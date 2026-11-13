Registrasi SIM Biometrik Capai 41,49 Juta Pelanggan di Indonesia

Kemkomdigi mencatat pencapaian registrasi SIM biometrik wajah mencapai 41,49 juta pelanggan hingga Oktober 2026. Angka ini melampaui target 18 juta dengan efisiensi proses hanya butuh satu hingga dua menit untuk verifikasi.

Kementerian Komunikasi dan Digital ( Kemkomdigi) mengumumkan pencapaian signifikan dalam program registrasi kartu SIM menggunakan metode biometrik pengenalan wajah. Hingga Oktober 2026, telah tercatat sebanyak 41,49 juta pelanggan layanan telekomunikasi seluler yang telah menyelesaikan proses registrasi dengan sistem verifikasi wajah tersebut.

Pencapaian Melampaui Target Resmi Kemkomdigi

Direktur Pengendalian Ekosistem Digital Kemkomdigi, Dany Suwardhany, menyatakan bahwa angka 41,49 juta pelanggan tersebut jauh melampaui target resmi pemerintah. Dalam penjelasan yang disampaikan pada acara Ngopi Bareng Komdigi di Jakarta pada Jumat (13/11/2026), ia menegaskan bahwa target awal Kemkomdigi hingga Desember 2026 hanyalah 18 juta pelanggan.

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Dengan capaian sebesar 41,49 juta, tingkat pencapaian aktual telah mencapai lebih dari 127 persen dari target yang ditetapkan. Dany Suwardhany menekankan bahwa angka ini merupakan akumulasi sejak uji coba pelaksanaan ketentuan baru untuk pendaftaran nomor telepon seluler dimulai pada Januari 2026.

Mekanisme Efisien dan Kepatuhan Operator Seluler

Setelah ketentuan registrasi kartu SIM berbasis verifikasi biometrik pengenalan wajah diberlakukan secara nasional pada 1 Juli 2026, seluruh operator seluler besar di Indonesia telah sepenuhnya mematuhi aturan baru tersebut. Ketiga operator utama, yaitu XLSMART, Telkomsel, dan Indosat Ooredoo Hutchison (IOH), telah mencapai tingkat kepatuhan 100 persen terhadap ketentuan ini.

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Kemkomdigi juga mengonfirmasi bahwa para operator telah menutup sepenuhnya saluran registrasi kartu SIM lama yang berbasis teks serta verifikasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) maupun Nomor Kartu Keluarga (KK). Proses beralih sepenuhnya ke sistem verifikasi biometrik wajah untuk memastikan keamanan identitas pemegang layanan.

Berdasarkan hasil evaluasi internal, Kemkomdigi menilai bahwa registrasi kartu SIM dengan metode verifikasi biometrik pengenalan wajah terbukti sangat efisien dari segi waktu. Proses registrasi hanya membutuhkan waktu satu hingga dua menit saja untuk diselesaikan oleh setiap pengguna baru.

Integrasi Sistem dan Pencegahan Kejahatan Digital

Proses teknis registrasi melibatkan beberapa langkah kunci yang terintegrasi untuk memastikan validitas data. Pengguna diminta untuk mengisi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor ponsel yang akan didaftarkan, diikuti dengan pengambilan foto wajah secara langsung di tempat.

Sistem kemudian melakukan verifikasi otomatis secara real-time dengan pangkalan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuannya adalah untuk mencegah penggunaan nomor telepon seluler fiktif yang kerap disalahgunakan untuk kegiatan kejahatan siber dan penipuan online.

Karena sistem registrasi didukung oleh teknologi pengenalan wajah langsung yang telah lolos sertifikasi resmi, risiko pencurian data untuk menyalahgunakan nomor telepon seluler dapat diminimalkan secara maksimal. Langkah ini juga turut memperkuat perlindungan data pribadi pelanggan di tengah maraknya praktik pencurian identitas digital.

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Dampak Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Data

Penerapan sistem registrasi baru ini memberikan dampak positif yang nyata terhadap kualitas basis data pelanggan layanan telekomunikasi seluler. Proses ini mendukung pembersihan data pelanggan dari nomor-nomor telepon seluler yang tidak valid atau duplikat yang sebelumnya sulit terdeteksi.

Evaluasi menunjukkan bahwa tingkat duplikasi antar-operator menurun drastis dari kisaran 20 persen sebelum aturan diterapkan, menjadi hanya sekitar 2,8 persen pada kuartal ketiga tahun 2026. Penurunan signifikan ini mencerminkan efektivitas sistem verifikasi biometrik dalam menyaring keabsahan setiap kartu SIM yang aktif.

Selain aspek keamanan, penerapan sistem ini juga berkontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan rata-rata per pengguna atau Average Revenue Per User (ARPU). Data menunjukkan kenaikan pendapatan rata-rata per pengguna dari Rp45.800 pada kuartal pertama 2026, menjadi Rp46.000 pada kuartal ketiga 2026.

Kemkomdigi将继续 memantau implementasi sistem ini untuk memastikan bahwa manfaat keamanan dan efisiensi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Langkah ini menjadi fondasi penting untuk ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya di masa depan.