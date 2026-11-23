Pemerintah Kabupaten Cianjur menahan alih status PPPK paruh waktu ke penuh waktu karena menunggu regulasi pusat. Akos Koswara memastikan kesiapan data untuk 6.994 pegawai.

Pemerintah Kabupaten Cianjur saat ini menahan proses alih status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari kategori paruh waktu menjadi penuh waktu. Penundaan ini disebabkan oleh belum terbitnya regulasi dari tingkat pusat yang mengatur mekanisme pelaksanaan perubahan status tersebut secara resmi.

Kesimpulan Akhir Soal Regulasi Alih Status

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mengonfirmasi bahwa sekitar 6.994 PPPK Paruh Waktu di daerah tersebut masih menunggu kepastian mengenai peningkatan status mereka menjadi PPPK Penuh Waktu. Kepastian ini belum juga diterbitkan oleh pemerintah pusat hingga kini.

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Detail Prosedur dan Penangguhan Pelaksanaan

Proses perubahan status ini melibatkan ribuan pegawai yang selama ini bekerja dengan skema paruh waktu. Pemerintah daerah belum dapat mengambil langkah administratif apa pun sebelum adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari pusat. Hal ini menjadi penghambat utama dalam mewujudkan harapan para pegawai.

Posisi Pemerintah Daerah dan Harapan Pegawai

Akos Koswara sebagai Kepala BKPSDM Cianjur menyatakan bahwa rencana peningkatan status ini merupakan kabar baik bagi ribuan pegawai. Ia menyebut bahwa kebijakan tersebut menjadi harapan besar bagi para pegawai yang selama ini berstatus PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cianjur.

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Menurutnya, peningkatan status ini diharapkan dapat memberikan kepastian dalam perjalanan karier dan status kepegawaian. Kepastian tersebut sangat dibutuhkan oleh para pegawai untuk masa depan profesional mereka di instansi pemerintah daerah.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Di sisi persiapan teknis, Akos Koswara menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan data lengkap PPPK Paruh Waktu. Penyusunan data ini dilakukan agar begitu regulasi dan petunjuk teknis terbit, pemerintah daerah bisa langsung melaksanakan peningkatan status tanpa penundaan lebih lanjut.

Samuel telah menyampaikan pernyataan ini di Cianjur pada Senin, 23 November 2026. Hingga saat ini, para pegawai harus menunggu keluaran resmi dari pusat sebelum langkah konkret dapat diambil oleh pemda.