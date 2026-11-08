Regulasi Lembur Baru: Batas Waktu Kerja Normal dan Mekanisme Kompensasi Gaji

Pemerintah menegaskan aturan jam kerja normal serta ketentuan ketat untuk lembur. Perusahaan wajib memberikan kompensasi sesuai tarif yang ditetapkan dalam undang-undang baru.

Regulasi ketenagakerjaan terbaru menegaskan bahwa instruksi lembur harus didasarkan pada perintah tertulis dari pemberi kerja atau melalui media digital resmi, sementara instruksi lisan saja tidak lagi memenuhi syarat hukum. Ketentuan ini menjadi dasar penting bagi perusahaan untuk mengelola waktu kerja karyawan secara legal dan transparan sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku.

Ketentuan Kompensasi Lembur dan Dasar Perhitungan Gaji

Kompensasi bagi pekerja yang melakukan lembur diatur secara ketat dengan tarif pembayaran yang berbeda tergantung pada durasi kerja tambahan. Untuk jam lembur pertama, perusahaan wajib membayar sebesar 1,5 kali lipat dari upah per jam standar, sedangkan untuk setiap jam lembur berikutnya, tarifnya naik menjadi 2 kali lipat upah per jam.

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Dasar perhitungan upah per jam tersebut tidak hanya mengacu pada gaji pokok, melainkan juga dihitung dari upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap yang diterima karyawan. Jumlah total dari komponen gaji ini kemudian dibagi dengan faktor 173 untuk mendapatkan nilai upah per jam yang akurat dan sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Ketentuan rinci mengenai perhitungan upah per jam ini telah diinformasikan secara resmi pada hari Minggu tanggal 8 November 2026 melalui publikasi aturan terkait. Hal ini memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan, baik pengusaha maupun pekerja, memiliki referensi yang jelas dan sah dalam menentukan besaran pembayaran lembur.

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Waktu Kerja Normal dan Pengecualian Sektor Tertentu

Undang-undang menetapkan standar waktu kerja normal yang berlaku umum bagi seluruh sektor industri dengan dua pola berbeda. Untuk pola kerja enam hari dalam satu minggu, batas waktu kerja harian adalah tujuh jam sehari dengan total 40 jam seminggu. Sementara itu, untuk pola kerja lima hari dalam seminggu, batas waktu kerja harian ditetapkan menjadi delapan jam sehari dengan total 40 jam seminggu.

Pemerintah juga menyediakan mekanisme pengecualian mengenai batas waktu kerja ini untuk sektor usaha atau jenis pekerjaan tertentu yang memiliki karakteristik unik. Rincian mengenai sektor apa saja yang mendapatkan pengecualian akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah, memberikan fleksibilitas bagi industri tertentu tanpa melanggar hak dasar pekerja.

Kewajiban bagi perusahaan untuk menyesuaikan kebijakan jam kerja mereka menjadi sangat mendesak seiring dengan diterbitkannya aturan ini. Perusahaan perlu memastikan bahwa sistem pencatatan waktu kerja dan perhitungan lembur di dalam organisasi mereka sudah sepenuhnya sesuai dengan ketentuan UU terbaru.

Sanksi Administratif dan Kepastian Hukum bagi Pekerja

Pelanggaran terhadap ketentuan waktu kerja dan lembur akan dikenai sanksi administratif yang tegas sesuai dengan Pasal 117 peraturan tersebut. Jenis sanksi ini mencakup peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin berusaha bagi pelaku yang melanggar secara berulang atau berat.

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Penegakan aturan ini didukung oleh Pasal 115 yang menegaskan kembali definisi waktu kerja normal. Dengan adanya kejelasan hukum ini, pekerja mendapatkan perlindungan yang lebih kuat mengenai hak dan persyaratannya ketika diminta bekerja melebihi jam kerja normal tanpa kompensasi yang layak.

Perusahaan kini memiliki dasar yang lebih jelas mengenai hak dan persyaratan ketika diminta bekerja melebihi jam kerja normal. Transisi menuju kepatuhan penuh terhadap aturan baru ini diharapkan dapat menciptakan hubungan industrial yang lebih adil dan produktif bagi seluruh pihak yang terlibat.