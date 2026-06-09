Reformasi Birokrasi Polri Diperlukan Pascarevisi UU Polri, Usulan Penguatan Struktur Organisasi

Disahkan revisi UU Polri yang mengubah batas usia pensiun ke 60 tahun, Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama menilai diperlukan reformasi birokrasi menyeluruh. Ia mengusulkan perubahan status Kortastipidkor menjadi Badan Pemberantasan Korupsi Polri, Korlantas menjadi Badan Lalu Lintas Polri, serta penguatan pimpinan di Sepolwan, Sebasa, Setum, dan Yanma dengan pangkat jenderal bintang satu untuk menghindari ketimpangan struktural dan meningkatkan efektivitas kerja. Reformasi ini dianggap mendesak untuk selaras dengan UU Polri revisi ketiga.

Disahkannya revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) yang mengatur perubahan batas usia pensiun anggota Polri dianggap memerlukan reformasi birokrasi secara menyeluruh di lingkungan kepolisian.

Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama, menilai perpanjangan masa dinas anggota Polri hingga usia 60 tahun bagi Tamtama, Bintara, dan Perwira akan berdampak pada pola regenerasi kepemimpinan serta struktur organisasi di internal Korps Bhayangkara. Menurut regulasi baru tersebut, usia pensiun anggota Polri ditetapkan 60 tahun, sedangkan untuk Kapolri yang berpangkat Perwira Tinggi bintang empat, masa dinas dapat diperpanjang atau disesuaikan berdasarkan kebutuhan Presiden. Sandri menekankan bahwa perubahan tersebut harus disertai dengan pembenahan organisasi untuk menghindari ketimpangan struktural di masa depan.

Reformasi birokrasi dianggap langkah penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan serta membuka ruang regenerasi kepemimpinan yang lebih sehat. Sandri mengusulkan sejumlah perubahan struktur kelembagaan, antara lain peningkatan status Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) menjadi Badan Pemberantasan Korupsi Polri agar unit tersebut dapat bekerja maksimal dalam menangani korupsi Selainnya, ia juga mengusulkan perubahan status Korps Lalu Lintas (Korlantas) menjadi Badan Lalu Lintas Polri yang akan memperluas fokus kerja bukan hanya pada lalu lintas darat tetapi juga mencakup transportasi udara dan laut.

Lebih lanjut, Sandri mempertimbangkan pentingnya penguatan struktur kepemimpinan pada sejumlah satuan pendidikan dan layanan pendukung. Ia mengusulkan agar Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan) dan Sekolah Bahasa (Sebasa) dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal atau jenderal bintang satu karena lingkup kerja kedua institusi tersebut sudah cukup besar dan strategis. Usulan serupa juga diajukan untuk Sekretariat Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Setum) Polri serta Pelayanan Markas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Yanma) Polri yang layak dipimpin oleh jenderal bintang satu.

Sandri menegaskan bahwa reformasi birokrasi di tubuh Polri menjadi kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan organisasi dengan regulasi baru hasil revisi ketiga UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah disahkan. Ia juga meminta Staf Sumber Daya Manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia (SSDM) Polri segera merespons kebutuhan tersebut sebagai bagian dari penyesuaian organisasi pasca-revisi undang-undang





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