Regulasi Pertahanan Dinilai Jadi Modal Politik Menuju Pilpres 2029

Peneliti kebijakan publik Gian Kasogi menilai bahwa serangkaian regulasi dan kebijakan di sektor pertahanan, seperti Perpres 151/2024, UU TNI revisi, dan pembentukan Batalyon Teritorial, berpotensi menjadi alat konsolidasi kekuasaan menjelang Pemilihan Presiden 2029. Ia mengkhawatirkan terjadinya remiliterisasi yang perlahan mengikis demokrasi.

Peneliti kebijakan publik Gian Kasogi mengemukakan pandangan bahwa serangkaian regulasi dan kebijakan yang diterbitkan pemerintah belakangan ini bukan lagi sekadar reformasi administratif biasa, melainkan telah berpotensi menjadi modal politik besar menuju kontestasi Pemilihan Presiden 2029.

Dalam diskusi publik bertajuk Remiliterisme dan Masa Depan Demokrasi Indonesia: Membedah Reformasi Sektor Pertahanan, Supremasi Sipil, dan Ancaman terhadap Hak Asasi Manusia, Gian menjelaskan bahwa regulasi-regulasi tersebut dibingkai dengan narasi efisiensi, modernisasi, ancaman siber, dan stabilitas nasional. Namun, jika dianalisis secara objektif, kebijakan-kebijakan ini membuka peluang konsolidasi struktur kekuasaan menuju Pilpres 2029. Gian mengidentifikasi setidaknya empat regulasi utama yang saling memperkuat satu sama lain dalam membentuk arsitektur kekuasaan baru di sektor pertahanan.

Pertama, Perpres 151/2024 dan Perpres 85/2025 yang dinilai mengubah akar Kementerian Pertahanan dari sekadar regulator menjadi operator strategis lintas sektor. Melalui dua aturan ini, lahir sejumlah struktur baru seperti Badan Logistik, Badan Cadangan Nasional, hingga Badan Informasi dan Komunikasi Intelijen. Kedua, UU 3/2025 tentang revisi UU TNI yang memperluas legitimasi keterlibatan militer di sektor sipil. Ketiga, Perpres 202/2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang tidak lagi sekadar dewan penasihat presiden, melainkan menjadi pusat koordinasi lintas sektor, termasuk geoekonomi.

Akibatnya, urusan pangan, energi, investasi, hingga teknologi siber diposisikan sebagai bagian dari struktur pertahanan negara. Selain itu, Gian menyoroti keterlibatan militer dalam program Kopdes/Kel Merah Putih yang tertuang dalam Instruksi Presiden 17/2025, serta pembentukan 750 Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) yang akan dibangun secara bertahap di 514 kabupaten/kota selama lima tahun ke depan. Ia menekankan bahwa tugas ketahanan pangan tidak pernah diatur dalam Pasal 7 UU TNI terkait Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Namun, sekarang prajurit diarahkan menanam padi, jagung, memproduksi kedelai, hingga terlibat dalam proyek infrastruktur. Di sisi lain, penempatan figur berlatar belakang militer di birokrasi pemerintahan dan sejumlah BUMN strategis juga patut dipertanyakan. Data KontraS menunjukkan terdapat 10 figur militer aktif maupun purnawirawan di lingkar kabinet inti pemerintahan. Posisi-posisi strategis mulai terkonsolidasi dalam satu lingkaran pengaruh yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan.

Gian mengkhawatirkan bahwa seluruh struktur regulasi dan jaringan kekuasaan tersebut bisa berubah menjadi modal politik besar menuju Pilpres 2029. Hubungan politik elite yang saat ini tampak solid tetap menyimpan potensi kompetisi di masa mendatang. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi modern tidak runtuh melalui kudeta, melainkan berlangsung perlahan melalui regulasi-regulasi yang tampak legal, normatif, dan teknokratis. Oleh karena itu, diperlukan kewaspadaan masyarakat sipil untuk mengawal proses demokrasi agar tidak terjadi remiliterisasi yang mengancam supremasi sipil dan hak asasi manusia.

Diskusi ini menjadi pengingat bahwa reformasi sektor pertahanan harus tetap berada dalam koridor demokrasi dan akuntabilitas publik





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pilpres 2029 Reformasi Pertahanan Militer Kebijakan Publik Demokrasi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jokowi Akan Keliling Indonesia, Pengamat Nilai Ada Target Politik 2029M. Jamiluddin Ritonga menyatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo berkeliling Indonesia untuk membuktikan kekuatan basis massa politiknya.

Read more »

Kontras Kritik Perpanjangan Usia Pensiun Polri, Diduga Politik demi Pemilu 2029Lembaga Kontras menyoroti wacana revisi UU Polri yang memungkinkan perpanjangan usia pensiun perwira tinggi bintang empat hingga 63 tahun. Dimas Bagus Arya curiga langkah tersebut untuk mempertahankan Kapolri Listyo Sigit hingga pemilu 2029, mengingat partisipasi polisi dalam pemilu sebelumnya. Menteri Hukum menolak tuduhan politik dan beralasan revisi untuk keadilan dengan menyamakan regulasi dengan PNS, TNI, dan Kejaksaan. DPR telah menyetujui RUU sebagai inisiatif sendiri dengan sejumlah perubahan struktural.

Read more »

Anies-Mahfud MD, Pasangan Terbaik Pilpres 2029TIDAK seperti pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang tidak fungsional. Joko Widodo-Ma’ruf Amin kurang fungsional. Anies Baswedan-Mahfud MD sangat fungsional. Keduanya

Read more »

Jokowi Safari ke Daerah Mulai Juni, Ada Misi Politik 2029?Safari Jokowi ke daerah dimulai dari NTT, Juni mendatang. Selain menyapa masyarakat, Presiden ketujuh RI itu berencana menemui kader PSI di daerah.

Read more »