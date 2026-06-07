Temukan rekomendasi tempat makan nasi tempong yang cocok untuk keluarga di Yogyakarta, starting dengan hidangan khas Banyuwangi yang terdiri atas nasi, sayur, lauk, dan sambal tempong pedas. Simak lokasi, jam operasional, menu, serta rating masing-masing warung.

Kuliner khas Banyuwangi, khususnya nasi tempong , hadir menjadi pilihan menarik di Yogyakarta bagi keluarga yang ingin bersantap dengan cita rasa autentik tanpa harus ke Jawa Timur.

Nasi tempong merupakan hidangan tradisional Suku Osing yang terdiri dari nasi putih, sayuran rebus, lauk goreng, serta sambal tempong yang dikenal pedasnya kuat. Nama tempong berasal dari bahasa Osing yang berarti tamparan, mengacu pada sensasi pedas sambal yang langsung terasa di lidah. Sambal ini terbuat dari cabai, tomat, terasi, dan kencur yang diulek kasar, menghasilkan rasa segar sekaligus pedas. Perpaduan sambal tempong dengan sayuran rebus, tahu, tempe, dan beragam pilihan lauk menjadikan hidangan ini lengkap dan mengenyangkan.

Saat ini, beragam warung nasi tempong hadir di Yogyakarta dengan nuansa dan menu yang bervariasi. Berikut adalah delapan rekomendasi tempat makan nasi tempong yang cocok untuk keluarga. Nasi Tempong Kencana berlokasi di Ruko DTA Square, Jalan Seturan Raya, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY. Lokasinya di kawasan Seturan yang ramai, dekat perguruan tinggi dan pusat perbelanjaan, mudah dijangkau dari berbagai penjuru kota.

Warung ini memiliki area parkir dan ruang makan yang memadai untuk keluarga. Menu yang tersedia antara lain nasi tempong ayam, empal, tempe tahu, telur dadar, serta minuman seperti es teh, teh hangat, es jeruk, jeruk hangat, dan air mineral. Setiap porsi disertai sayuran rebus dan sambal tempong dari bahan pilihan. Jam operasional setiap hari pukul 11.00-22.00 WIB.

Rating di Google Maps mencapai 5,0. Sego Tempong Jenggirat berada di Jalan Asem Gede, Gempol, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY. Warung ini membawa konsep lalapan khas Banyuwangi dengan suasana sederhana dan bersih. Lokasi di Condongcatur memudahkan akses dari Sleman maupun Kota Yogyakarta.

Pilihan lauk yang ditawarkan meliputi ayam goreng, belut, pepes ikan laut, telur dadar, ati ampela, kepala, serta ceker ayam. Minuman seperti teh, teh krampul, jeruk peras atau nipis juga tersedia. Setiap porsi disajikan dengan sayuran segar, tahu, tempe, rempeyek, dan sambal khas Banyuwangi yang segar. Jam operasional Senin-Kamis serta Sabtu-Minggu pukul 10.30-22.00 WIB, Jumat pukul 15.30-22.00 WIB.

Rating 5,0 di Google Maps. Nasi Tempong Kembang Wulung berlokasi di Jalan Temanggal Raya No. 2, Sambisari, Purwomartani, Kalasan, Sleman, DIY. Keunggulan warung ini adalah suasana makan yang berbeda karena menghadap ke sawah, memberikan pemandangan hijau yang tenang, cocok untuk keluarga yang ingin lepas dari keramaian Kota. Menu yang tersedia antara lain paket ayam, paket telur, paket lele, dan paket rempelo ati dengan harga terjangkau.

Setiap paket disertai sayuran rebus, tahu, tempe, dan sambal tempong. Berbagai minuman seperti teh panas, es teh, jeruk panas, es jeruk, dan es kembang wulung juga tersedia. Jam operasional setiap hari kecuali Selasa pukul 10.00-20.00 WIB. Rating 5,0 di Google Maps.

Nasi Tempong Mak Ros Ambarukmo berada di Jalan Laksda Adisucipto, Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY. Warung ini berada di kawasan strategis dekat Ambarukmo Plaza, pusat perbelanjaan utama di Yogyakarta, jadi mudah dijangkau wisatawan yang sedang berbelanja. Warung ini menawarkan nasi tempong dengan sambal khas Banyuwangi yang tingkat kepedasannya dapat disesuaikan. Pilihan lauk meliputi ayam, udang, babat, dan ikan kembung, disajikan dengan sayuran rebus dan lalapan segar.

Jam operasional setiap hari pukul 10.00-22.00 WIB. Rating di Google Maps 4,9. Opsi lain yang bisa dipertimbangkan adalah Warung Nasi Tempong Banyuwangi di Jalan Taman, Malioboro, Yogyakarta yang menyajikan sambal dengan rasa original dan lauk pilihan seperti ikan asap. Lokasinya dekat dengan area wisata Malioboro, cocok bagi keluarga yang ingin mencicipi kuliner sambil menikmati suasana kerengetan budaya.

Warung Nasi Tempong Mbak Lurah di Jalan Magelang, Condongcatur, Sleman juga menjadi favorit dengan suasana homey dan sambal yang mantap. Pilihan lauk meliputi ayam goreng, tempe, dan ikan tinja. Harga yang terjangkau membuatnya sering didatangi oleh mahasiswa dan keluarga. Nasi Tempong Mbak Endut di Jalan Kaliurang, Sleman menawarkan lokasi yang nyaman dekat dengan kawasan perkantoran dan sekolah.

Sambalnya kuat dan lauknya beragam, mulai dari ayam, tempe, hingga tumis kangkung. Tempat ini buka dari pagi hingga malam sehingga fleksibel untuk berkunjung kapan saja. Rekomendasi terakhir adalah Nasi Tempong Mbah Mertu di Jalan Wates, Tirtonirmolo, Kasongan, Bantul. Warung ini memiliki konsep lesehan dengan nuansa pedesaan yang mendukung kenyamanan keluarga.

Setiap porsi selalu disertai sambal tempong yang sermon dan lauk pilihan seperti ayam bakar atau ikan lele. Jam bukaExperience limited. Tempat ini rating 4,8 di Google Maps dengan ulasan positif dari pengunjung soal hawanya yang Cheng dan pelayanannya cepat. Secara keseluruhan, nasi tempong di Yogyakarta menawarkan autentisitas rasa Banyuwangi dalam bentuk yang mudah dijangkau.

Bambu dan bambu tempongKedua opsi tersebut hadir dengan harga yang ekonomis, porsi yang melimpah, serta suasana yang beragam, mulai dari yang ramai hingga tenang. Bagi keluarga yang sedang berlibur di Yogyakarta, tempat-tempat ini dapat menjadi pilihan bersantap yang memuaskan





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