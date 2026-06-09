Reformasi Polri Mandek: Anggota Boleh di Luar Tanpa Mundur

DPR mengesahkan RUU Polri tanpa kewajiban polisi mundur saat menjabat di luar, bertolak belakang dengan rekomendasi KPRP dan aspirasi publik.

Proses reformasi di tubuh Polri kembali menuai sorotan publik setelah DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Salah satu poin krusial yang menjadi perdebatan adalah ketiadaan kewajiban bagi anggota polisi untuk mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian jika menjabat di luar organisasi Polri. Keputusan ini dinilai bertolak belakang dengan rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) dan aspirasi masyarakat yang menginginkan reformasi menyeluruh. Pengesahan UU yang dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa, 9 Juni 2026, dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, disetujui oleh mayoritas fraksi tanpa perubahan signifikan terkait aturan penugasan polisi di jabatan sipil.

Dalam UU baru tersebut, anggota Polri diperbolehkan mengisi jabatan di luar organisasi sepanjang memiliki keterkaitan dengan fungsi kepolisian, atau atas permintaan kementerian/lembaga yang membutuhkan keahlian tertentu, serta penugasan dari Presiden. Ketentuan ini berbeda dengan draf Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang sebelumnya disusun pemerintah, yang mewajibkan polisi untuk mengundurkan diri atau pensiun jika jabatan di luar tidak terkait fungsi kepolisian. Pasal 28A Ayat (4) dalam draf DIM itu justru tidak muncul dalam naskah final UU.

Padahal, aturan serupa sudah tertuang dalam UU Polri sebelumnya, yaitu Pasal 28 Ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002, serta ditegaskan kembali oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dan Ketetapan MPR Nomor 7 Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri. Hilangnya kewajiban tersebut dinilai sebagai kemunduran besar dalam upaya reformasi Polri. Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang juga menjadi anggota Kelompok Kerja KPRP, D Nicky Fahrizal, mengungkapkan kekecewaannya.

Menurutnya, esensi rekomendasi KPRP yang telah diserahkan kepada Presiden justru tidak diindahkan oleh pembuat undang-undang. Ia menilai bahwa kemauan politik pemerintah dan DPR lebih mengarah pada agenda politik yang menjauhi aspirasi publik.

"Menurut saya kemauan politik yang ada, baik pemerintah dan DPR, serta agenda politik yang ada memang menjauhi aspirasi itu karena sepertinya tidak ada yang berubah, bahkan makin diperlonggar, seperti mengenai penempatan anggota Polri di luar struktur ini," ujar Nicky. Kondisi ini menggambarkan adanya tekanan politik yang kuat terhadap kerja-kerja KPRP, sehingga rekomendasi yang dihasilkan tidak memiliki dampak signifikan terhadap kebijakan akhir.

Publik pun mempertanyakan komitmen pemerintah dan DPR untuk mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan transparan sebagaimana dijanjikan dalam pembahasan RUU. Reformasi Polri yang diharapkan mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dan penegakan hukum yang berkeadilan justru terkesan mengalami pembajakan oleh kepentingan politik jangka pendek. Ke depanny, diperlukan pengawasan ketat dari masyarakat dan lembaga independen agar implementasi aturan ini tidak semakin menjauhkan Polri dari prinsip-prinsip reformasi yang telah diperjuangkan selama ini





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