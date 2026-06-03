Rehan/Gloria Kalah Dramatis di Indonesia Open 2026

Pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja, dikalahkan oleh wakil Malaysia, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie, dalam pertandingan seru 3 gim di babak 32 besar Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, 3 Juni 2026.

Pada hari Senin, 3 Juni 2026, di Istora Senayan, Jakarta, pasangan ganda campuran Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto dan Gloria Emanuelle Widjaja , berjuang dalam babak 32 besar turnamen Polytron Indonesia Open 2026 .

Mereka menghadapi wakil Malaysia, Goh Soon Huat dan Lai Shevon Jemie, dalam pertandingan yang berlangsung sangat ketat dan penuh dramatis. Akhirnya, setelah melalui tiga gim yang sangat melelahkan, pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dengan skor akhir 17-21, 21-16, dan 21-23. Meskipun hasilnya tidak menguntungkan, pertandingan ini kembali menunjukkan persistsensi dan kemampuan tinggi dari atlet Indonesia di tengah persaingan internasional.

Dalam gim pertama, pasangan Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie menunjukkan kontrol yang sangat baik terhadap net dan menendang dengan agresif, memaksa Rehan dan Gloria untuk terus berusaha mengikuti tempo permainan. Skor 17-21 menunjukkan bahwa Indonesia sempat menemukan peluang namun masih banyak kesalahan teknis dancepcatan yang tidak optimal. Namun, di gim kedua, Rehan/Gloria mampu bangkit dengan permainan yang lebih disiplin, terutama di bagian depan lapangan, dan berhasil memenangkan gim tersebut dengan skor 21-16.

Kemenangan ini memberi semangat bagi pasangan Indonesia untuk Melanjutkan pertandingan ke gim ketiga. Gim ketegangan menjadi momen yang paling brutal. Kedua pasangan saling mengejar poin dengan sangat ketat, tanpa ada yang ingin mengakui kekalahan. Di bagian akhir,点数 sering kali sama dan match point sering muncul.

Namun, pada关键时刻, pasangan Malaysia tampil lebih tenang dan berhasil menutup pertandingan dengan poin kemenangan, memenangkan gim ketiga dengan skor 21-23. With this victory, Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie melanjutkan ke babak 16 besar, sementara Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanuelle Widjaja harus menerima kegagalan di babak awal turnamen Granyx Prix ini. Meskipun kalah, pertandingan ini tetap memberi pengalaman berharga untuk pasangan muda Indonesia dalam menghadapi tekanan di level internasional





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