Bagi pencinta kuliner malam maupun penggemar makanan khas Jawa Timur, nasi sambel belut menjadi menu wajib dicoba saat berada di Kota Pahlawan. Berikut rekomendasi nasi sambel belut di Surabaya yang masih aktif dan beroperasi hingga tahun 2026.

Tempat makan ini termasuk salah satu legenda sambel belut di Surabaya yang selalu ramai pengunjung. Belutnya digoreng kering dengan sambal bawang pedas gurih yang menjadi favorit pelanggan. Porsi nasi sambel belut di sini cukup besar dan cocok disantap bersama lalapan segar. Banyak pelanggan menyukai tekstur belutnya yang renyah namun tetap terasa gurih di bagian dalam.

H. Poer dikenal sebagai pelopor sambel belut di Surabaya sejak tahun 1980-an. Sambalnya memiliki cita rasa khas karena dicampur bawang putih goreng yang membuat aroma dan rasa semakin nikmat. Belut di tempat ini terkenal renyah dan cocok dipadukan dengan nasi hangat. Pengunjung biasanya datang saat jam makan malam karena rasa sambalnya lebih nikmat saat baru diulek.

Rekomendasi nasi sambel belut di Surabaya lainnya adalah Spesial Belut Bu Yuli yang terkenal dengan sajian belut goreng yang renyah dan tidak amis. Sambalnya memiliki perpaduan rasa pedas dan gurih yang cocok disantap bersama nasi hangat dan lalapan segar. Banyak pelanggan menyukai menu belut goreng kering karena teksturnya kriuk di luar namun tetap lembut di dalam. Selain sambel belut, tersedia juga berbagai lauk tambahan seperti lele goreng dan puyuh goreng.

Rumah makan ini populer karena sambelnya pedas khas Jawa Timur dengan aroma bawang yang kuat. Belutnya digoreng hingga kering sehingga cocok disantap dengan nasi panas. Tempat makan ini cukup ramai terutama saat jam makan siang dan malam. Banyak pelanggan datang kembali karena rasa sambalnya konsisten dan porsinya memuaskan.

Rekomendasi nasi sambel belut di Surabaya lainnya adalah Belut Surabaya yang menawarkan menu nasi sambel belut dengan harga cukup terjangkau. Sambalnya memiliki rasa pedas gurih yang cocok dipadukan dengan belut goreng renyah. Lokasinya berada di kawasan kuliner yang ramai sehingga mudah ditemukan. Tempat ini juga cocok untuk pencinta kuliner malam karena buka hingga tengah malam.

SBS atau Surabaya Special Eel menjadi salah satu tempat makan sambel belut paling populer di Surabaya. Restoran ini terkenal dengan menu belut goreng kering yang renyah dipadukan sambal bawang pedas khas Jawa Timur. Tempatnya nyaman dengan konsep rumah makan modern sehingga cocok untuk makan bersama keluarga maupun teman. Selain belut goreng, tersedia juga pilihan lauk lain seperti ayam goreng, puyuh, dan aneka penyetan khas Surabaya





