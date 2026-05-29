Rekomendasi 11 Tempat Makan di Blok M Jakarta Selatan yang Layak Dikunjungi

Kawasan Blok M di Jakarta Selatan berubah menjadi destinasi kuliner dengan beragam pilihan, dari warung kopi until restoran pasta. Tempat ini cocok untuk nongkrong, kerja dari kafe, atau makan keluarga dengan harga terjangkau. Berikut 11 rekomendasi berdasarkan Liputan6, Jumat (29/5), termasuk Twin House, Mattea Social Space, Seba Izakaya, dan PBTP Urban Trattoria, dilengkapi lokasi, jam buka, menu, dan rating.

Kawasan Blok M di Jakarta Selatan telah bertransformasi dari pusat perbelanjaan menjadi kawasan dengan beragam pilihan kuliner yang menawarkan pengalaman unik. Tempat-tempat tersebut cocok untuk berbagai kebutuhan, mulai dari nongkrong santai, kerja dari kafe, hingga makan malam keluarga.

Harga yang ditawarkan beragam, banyak yang terjangkau meski memiliki rating tinggi di Google Maps. Berikut adalah rekomendasi 11 tempat makan di Blok M yang layak dikunjungi, dirangkum dariLiputan6 pada Jumat (29/5). Twin House berlokasi di Jalan Sunan Kalijaga Nomor 3, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tempat ini memiliki suasana yang lebih sunyi dan rimbun meski berada di tengah kawasan sibuk.

Tersedia colokan dan wifi yang stabil, sehingga ideal untuk bekerja sekaligus menikmati makanan. Musik latar dengan volume rendah memungkinkan percakapan lancar. Staf ramah dan porsi makanan memuaskan. Menu mencakup spaghetti bolognese, tahu isi, onion rings, platter, amerikano, kopi susu, dan minuman kafe lainnya.

Jam operasi: Senin-Kamis dan Minggu 08.00-22.00, Jumat-Sabtu 07.00-00.00. Rating Google Maps 4.6. Mattea Social Space berada di Jalan Melawai Raya Nomor 71, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dekat dengan Stasiun MRT Blok M, memudahkan akses.

Interior luas dengan berbagai sudut duduk, termasuk area di luar ruangan di lantai dua yang menjadi favorit. Tempat ini underrated namun menyajikan suasana yang hidup. Weekend通常 penuh, jadi datang lebih awal disarankan. Menu mencakup aglio olio tuna, pasta, gelato aneka rasa, kopi, dan minuman lainnya.

Buka setiap hari 08.00-00.00. Rating Google Maps 4.8. Seba Izakaya di Jalan Panglima Polim, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari luar terlihat sederhana, namun di dalam menawarkan pengalaman izakaya Jepang yang otentik.

Ruang kecil dengan pencahayaan nyaman. Disebut sebagai hidden gem di media sosial karena kualitas makanan melampaui penampilan luar. Set teishoku siang dinilai sebagai pilihan makan siang terbaik di kawasan dengan harga terjangkau. Staf ramah dan penuh perhatian.

Menu mencakup yakitori, set teishoku, tako nanban, dan hidangan Jepang lainnya. Jam operasi: Senin-Kamis 11.00-15.00 & 18.00-00.00, Jumat-Sabtu 11.00-02.00, Minggu 11.00-00.00. Rating Google Maps 4.9. PBTP Urban Trattoria berada di Martha Tiahahu Literacy Park, Jalan Sisingamangaraja, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Lokasi menghadap taman literasi, memberikan pemandangan hijau. Ruang mungil hanya untuk tiga orang per meja, menciptakan suasana intim. Konsep restoran pasta dengan latar taman kota unik. Pasta bisa dipesan dalam cone atau piring.

Meski ukuran kecil, pengalaman makan menjadi istimewa karena_kombinasi rasa dan lingkungan. Tempat ini menjadi salah satu rekomendasi kuliner Blok M yang berbeda dari yang lainnya. Dengan beragam pilihan, starting dari suasana tenai hingga ramai, pengunjung dapat menemukan tempat yang sesuai dengan preferensi mereka. Harga tidak selalu mengikuti reputasi, banyak tempat dengan rating tinggi yang tetap terjangkau.

Untuk akhir pekan, pilihan-pilihan di atas bisa menjadi referensi untuk mencicipi kuliner di kawasan Blok M





