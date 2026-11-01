Regenerasi dan Kesetaraan: Prestasi Atlet Disabilitas di Asian Para Games 2026

Atlet disabilitas Indonesia sukses di Asian Para Games 2026 berkat regenerasi muda dan bonus setara. Pencapaian ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan dukungan pemerintah terhadap olahraga kaum disabilitas di level Asia.

Kehadiran sejumlah atlet disabilitas berusia muda di ajang Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 menandai regenerasi prestasi olahraga disabilitas Indonesia yang berjalan dengan sangat baik. Hal ini membuktikan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya olahraga bagi kaum disabilitas. Pemerintah pun secara tegas tidak bersikap diskriminatif, dengan memberikan jumlah bonus yang sama untuk atlet peraih medali pada ajang Asian Games 2026 dan Asian Para Games 2026.

Regenerasi Atlet Muda Berbakat

Sekretaris Jenderal NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyatakan bahwa sekitar 26 dari total 103 atlet yang dikirim ke Asian Para Games Aichi-Nagoya 2026 berusia di bawah 23 tahun. Mereka dikirim untuk bersaing di level Asia sekaligus menjadi bagian dari proses regenerasi tim nasional. Menurut Rima, regenerasi berjalan lebih cepat pada cabang terukur, seperti renang dan atletik, tetapi lebih lambat pada olahraga permainan karena butuh penyesuaian kemampuan. Hal ini juga diperparah oleh fakta bahwa atlet biasanya ditemukan oleh pelatih di usia yang tidak lagi muda.

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Salah satu atlet disabilitas muda yang bersinar adalah pebulu tangkis Muh Al Imran, berusia 23 tahun. Imran memiliki klasifikasi SL3 dan lahir dengan kondisi CTEV atau kaki pengkor. Ia berpasangan dengan Suryo Nugroho, berusia 31 tahun, di nomor ganda putra SL3-SU5, sebuah nomor yang baru dilombakan di Asian Para Games 2026. Di babak final, pasangan Suryo dan Imran berhasil menaklukkan pasangan Korea Selatan, Shin Kyung-hwan dan Cho Nadan, dengan skor 25-23 dan 21-8. Perjalanan Imran dimulai dengan meraih tiga emas di Peparnas Surakarta 2024, lalu ia dipanggil ke pemusatan latihan nasional pada Mei 2025.

Atlet muda lain yang meraih emas adalah perenang Abdil Majid Rahman, berusia 17 tahun, di nomor 100 meter gaya dada klasifikasi SB7. Selain itu, atlet lempar cakram I Kadek Dwi Purwana Yasa, berusia 18 tahun di klasifikasi F57, juga meraih emas sekaligus memecahkan rekor dunianya sendiri. Yasa berhasil melempar sejauh 49,75 meter, melampaui torehan 48,68 meter yang dicetaknya di Kejuaraan Dunia 2026. Di sektor putri, atlet boccia Gischa Zayana, berusia 21 tahun, meraih dua emas untuk nomor individu BC2 dan beregu campuran BC1-BC2. Prestasi ini diraihnya setelah sebelumnya ia memperoleh medali perunggu di individu pada Paralimpiade Paris 2024.

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Pencapaian Luar Biasa dan Kemandirian

Maulana Rifky Yavianda, seorang perenang asal Magetan, Jawa Timur, berlomba pada klasifikasi S12 yang merupakan gangguan penglihatan berat. Pada Asian Para Games 2026 di Aichi-Nagoya, Rifky mempersembahkan dua medali emas dan dua perak. Pencapaian ini melampaui capaian edisi sebelumnya yang hanya meraih dua emas dan satu perak. Ia juga memecahkan rekor Asia nomor 100 meter gaya punggung S12 milik Genki Saito dari Jepang dengan waktu 1 menit 3,07 detik. Pencapaian ini sekaligus mempertajam rekor Asian Para Games miliknya sendiri sebesar 1 menit 3,55 detik yang dicetak di Hangzhou 2022.

