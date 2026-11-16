Rekomendasi 7 Tanaman Hias Penutup Celah Batu Pijakan Taman

Temukan pilihan tanaman ground cover seperti Sutra Bombay dan Kucai Mini untuk memperindah celah batu pijakan taman rumah Anda dengan estetika alami.

Penggunaan batu pijakan dalam desain lansekap rumah kini tidak hanya berfungsi sebagai jalur walkway yang rapi, tetapi juga menjadi elemen estetika utama. Celah kosong di antara susunan batu sering kali diisi dengan tanah atau pasir polos yang terlihat monoton dan kurang menarik. Untuk menyelesaikan masalah visual ini, Direktorat Buah dan Florikultura Kementerian Pertanian merekomendasikan penggunaan istilah "ground cover plant" atau tanaman penutup permukaan tanah yang tumbuh rendah dan menyebar.

Penanaman vegetasi di area intersisial ini memerlukan pertimbangan matang terhadap ukuran tanaman, kebutuhan sinar matahari, tingkat kelembapan, serta ketahanan terhadap tekanan fisik ringan. Berdasarkan rangkuman data yang dikutip dari Merdeka.com pada Senin (16/11/2026), terdapat beberapa spesies tumbuhan yang terbukti cocok untuk mengisi celah tersebut tanpa mengganggu fungsi jalur berjalan.

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Sutra Bombay dan Kacang Hias untuk Area Matahari

Sutra Bombay menjadi pilihan primer karena memiliki daun kecil berdaging yang mampu menyimpan air, sehingga sangat tahan terhadap kondisi kering. Tanaman berbunga ini tumbuh menyebar dengan ketinggian relatif rendah dan menghasilkan bunga berwarna cerah seperti merah, kuning, putih, jingga, hingga merah muda.

Karakteristik Sutra Bombay membuatnya ideal untuk ditanam di celah batu pijakan yang menerima paparan sinar matahari langsung. Kemampuan adaptasi terhadap cuaca kering menjadikannya solusi stabil bagi pemilik taman yang minim waktu perawatan rutin namun menginginkan warna bunga yang hidup.

Alternatif lainnya adalah Kacang Hias yang dikenal sebagai tanaman penutup tanah dengan daun kecil dan bunga berwarna kuning. Data Kementerian Pertanian mencatat bahwa tinggi tanaman ini hanya berkisar antara 5 hingga 10 cm, menjadikannya tidak terlalu mencolok secara visual.

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Kacang Hias dapat tumbuh subur pada suhu lingkungan 20 hingga 30 derajat Celsius dan biasa digunakan sebagai lantai pasif pada taman. Meskipun pertumbuhannya menjalar dan membentuk hamparan hijau yang lebat, tanaman ini memerlukan ruang tumbuh yang memadai dan disarankan untuk tidak ditempatkan pada bagian jalur yang sering menerima injakan langsung.

Kucai Mini dan Krokot Hias untuk Taman Tropis

Kucai Mini, atau yang dikenal juga sebagai rumput mondo, menawarkan tampilan daun ramping menyerupai rumput dengan warna hijau tua yang elegan. Tanaman ini tumbuh membentuk rumpun kecil yang memberikan kesan rapi dan terstruktur pada celah batu pijakan.

Berdasarkan informasi teknis dari Direktorat Buah dan Florikultura, tinggi Kucai Mini berkisar antara 8 hingga 10 cm. Tanaman ini sangat menyukai tanah gembur yang kaya bahan organik dan dapat berkembang biak pada suhu 15 hingga 30 derajat Celsius.

Kucai Mini sangat cocok untuk taman tropis yang mendapatkan sinar matahari sebagian atau berada di bawah naungan ringan. Pertumbuhan yang teratur membuat tanaman ini tidak membutuhkan pemangkasan terlalu sering, sehingga efisien untuk pemeliharaan jangka panjang.

Krokot Hias hadir sebagai alternatif untuk memberikan aksen warna tanpa mengandalkan bunga. Tanaman ini memiliki daun kecil dengan variasi warna menarik mulai dari hijau, merah, hingga kombinasi putih dan kekuningan. Tinggi tanaman ini berkisar antara 10 hingga 15 cm.

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Krokot Hias menyukai lokasi dengan paparan sinar matahari tinggi dan dapat diperbanyak melalui setek batang. Tanaman ini cocok untuk celah batu pijakan yang cukup lebar dan mendapatkan cahaya matahari penuh. Pemangkasan berkala sangat diperlukan agar pertumbuhannya tetap rendah dan tidak menutupi permukaan batu pijakan.

Variasi Warna dan Tumbuhan Merambat yang Menyesuaikan

Sablo Laut memiliki daun dengan variasi warna merah, merah muda, hijau, dan keunguan yang unik. Kementerian Pertanian memasukkan Sablo Laut dalam daftar tanaman penutup tanah untuk kebutuhan pertamanan karena kemampuannya menghadirkan variasi warna selain hijau pada taman tropis.

Penampilan Sablo Laut lebih sesuai ditempatkan pada celah yang cukup lebar atau bagian tepi jalur batu. Pemilik taman perlu memberikan ruang tumbuh yang memadai agar daunnya tidak mengganggu area pijakan dan tetap mempertahankan estetika visual yang diinginkan.

Tanaman merambat yang umum disebut Gantung di Indonesia juga dapat dimanfaatkan sebagai penutup tanah. Batangnya dapat menjalar dan membentuk hamparan hijau ketika ditanam pada media yang sesuai, menawarkan tampilan menarik untuk mempercantik celah batu pijakan di area yang mendapatkan sinar matahari sebagian.

Creeping Charlie memiliki daun kecil berbentuk bulat dengan permukaan sedikit bergelombang yang memberikan tampilan hijau alami. Tanaman ini lebih menyukai lingkungan lembap dan tempat yang mendapatkan sinar matahari tidak langsung, sehingga cocok untuk jalur taman di bawah naungan pohon atau dekat teras.

Beberapa tanaman seperti Sutra Bombay, Kacang Hias, Kucai Mini, Krokot Hias, dan Creeping Basketplant menawarkan solusi berbeda. Pemilihan jenis harus disesuaikan dengan kondisi cahaya dan kelembapan taman untuk memastikan pertumbuhan optimal dan keindahan lasting.