Regulasi Pajak PFII UU No 6 2026 dan Insentif Investasi 50 Tahun

UU No 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia memberikan fasilitas pajak penghasilan hingga 50 tahun untuk menarik investasi global.

Jakarta telah resmi mengukuhkan langkah strategis dalam ekosistem ekonomi nasional melalui terbitnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia. Langkah regulator ini menandai babak baru dalam kebijakan fiskal yang bertujuan kuat untuk menarik arus investasi global ke dalam negeri. Pemerintah pusat, melalui Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai entitas pengelola, telah merancang paket fasilitas dan insentif perpajakan yang komprehensif. Paket ini dirancang khusus untuk meningkatkan daya saing wilayah tersebut dibandingkan dengan pusat keuangan global lainnya di Asia Tenggara dan dunia.

Kerangka Hukum dan Cakupan Fasilitas Pajak PFII

Landasan hukum utama bagi pengembangan kawasan istimewa ini tertuang jelas dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2026. Regulasi ini mengatur berbagai jenis fasilitas perpajakan yang berlaku di wilayah Pusat Finansial Internasional Indonesia. Cakupan fasilitas tersebut sangat luas dan mencakup pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak penjualan atas barang mewah. Selain itu, aspek kepabeanan juga diatur secara khusus untuk memperlancar arus barang dan jasa strategis.

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Fasilitas utama yang ditawarkan oleh pemerintah adalah keringanan pajak penghasilan yang diberikan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Untuk kegiatan investasi yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri, fasilitas ini berlaku selama lima puluh tahun. Durasi ini mencakup juga delapan belas jenis kegiatan usaha sektor keuangan yang telah ditentukan oleh regulasi. Tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan keuntungan jangka panjang bagi para investor institusional maupun individu.

Sektor Keuangan Strategis yang Mendapat Insentif

Delapan belas sektor usaha yang terdaftar resmi di dalam regulasi ini mencakup seluruh spektrum industri jasa keuangan modern. Sektor perbankan dan perasuransian menjadi pilar utama yang mendapat perhatian khusus dalam skema insentif ini. Di samping itu, keuangan syariah juga diakui sebagai entitas yang berhak menerima fasilitas serupa dengan sektor lainnya.

Pasar modal, termasuk keuangan derivatif dan bursa karbon, juga masuk dalam daftar prioritas fasilitas pajak. Dana pensiun dan lembaga pembiayaan mendapat perlakuan yang sama untuk mendorong akumulasi modal jangka panjang. Inovasi teknologi sektor keuangan atau fintech juga diintegrasikan ke dalam daftar ini untuk mendorong transformasi digital industri.

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Modal ventura dan kegiatan penjaminan kredit menjadi instrumen penting dalam mendorong UMKM dan startup untuk berkembang. Perdagangan internasional komoditas dan bursa komoditas internasional juga diatur secara eksplisit untuk menarik pelaku perdagangan global. Sektor bulion atau logam mulia dan pengelola dana perwalian atau trust juga享受 fasilitas yang sama.

Pengelolaan instrumen keuangan dan perusahaan induk konglomerasi keuangan atau financial holding company masuk dalam kategori yang diuntungkan. Pasar uang dan pasar valuta asing dengan transaksi derivatifnya juga mendapat fasilitas insentif perpajakan yang signifikan. Lembaga pengelola kekayaan keluarga atau family office dan manajemen investasi menjadi target utama untuk menarik aset keluarga ultra-high-net-worth.

Skema Pajak Penghasilan Spesifik Bagi Investor

Pasal 49 dari Undang Undang Nomor 6 Tahun 2026 mengatur secara rinci skema insentif pajak penghasilan yang dapat diakses. Skema pertama memberikan pengecualian penuh atas penghasilan yang bersumber dari luar Indonesia bagi pelaku usaha asing. Ketentuan ini sangat penting untuk menarik tenaga ahli dan profesional dari berbagai negara untuk beroperasi di kawasan tersebut.

Skema kedua memberikan pengurangan pajak penghasilan badan sebesar seratus persen untuk pelaku usaha di sektor keuangan. Pengurangan ini juga berlaku untuk sektor penunjang sektor keuangan dan sektor lainnya yang beroperasi di wilayah PFII. Lembaga Pengawas Pusat Finansial Internasional Indonesia serta Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Indonesia juga mendapat keringanan serupa atas kegiatan operasional mereka.

Untuk tenaga ahli sektor keuangan dan hakim ad hoc yang bertugas di Pengadilan Pusat Finansial Internasional Indonesia, dikenai pajak penghasilan final sebesar nol persen. Ketentuan ini bertujuan untuk menarik kompetensi hukum dan keuangan terbaik dari tingkat internasional. Warga negara asing yang terdaftar pada lembaga pengelola kekayaan keluarga dan memiliki fasilitas visa emas juga dikecualikan sebagai subjek pajak dalam negeri.

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Subjek pajak luar negeri yang berasal dari kegiatan investasi dibebaskan dari pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Pembebasan ini juga mencakup pembelian hunian atau rumah tinggal yang tergolong sangat mewah di wilayah tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi orang pribadi atau badan yang berkegiatan usaha atau bertugas di Pusat Finansial Internasional Indonesia.

Insentif Pajak Pertambahan Nilai untuk Infrastruktur Strategis

Fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut atas penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis. Impor barang kena pajak tertentu yang juga bersifat strategis mendapatkan perlakuan serupa untuk mengurangi biaya pembangunan. Barang strategis ini meliputi bangunan baru seperti rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, toko, atau gudang.

Ketentuan ini berlaku untuk orang pribadi tertentu, badan tertentu, kementerian tertentu, dan lembaga tertentu yang berada di PFII. Barang kena pajak strategis lainnya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan juga mendapat pengecualian pajak. Hal ini memastikan bahwa biaya konstruksi dan pengadaan barang tidak menjadi beban tambahan bagi investor.

Jasa kena pajak strategis yang mendapat insentif pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah mencakup jasa sewa. Jasa sewa untuk rumah tapak, satuan rumah susun, kantor, dan pusat perbelanjaan dikecualikan dari pungutan pajak. Hal ini diterapkan bagi orang pribadi, badan, dan lembaga yang berkegiatan usaha atau bertugas di kawasan istimewa ini.

Jasa konstruksi untuk pembangunan infrastruktur dasar juga menjadi fokus insentif pajak. Proyek pembangunan jalan, jembatan, pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan, serta sistem penyediaan air minum masuk dalam kategori ini. Jaringan telekomunikasi, jaringan energi, jaringan air, dan instalasi pengolahan sampah juga mendapat fasilitas serupa.

Infrastruktur sosial seperti rumah sakit, klinik, laboratorium kesehatan, sekolah, dan perguruan tinggi juga dikecualikan dari pungutan pajak. Gedung pemerintahan dan terminal atau infrastruktur sejenis lainnya juga享受 fasilitas ini. Dengan demikian, pengembangan fisik dan sosial di Pusat Finansial Internasional Indonesia didorong oleh insentif fiskal yang kuat dan jangka panjang untuk memastikan keberhasilan kawasan ini sebagai pusat keuangan global.