Reformasi Subsidi Energi Nasional untuk Tekan Beban Fiskal dan Dorong Inovasi

Dewan Energi Nasional mendorong transformasi subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi subsidi tepat sasaran melalui pemanfaatan big data dan AI guna mengurangi beban APBN.

Dewan Energi Nasional atau DEN saat ini tengah gencar mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan reformasi menyeluruh terhadap skema subsidi energi di tingkat nasional. Langkah strategis ini diambil dengan tujuan utama untuk menekan beban fiskal negara yang terus membengkak dari tahun ke tahun.

Menurut pandangan DEN, beban anggaran yang terlalu besar untuk subsidi energi telah menciptakan tekanan berat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, sehingga ruang gerak pemerintah untuk mengalokasikan dana pada sektor-sektor yang lebih produktif menjadi sangat terbatas. Satya Widya Yudha, selaku anggota DEN, menekankan bahwa alokasi dana yang masif untuk subsidi energi seharusnya dapat dialihkan untuk mendukung berbagai inovasi teknologi energi dalam negeri serta pembangunan infrastruktur energi yang lebih berkelanjutan.

Beliau menyoroti bahwa pola distribusi bantuan yang selama ini diterapkan, yaitu berbasis pada komoditas atau barang, sudah tidak lagi relevan dan perlu diubah menjadi subsidi yang langsung menyasar individu atau orang yang benar-benar membutuhkan guna menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika menilik data fiskal yang ada, beban subsidi energi memang berada pada level yang sangat mengkhawatirkan.

Pada tahun 2022, APBN terbebani oleh biaya subsidi dan kompensasi energi yang mencapai angka Rp 551 triliun, yang mana jumlah tersebut setara dengan sekitar 2,8 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB Indonesia. Berdasarkan catatan historis dari Kementerian Keuangan yang dipantau oleh DEN sejak tahun 2012 hingga 2026, terlihat tren yang cukup mengkhawatirkan di mana neraca perdagangan migas Indonesia mulai berada di zona negatif sejak tahun 2012.

Hal ini dipicu oleh penurunan produksi migas nasional yang tidak sebanding dengan peningkatan kebutuhan impor migas yang terus melonjak. Meskipun pada tahun 2015 sempat ada kebijakan reformasi energi yang berhasil menurunkan subsidi secara signifikan, namun kondisi tersebut kembali bergejolak pada tahun 2022. Kenaikan harga komoditas energi global yang dipicu oleh krisis geopolitik, terutama perang antara Rusia dan Ukraina, memaksa pemerintah menggunakan subsidi dan kompensasi energi sebagai shock absorber atau penyerap guncangan agar harga di tingkat konsumen tetap stabil.

Tercatat subsidi tahun 2023 mencapai Rp 370,4 triliun, tahun 2024 sebesar Rp 386,9 triliun, sementara realisasi sementara tahun 2025 berada di angka Rp 305,2 triliun, dan proyeksi APBN 2026 mengalokasikan Rp 351,1 triliun. Besarnya nilai subsidi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya ini dianggap sebagai sebuah ironi besar oleh DEN. Hal ini dikarenakan jumlah dana tersebut jauh melampaui anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk riset dan pengembangan nasional.

Ketergantungan yang terlalu tinggi pada subsidi barang membuat Indonesia berada dalam posisi yang sulit untuk berkembang secara mandiri karena seluruh biaya energi hampir sepenuhnya ditanggung oleh kas negara. Kondisi ini dikhawatirkan akan membuat bangsa Indonesia terjebak dalam mood gagal berinovasi, karena adanya ketergantungan pada bantuan finansial pemerintah yang tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, solusi jangka panjang yang ditawarkan adalah melakukan reformasi subsidi agar benar-benar tepat sasaran dengan menggunakan basis data terpadu sosial ekonomi nasional yang akurat.

Pemerintah berencana mengintegrasikan pemanfaatan teknologi big data dan kecerdasan buatan atau AI untuk memastikan bahwa subsidi energi tidak lagi dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu, melainkan hanya bagi mereka yang berhak. Integrasi data melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN dipandang sebagai instrumen utama dalam membedah berbagai hambatan distribusi bantuan energi yang selama ini terjadi di tingkat akar rumput. Dengan adanya ketahanan data yang kuat, pemerintah dapat meminimalisir risiko kebocoran subsidi yang selama ini sering terjadi.

Satya menegaskan bahwa ketahanan energi nasional sebenarnya sangat berkaitan erat dengan ketahanan fiskal, dan ketahanan fiskal itu sendiri sangat bergantung pada ketahanan data. Tanpa data yang valid, upaya untuk menjalankan targeted subsidy atau subsidi tepat sasaran akan sulit terpecahkan.

Harapannya, dengan penataan ulang skema distribusi ini, stabilitas ekonomi nasional dapat terjaga sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah dari uang negara benar-benar sampai ke tangan rakyat yang membutuhkan, sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan mendorong kemandirian energi nasional di masa depan. Dengan mengalihkan beban subsidi menjadi investasi riset, Indonesia diharapkan mampu menciptakan terobosan energi baru terbarukan yang dapat mengurangi ketergantungan pada impor migas dan memperkuat posisi ekonomi Indonesia di mata dunia





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