Redmi Note 13 Pro dan Note 14 5G Bawa Kamera Ultra‑Wide 0,5x ke Segmen Menengah

Xiaomi memperkenalkan Redmi Note 13 Pro dengan kamera utama 200 MP dan ultra‑wide 8 MP, serta Redmi Note 14 5G yang menonjolkan lensa 0,5x bersama dukungan jaringan 5G, memberikan pilihan foto lebar berkualitas tinggi bagi pengguna Indonesia.

Kamera ultra‑wide yang juga dikenal sebagai lensa 0,5x kini menjadi salah satu fitur paling diminati pada smartphone modern. Dengan kemampuan menangkap gambar dalam sudut pandang yang jauh lebih lebar dibandingkan lensa utama, kamera jenis ini sangat cocok untuk mengabadikan panorama alam, gedung-gedung tinggi, ataupun foto grup tanpa harus menjauh terlalu jauh dari subjek.

Teknologi ultra‑wide memungkinkan sensor mengambil lebih banyak informasi visual dalam satu frame, sehingga detail latar belakang tetap terlihat jelas meski dalam ruang terbatas. Pada perangkat Xiaomi, fitur ini tidak hanya menjadi pelengkap, melainkan menjadi nilai jual utama yang memperkuat posisi brand di segmen foto‑centric. Redmi Note 13 Pro menjadi contoh konkret bagaimana Xiaomi memanfaatkan kamera 0,5x untuk meningkatkan pengalaman fotografi.

Ponsel ini dilengkapi dengan kamera ultra‑wide beresolusi 8 MP yang terintegrasi mulus dengan kamera utama 200 MP yang didukung Optical Image Stabilization (OIS). Kombinasi resolusi tinggi dan stabilisasi optik membuat setiap jepretan, baik di siang hari maupun dalam kondisi cahaya minim, menghasilkan gambar yang tajam dan tidak goyah. Peralihan otomatis antara lensa utama dan ultra‑wide berlangsung cepat, sehingga pengguna tidak perlu menunggu lama saat beralih sudut pengambilan gambar.

Di samping kemampuan foto, Redmi Note 13 Pro juga menawarkan layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, RAM 8 GB, penyimpanan internal 256 GB, serta baterai 5 000 mAh yang dapat diisi cepat 67 W, menjadikannya smartphone serbaguna untuk produktivitas sekaligus hiburan. Bagi yang menginginkan konektivitas 5G sekaligus paket kamera ultra‑wide, Redmi Note 14 5G hadir sebagai alternatif menarik.

Perangkat ini menampilkan sensor utama 108 MP, kamera ultra‑wide 8 MP, dan kamera makro 2 MP, semuanya didukung oleh chipset MediaTek Helio G99‑Ultra dengan kecepatan CPU hingga 2,2 GHz dan GPU Mali‑G57 MC2. Kinerja chipset cukup andal untuk streaming video, editing ringan, hingga bermain game populer. Kamera 0,5x pada Redmi Note 14 5G memudahkan pengguna mengambil foto panorama, bangunan, atau momen liburan bersama keluarga tanpa harus mengorbankan kualitas gambar.

Dengan kombinasi fitur fotografi yang kuat, dukungan jaringan 5G, dan spesifikasi hardware yang kompetitif, seri Redmi terus memperkuat posisinya di pasar smartphone menengah‑atas Indonesia





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