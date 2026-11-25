Pemerintah rencana konsolidasi pengadaan barang jasa dengan tingkatkan LKPP jadi Badan Pengadaan Pemerintah. RUU pengadaan jadi landasan hukum utama untuk reformasi tataran nasional.

Konsolidasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia memasuki fase krusial dengan rencana transformasi kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP). Langkah strategis ini bertujuan mengintegrasikan belanja negara secara terpadu guna meningkatkan efisiensi anggaran, transparansi, dan daya tawar pemerintah sebagai entitas tunggal dalam pasar nasional.

Reformasi mendasar ini tertuang dalam rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Inisiatif legislasi tersebut menjadi instrumen hukum vital untuk mendukung peningkatan status LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah (BPP) yang lebih berotoritas, sekaligus menjawab tantangan disparitas harga dan fragmentasi kebijakan pengadaan selama ini.

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Mekanisme Transformasi Kelembagaan LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) saat ini sedang mempersiapkan pembentukan Badan Pengadaan Pemerintah (BPP) sebagai tahap pematangan kelembagaan. Langkah awal yang diambil adalah mengoptimalkan sumber daya manusia yang tersedia dan memanfaatkan dukungan anggaran yang telah dialokasikan untuk memperkuat kapasitas institusi sebelum transformasi resmi dilakukan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) sedang menyiapkan desain tata kelola kelembagaan pengadaan pemerintah yang baru. Desain ini mencakup struktur organisasi, alur kerja, dan mekanisme koordinasi yang lebih efisien untuk memastikan BPP dapat menjalankan fungsinya sebagai regulator dan fasilitator pengadaan nasional secara efektif.

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Sementara itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bertugas mempersiapkan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik. RUU ini akan menjadi landasan hukum bagi pembentukan BPP, sekaligus mengatur kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan hubungan koordinasi kelembagaan dalam sistem pengadaan nasional yang baru.

Sudut Pandang Pakar dan Tuntutan Akuntabilitas

Dalam Seminar Nasional Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik di Universitas Muhammadiyah Surakarta, pakar menekankan bahwa reformasi tidak boleh hanya berorientasi pada efisiensi anggaran. Transparansi, integritas, keadilan, dan kemanfaatan publik harus menjadi pilar utama dalam setiap perubahan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia.

Nicholas Martua Siagian, seorang akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyoroti pentingnya penyempurnaan hukum administrasi negara dan pencegahan korupsi dalam RUU ini. Fokus kajian mencakup kejelasan subjek dan objek pengadaan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta afirmasi bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi agar tidak tertinggal dalam ekosistem pengadaan nasional.

Organisasi masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat yang mengawal pemberantasan korupsi juga mendorong reformasi sistematis. Mereka menginginkan perubahan tidak hanya pada level prosedur administratif, tetapi juga pada desain kelembagaan yang lebih kuat untuk memastikan akuntabilitas dan pencegahan potensi penyalahgunaan wewenang dalam pembelian barang dan jasa pemerintah.

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Dampak Nyata dan Agenda Kebijakan Negara

Agenda transformasi ini sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam pidato keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI. Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa sejenis guna mengatasi masalah disparitas harga antar daerah.

Pemerintah daerah selama ini sering membeli barang sejenis dengan harga berbeda, bahkan lebih tinggi daripada harga yang dapat diperoleh melalui konsolidasi pengadaan terpusat. Kondisi ini mencerminkan belum optimalnya integrasi belanja pemerintah yang seharusnya dikelola dalam perspektif pengadaan nasional yang terpadu dan hemat biaya.

Tantangan utamanya bukan sekadar memperbaiki mekanisme pembelian, melainkan membangun sistem pengadaan yang menjamin standardisasi, transparansi, dan daya tawar pemerintah sebagai satu kesatuan. Jika realitas kelembagaan LKPP dapat ditransformasikan menjadi BPP yang kuat, ekosistem pengadaan nasional akan menjadi lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Peningkatan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah bukan sekadar perubahan nama, melainkan momentum untuk membangun sistem yang menjamin efisiensi, standardisasi, dan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Langkah ini diharapkan dapat mengkonversi uang publik menjadi barang, jasa, infrastruktur, dan pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas secara adil dan efisien.