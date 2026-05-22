Rekam jejak hukum Hery Susanto dipertimbangkan dalam proses seleksi Calon Anggota Ombudsman RI

Rekam jejak hukum Hery Susanto, mantan Wakil Ketua dan Anggota Pansel ORI, dipertimbangkan dalam proses seleksi Calon Anggota Ombudsman RI periode 2026-2031. Meskipun pansel mengakui adanya beberapa laporan terkait kepribadian keras Hery, pansel tetap mempertimbangkan rekam jejak hukumnya dan ketidakhadiran indikasi pelanggaran hukum saat memutuskan memilih Hery Susanto sebagai calon anggota Ombudsman RI.

Pansel ORI mengaku tidak tahu rekam jejak hukum Hery Susanto saat seleksi. Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI periode 2026-2031 menjelaskan kepada Majelis Etik proses seleksi yang mereka lakukan.

Lima anggota pansel mengaku tidak mengetahui bahwa Hery Susanto memiliki rekam jejak terkait kasus hukum sebelumnya. Jadi, kalau misalnya saya tidak melihat, bisa jadi Pak Munafrizal (Wakil Ketua Pansel) melihat atau yang lainnya, tetapi ini betul-betul kelimanya tidak melihat dan kemudian menyampaikannya sebagai sebuah concern untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait yang bersangkutan.

Erwan Agus Purwanto, Ketua Pansel Calon Anggota ORI 2026-2031, mengklaim, dalam proses seleksi, pansel sudah menelusuri rekam jejak para calon anggota Ombudsman dengan melibatkan berbagai pihak, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Intelijen Negara (BIN), hingga masyarakat. Selanjutnya, dari berbagai informasi itu dilakukan klarifikasi kepada semua anggota pansel sebelum memutuskan memilih Hery Susanto sebagai calon anggota. Hery Susanto juga mendapatkan rekomendasi dari Ketua Ombudsman RI periode sebelumnya.

Selain tanggapan dari masyarakat serta catatan rekam jejak dari lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan, pansel juga secara aktif melakukan penelusuran pemberitaan di media cetak maupun media daring. Hery Susanto danMeToo. Masyarakat Vs. Kampanye Politik https://berita.kompas.com/read/2026/05/22/15503002/Hery-Susanto-dan-MeToo-Masyarakat-Vs-Kampanye-Politik.html. Padahal, sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Hery Susanto sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013-2025.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan Hery melakukan dugaan tindak pidana ini saat menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026. Bahkan, pansel juga mendapati adanya beberapa laporan terkait Hery Susanto mengenai masalah karakter atau kepribadiannya. Bagaimana tanggapan Anda atas rekrutmen calon anggota Ombudsman RI dengan rekam jejak hukum seperti ini





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hery Susanto Pansel ORI Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI Rekam Jejak Hukum Penyaringan Kasus Hukum Masyarakat Menghadapi Kampanye Politik Kejaksaan Agung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ombudsman NTT dan KPK petakan masalah di sektor pendidikanOmbudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memetakan berbagai persoalan pendidikan, khususnya pelaksanaan ...

Read more »

Panggil Pansel Anggota ORI 2026-2031, Majelis Etik ORI: Hery Susanto Banyak Kasus, Kok Tetap TerpilihKasus dugaan korupsi yang menyeret Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Hery Susanto turut disikapi oleh internal lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik tersebut.

Read more »

Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI Suggesikan Permenen Majelis Etik Ombudsman RIAnggota Majelis Etik Ombudsman RI Jimly Asshiddiqie dan Bagir Manan meminta keterangan terhadap panitia seleksi (pansel) Ombudsman RI terkait pemeriksaan dugaan pelanggaran etik dan perilaku Ketua Ombudsman nonaktif Hery Susanto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola pertambangan nikel oleh Kejaksaan Agung. Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman RI periode 2026–2031 menyarankan agar Majelis Etik Ombudsman RI bisa ada secara permanen, guna menghindari berulangnya kasus yang dialami Ketua Ombudsman RI nonaktif Hery Susanto.

Read more »

Majelis Etik Ombudsman RI Minta Keterangan Pansel Terkait Kasus Pelanggaran Etik Ketua Ombudsman NonaktifMajelis Etik Ombudsman RI melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik dan perilaku Ketua Ombudsman nonaktif Hery Susanto yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata kelola pertambangan nikel oleh Kejaksaan Agung. Anggota Majelis Etik Ombudsman RI Jimly Asshiddiqie, Bagir Manan, dan Siti Zuhro meminta keterangan terhadap panitia seleksi (pansel) Ombudsman RI di Jakarta.

Read more »