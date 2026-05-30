Rekomendasi 8 Warung Soto Ayam Ambengan Terbaik di Surabaya

Soto ayam Ambengan adalah ikon kuliner Surabaya dengan kuah gurih, koya khas, dan cita rasa konsisten. Artikel ini menyebutkan delapan rekomendasi warung soto Ambengan terbaik di Surabaya, lengkap dengan lokasi, rating, menu spesifik, jam operasional, dan keunikan masing-masing. Warung yang direkomendasikan antara lain Pak Sadji, Cak To, Pak Sadi Pusat, dan Cak Pardi. Informasi ini berguna bagi wisatawan kuliner yang ingin mencicipi soto Ambengan autentik di Kota Pahlawan.

Soto ayam Ambengan merupakan hidangan legendaris yang telah menjadi ikon kuliner Kota Surabaya . Kuah kaldu yang gurih, taburan koya khas dari kerupuk udang dan bawang putih goreng, serta cita rasa konsisten selama puluhan tahun membuat soto ini sangat digemari oleh wisatawan dan warga lokal.

Nama soto diambil dari kawasan Jalan Ambengan, Surabaya, tempat hidangan ini pertama kali berkembang dengan ciri kuah bening kekuningan. Berbeda dengan soto ayam dari daerah lain, karakteristik utama soto Ambengan terletak pada perpaduan rasa gurih, aroma rempah kuat, dan tekstur koya yang memperkaya kuah. Bagi yang ingin menikmati soto ayam Ambengan autentik di Surabaya, terdapat sejumlah warung dan rumah makan yang telah lama dikenal dengan cita rasa asli serta selalu ramai pengunjung.

Berikut adalah delapan rekomendasi soto ayam Ambengan di Surabaya berdasarkan Liputan6 yang patut dicoba. Soto Ayam Ambengan Lamongan Pak Sadji berlokasi di Jalan Kedung Turi Besar No.21, Kedungdoro, Tegalsari, Surabaya. Warung ini merit 4.8 di Google Maps. Meski berada di gang sempit dengan parkir terbatas, Pengunjung tetap berdatangan setiap hari.

Menu utamanya adalah soto ayam Lamongan dengan koya yang bisa diambil secukupnya, bahkan pengunjung diperbolehkan menambahkan koya sendiri sesuai selera, yang menjadi daya tarik utama. Harga per porsi sangat terjangkau dengan potongan ayam yang berlimpah. Jam operasionalnya Senin-Kamis, Sabtu-Minggu: 06.30-14.00 dan 16.30-23.00, tutup Jumat. Dengan rating tertinggi dalam daftar, Pak Sadji cocok untuk sarapan pagi atau makan malam.

Soto Ayam Cak To berada di Jalan Undaan Wetan No.36, Ketabang, Genteng, Surabaya, rating 4.7. Lokasinya di dalam gang kecil namun antrian hampir tidak pernah sepi. Menu andalan adalah soto ayam kampung dengan kuah segar dan ayam empuk, bisa ditambah uritan atau ceker. Proses penyajian cepat, sekitar lima menit meski ramai.

Jam buka 05.30-16.00 Senin-Sabtu, tutup Minggu. Karena buka paling pagi, Cak To ideal untuk brunch. Soto Ambengan Pak Sadi Pusat berdiri di lokasi asli, Jalan Ambengan No.3A, Ketabang, Genteng, Surabaya, rating 4.6. Tempat ini merupakan pionir dan ikon kuliner Surabaya yang telah gave cabang di berbagai kota.

Menu utama adalah soto dengan koya khas Ambengan. Tersedia juga ayam bakar sebagai pelengkap. Kuah menggunakan kaldu ayam dengan rempah pilihan, rasa gurih konsisten sejak lama. Buka setiap hari 07.00-21.30.

Sebagai penyedia soto Ambengan paling otentik, warung ini wajib dikunjungi bagi yang pertama kali ke Surabaya. Soto Ayam Cak Pardi berada di Jalan Embong Malang No.20, Genteng, Surabaya, tepat di depan Tunjungan Plaza. Lokasi strategis di jantung kota membuatnya mudah dijangkau. Rating 4.5.

Menu mencakup soto dengan isian ayam suwir, uritan, atau ceker. Porsi besar dengan harga terjangkau. Ulasanoften menyebut daging berlimpah. Jam buka 06.00-14.30 setiap hari.

Karena hanya buka hingga siang, datang sebelum pukul 09.00 disarankan agar tidak kehabisan tempat. Untuk wisatawan yang menginginkan soto Ambengan di lokasi paling strategis, Cak Pardi menjadi pilihan tepat





