam untuk mencerahkan, melembapkan, dan melindungi kulit.

Tabir surya berfungsi sebagai pelindung utama kulit dari paparan sinar ultraviolet matahari yang dapat menyebabkan kerusakan. Produk ini dilengkapi dengan indeks SPF untuk menangkal sinar UVB dan indeks PA untuk perlindungan terhadap sinar UVA. Pemilihan produk yang tepat sangat penting agar perlindungan kulit maksimal sesuai dengan kondisi dan tujuan perawatan masing-masing individu.

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Carasun Solar Smart UV Protector SPF 45

Carasun Solar Smart UV Protector SPF 45 PA++++ adalah pilihan utama dengan harga Rp70.900 yang menjamin kulit tetap segar selama delapan jam. Produk ini diformulasikan dengan 2% Niacinamide untuk membantu mencerahkan warna kulit secara merata. Selain itu, terdapat Rice Extract yang berfungsi menutrisi dan menjaga kelembapan alami kulit. Kandungan CitystemTM juga hadir untuk membantu melindungi kulit dari dampak buruk polusi lingkungan. Produk ini telah teruji secara klinis untuk efektivitas perlindungan UV dan diklaim aman untuk semua jenis kulit.

Carasun Solar Smart UV Light untuk Kulit Cerah

Carasun Solar Smart UV Light menawarkan perlindungan SPF 50+ terhadap UVB dan PA++++ terhadap UVA dengan harga terjangkau Rp39.000. Formulanya diklaim ringan dan nyaman digunakan sehari-hari sambil memberikan efek melembapkan pada kulit. Produk ini mengandung Cica dan Honey Extract untuk menutrisi kulit serta 2% Niacinamide untuk mencerahkan. Vegan Glycerin ditambahkan untuk menjaga hidrasi kulit tetap stabil. Telah teruji klinis dan cocok untuk semua jenis kulit yang menginginkan perlindungan maksimal.

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Carasun Gentle Barrier untuk Kulit Sensitif

Carasun Gentle Barrier Physical Sunscreen SPF 50+ PA++++ tersedia di Shopee dengan harga Rp99.000 dan khusus diformulasikan untuk kulit sensitif. Produk fisik ini diklaim tidak meninggalkan noda putih di wajah setelah diaplikasikan. Formula gentle-nya telah teruji klinis untuk menenangkan kulit yang mengalami iritasi atau kemerahan. Kandungan Ceramide dan Oat Extract membantu mempertahankan kelembapan dan merawat skin barrier. Aloe Vera dan Broccoli melindungi dari radikal bebas, sementara ActisootheTM dan Encapsulated Mangosteen Extract menenangkan kemerahan.

Carasun Healthy Matte untuk Kulit Berminyak

Carasun Healthy Matte UV Protector SPF 50+ PA++++ hadir dengan harga Rp99.000 dan dirancang khusus untuk kenyamanan kulit berminyak. Produk ini diklaim mampu mengontrol produksi minyak hingga dua belas jam tanpa membuat kulit terasa kering. Formulanya menggunakan Artemisia Capillaris untuk merawat kulit yang mengalami kemerahan dan iritasi. Rice Extract juga ditambahkan untuk membantu menutrisi kulit agar tetap sehat. Ini adalah pilihan ideal untuk pemilik kulit berminyak yang membutuhkan perlindungan tahan lama.

Carasun Comfort Shield UV Body Serum Lotion

Carasun Comfort Shield UV Body Serum Lotion SPF 50+ PA++++ dibanderol Rp141.500 dan dapat digunakan untuk wajah maupun seluruh tubuh. Sebagai sunscreen kimia, produk ini diklaim nyaman, tahan air, dan tahan terhadap keringat. Kandungan Tropical Papaya Extract membantu melindungi kulit dari radikal bebas dan polusi. Diformulasikan dengan 2% Niacinamide untuk membantu mencerahkan kulit secara keseluruhan. Ini adalah solusi praktis untuk perlindungan UV menyeluruh dari kepala hingga kaki.