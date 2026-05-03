Refleksi Strategis KTT ASEAN ke-48: Pelajaran dari Venezuela dan Iran

Analisis Boy Anugerah tentang KTT ASEAN ke-48 yang akan digelar di Filipina, dengan fokus pada integrasi regional, kasus Venezuela dan Iran, serta tantangan kerja sama di Asia Tenggara. Artikel juga membahas isu-isu terkini seperti harga BBM, kehadiran tentara AS di Jerman, dan fitur Apresiasi Spesial KOMPAS.com.

Boy Anugerah, Tenaga Ahli di DPR RI dan mantan Analis Kerja Sama Luar Negeri Lemhannas RI (2015-2017), kini menjabat sebagai CEO LUSOR dan Baturaja Project.

Dalam artikelnya, ia mengangkat refleksi strategis terkait KTT ASEAN ke-48 yang akan berlangsung di Cebu, Filipina, pada 7-8 Mei 2026. Pertemuan yang bertemakan 'Navigating Our Future Together' diharapkan tidak hanya membahas solusi krisis ekonomi dan dampak perang Timur Tengah, tetapi juga menganalisis kasus Venezuela dan Iran sebagai pelajaran bagi negara-negara Asia Tenggara. Menurut Louis Fawcett (2004), kerja sama regional melampaui sekadar kesamaan geografis; ini adalah integrasi kompleks yang melibatkan politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.

Namun, perbedaan kepentingan nasional seringkali menghambat proses integrasi ini. Untuk mewujudkan arsitektur kerja sama yang solid, negara-negara harus melebur dalam identitas bersama dan menempatkan kepentingan regional di atas kepentingan nasional. Situasi di Amerika Selatan dan Arab menunjukkan betapa pentingnya kohesivitas politik. Agresi AS terhadap Venezuela pada 3 Januari 2026, yang melibatkan penangkapan Presiden Nicolas Maduro, bukan hanya karena lemahnya intelijen dan militer Venezuela, tetapi juga karena perpecahan politik di antara negara-negara kawasan.

Venezuela, yang selama dua dekade terakhir dipimpin oleh Hugo Chavez (1999-2013), sering dikritik oleh negara tetangganya karena dianggap tidak memenuhi standar demokrasi, HAM, dan aturan perdagangan bersama. Hal serupa terjadi di negara-negara Arab, di mana Iran tidak diakui sebagai bagian dari komunitas Arab oleh negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar.

Selain itu, artikel ini juga menyoroti berbagai isu terkini, termasuk alasan Pertamina belum menyesuaikan harga BBM per 1 Mei 2026, reaksi Jerman setelah AS menarik 5.000 tentaranya dari Berlin, serta fitur Apresiasi Spesial dari KOMPAS.com yang memungkinkan pembaca memberikan dukungan finansial untuk mendukung keberlanjutan layanan dan pengembangan konten. Fitur ini memungkinkan kontributor untuk memberikan pesan melalui kolom komentar yang akan dikurasi oleh tim KOMPAS.com, dengan data pribadi kontributor diperlakukan sesuai kebijakan privasi.