Di luar arena kompetisi, Rifky telah membuka usaha sablon kecil-kecilan sejak sekitar satu tahun terakhir bersama seorang teman di Surakarta. Ia mengandalkan pesanan melalui lokapasar dan pemasaran kepada orang terdekat. Rifky juga membantu usaha percetakan milik ayahnya di Magetan. Ide untuk berwirausaha berawal dari kesadarannya bahwa masa menjadi atlet memiliki batas waktu. Meski mendapat bonus apresiasi besar dari pemerintah, Rifky menyadari bahwa nilai uang tersebut akan tergerus oleh inflasi seiring waktu.

Atlet lain yang juga patut diacungi jempol adalah Kholidin, pemanah andalan Indonesia yang terkenal karena mampu memanah dengan satu tangan. Pada Asian Para Games 2026, ia mempersembahkan satu perak dan satu perunggu. Namun, prestasi yang lebih mengilap diraihnya saat menyabet dua emas pada World Archery Para Series di Bangkok, Thailand, pada April 2026. Kholidin lebih dulu dikenal sebagai pedagang bubur ayam di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, yang dirintisnya sejak 1994, jauh sebelum ia mengenal panahan pada 2016.

Saat baru memulai dagangannya, Kholidin terkadang hanya terjual empat mangkuk bubur ayam sehari dengan harga Rp 300 per mangkuk. Berkat ketekunan yang luar biasa, usahanya perlahan berkembang dan memperoleh banyak pelanggan. Pelanggannya mayoritas terdiri dari karyawan perusahaan di sekitar gedung Wisma Geha, Jakarta. Kisah sukses ini menjadi inspirasi bagi banyak atlet lain untuk tidak hanya mengandalkan penghasilan dari olahraga semata.

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Kebijakan Bonus Setara Pemerintah

Pemerintah memberikan bonus dengan nilai yang sama kepada atlet peraih medali pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games ke-5 di Aichi-Nagoya 2026. Kebijakan tersebut ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai wujud penerapan Astacita Prabowo-Gibran, yang tidak membeda-bedakan atlet dari kedua ajang tersebut. Prinsip kesetaraan ini menunjukkan komitmen kuat negara terhadap prestasi tanpa memandang disabilitas.

Untuk nomor perorangan, peraih medali emas menerima bonus sebesar Rp 3 miliar, perak Rp 525 juta, dan perunggu Rp 262,5 juta. Untuk nomor ganda, bonus emas adalah Rp 2,4 miliar, perak Rp 420 juta, dan perunggu Rp 210 juta. Adapun untuk nomor beregu, emas mendapat Rp 1,5 miliar, perak Rp 315 juta, dan perunggu Rp 157,5 juta. Apresiasi finansial yang setara ini juga diberikan kepada pelatih yang mendampingi atlet.

Untuk pelatih nomor perorangan atau ganda, mereka memperoleh Rp 900 juta untuk emas, Rp 157,5 juta untuk perak, dan Rp 78,75 juta untuk perunggu. Pelatih nomor beregu memperoleh Rp 1,2 miliar untuk emas, Rp 210 juta untuk perak, dan Rp 105 juta untuk perunggu. Jika atlet meraih medali kedua dan seterusnya, bonus pelatih diberikan sebesar Rp 450 juta untuk emas, Rp 78,75 juta untuk perak, serta Rp 39,375 juta untuk perunggu.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa olahraga memiliki arti penting bagi kehormatan dan kekuatan bangsa. Dukungan finansial dan kebijakan yang adil ini diharapkan dapat terus memotivasi atlet, baik dari Asian Games maupun Asian Para Games, untuk meraih prestasi terbaik di kancah internasional. Regenerasi yang dimulai oleh atlet-atlet muda ini menjadi fondasi kuat bagi masa depan olahraga Indonesia yang lebih inklusif dan berprestasi.