Reformasi Kalender NCAA Terancam Gagal: Dampak pada Sepak Bola Perguruan Tinggi

Usaha reformer Cirovski untuk membagi musim Divisi I NCAA menjadi dua semester kini menghadapi ancaman penolakan. Ambang 241 suara tercapai, mengakhiri rencana transformasi besar.

Proposal perubahan jadwal bersejarah bagi sepak bola perguruan tinggi putra di Amerika Serikat kini berada di ambang kegagalan total setelah ambang batas pembatalan tercapai. Rencana untuk membagi musim Divisi I yang sebelumnya berlangsung di musim gugur ke dalam dua semester tahun akademik ini, menghadapi penolakan keras dari sejumlah institusi pendidikan tinggi. Langkah ini awalnya diproyeksikan sebagai transformasi besar untuk modernisasi olahraga kampus, namun kini terancam dibatalkan karena ketidakpuasan terhadap dampak ekonomi dan akademisnya.

Mekanisme Pembatalan dan Ambang Batas Suara

Setelah proposal mendapatkan persetujuan awal pada Oktober dengan dukungan kuat dari U.S. Soccer, peraturan NCAA mewajibkan periode pembatalan selama 30 hari. Selama jendela waktu ini, perguruan tinggi Divisi I yang memiliki hak suara, termasuk institusi yang tidak memiliki program sepak bola putra, diberikan kesempatan untuk memberikan suara menentang perubahan tersebut. Hingga Kamis malam, laporan menunjukkan bahwa ambang batas 241 suara yang diperlukan untuk membatalkan proposal telah berhasil dicapai, mengindikasikan bahwa reformasi besar ini tidak akan lanjut dilaksanakan.

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Pendapat Kevin Cirovski dan Pelatih Terkemuka

Kevin Cirovski, pelatih kepala tim sepak bola putra Maryland yang berbasis di College Park, merupakan salah satu arsitek utama dan pendukung paling vokal dari perombakan jadwal tersebut. Ia dan para pelatih program Divisi I tersukses telah bertahun-tahun menyerukan perubahan mendasar ini, percaya bahwa model tradisional perlu ditinggalkan agar tetap relevan. Cirovski memperingatkan bahwa mempertahankan status quo berisiko membuat sepak bola perguruan tinggi tertinggal jauh dari perkembangan sepak bola profesional dan internasional di Amerika Serikat.

Menyikapi ancaman gagalnya reformasi, Cirovski menyatakan kekhawatiran mendalam bahwa kejuaraan nasional mereka akan kehilangan relevansi. Ia menilai bahwa kondisi saat ini hanya akan menyebabkan stagnasi pertumbuhan selama empat dekade terakhir. Selain itu, ia yakin pemain muda dalam negeri akan terus menghindari sepak bola perguruan tinggi karena kurangnya daya tarik, yang pada gilirannya akan meningkatkan ketergantungan pada pemain internasional untuk mengisi skuad tim nasional.

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Tuntutan Akademik dan Beban Musim Reguler

Para penentang reformasi, termasuk Kabinet Divisi I NCAA, telah menyampaikan keberatan serius mengenai potensi dampak jadwal baru terhadap kegiatan akademik mahasiswa-atlet. Di sisi lain, para pendukung menyoroti beratnya beban fisik dan mental yang harus ditanggung atlet dalam musim reguler yang dipadatkan. Lebih dari 200 program Divisi I kini memadatkan seluruh jadwal pertandingan ke dalam musim gugur, ditambah turnamen konferensi dan kemungkinan lolos ke turnamen NCAA, menciptakan tuntutan yang dianggap tidak berkelanjutan oleh para ahli.

Siswa atlet harus mengelola jadwal pertandingan yang berdekatan, perjalanan panjang, kewajiban kuliah, serta proses pemulihan yang memadai. Sumber dari program sepak bola putra berperingkat tinggi menyebutkan bahwa menjelang akhir musim reguler, banyak tim kehilangan kemampuan untuk berlatih secara efektif karena kelelahan. Kondisi ini menyisakan sedikit waktu untuk pemulihan fisik, sekaligus memaksa pelatih mengelola skuad dengan jumlah pemain yang terus berkurang akibat cedera dan kelelahan.

Dampak terhadap Persiapan Profesional dan MLS

Ketidakseimbangan antara tuntutan permainan dan persiapan fisik berdampak langsung pada pengembangan pemain untuk level profesional. Fokus tim sering kali beralih dari penyempurnaan sistem permainan strategis ke upaya bertahan demi meraih hasil di pengujung musim, sehingga menghambat perkembangan teknis individu. Dampak lanjutannya adalah berkurangnya waktu yang tersedia bagi pelatih untuk mempersiapkan pemain menghadapi persaingan di sepak bola profesional, serta kesulitan dalam menjaga kualitas permainan tim seiring berjalannya musim kompetisi yang panjang.

Nilai ekonomi dari pengembangan pemain ini terlihat jelas dalam dinamika bursa transfer MLS. Sebagai contoh, pada tahun 2024, Philadelphia Union menyerahkan delapan pilihan draft MLS yang tersebar dalam rentang tiga tahun kepada Colorado Rapids. Sebagai imbalannya, Philadelphia menerima General Allocation Money senilai $350.000 yang dijamin, ditambah potensi tambahan hingga $250.000 yang bergantung pada syarat performa. Transaksi ini mencerminkan nilai tinggi yang diberikan klub profesional terhadap aset pemain, sebuah nilai yang dianggap terancam jika model akademik dua semester tidak diadopsi untuk meningkatkan daya tarik dan kelayakan bermain jangka panjang bagi atlet mahasiswa.