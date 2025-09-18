Redmi 15C 5G Resmi Diluncurkan dengan Chipset MediaTek Dimensity 6300 dan Layar 120Hz

Xiaomi meluncurkan Redmi 15C varian 5G dengan chipset MediaTek Dimensity 6300. Ponsel ini menawarkan desain serupa dengan varian 4G, layar 6.9 inci 120Hz, ketahanan IP64, dan baterai 6.000 mAh.

Jika Redmi 15C 4G hadir dengan prosesor MediaTek Helio G81 Ultra, Xiaomi memperkenalkan varian 5G dengan chipset MediaTek Dimensity 6300. Informasi ini didapatkan dari GSM Arena pada Kamis 18 September 2025. Redmi 15C 5G tetap mempertahankan desain yang mirip dengan versi 4G dimana modul kamera belakang berbentuk kotak yang berisi dua lingkaran. Dimensi ponsel ini adalah 173.2 x 81.1 x 8.2 mm dengan bobot 211 gram. Redmi 15C 5G dibekali layar IPS LCD berukuran 6.

9 inci dengan resolusi HD+ 720 x 160 piksel, refresh rate 120Hz, kecerahan maksimum 810 nits, dan dilapisi Mohs level 6. Sistem kamera belakang pada Redmi 15C 5G terdiri dari lensa utama 50MP dan satu lensa tambahan tanpa informasi tentang resolusinya. Sementara kamera depan memiliki resolusi 8MP. Ponsel ini ditenagai oleh prosesor MediaTek Dimensity 6300 yang dipadukan dengan RAM LPDDR4X 4GB dan ROM eMMC 5.1 128GB atau 256GB. Sistem operasi yang digunakan adalah HyperOS 2 berbasis Android 15. Redmi 15C 5G dilengkapi baterai berkapasitas 6.000 mAh dan didukung charger 33W. Fitur lainnya meliputi dual SIM, 5G, rating IP64 untuk tahan debu dan cipratan air, slot MicroSD, NFC, USB-C, jack audio 3.5mm, dan sensor sidik jari di samping. Redmi 15C 5G hadir dalam variasi warna Midnight Black, Dusk Purple, dan Mint Green. Perlu dicatat bahwa harga Redmi 15C ini berlaku untuk toko Xiaomi di Spanyol, belum ada informasi pasti apakah model ini akan diluncurkan di Indonesia.





suaradotcom / 🏆 28. in İD Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

Ponsel Redmi 15C 5G Mediatek Dimensity 6300 Xiaomi Android 15 Layar 120Hz

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

5 Chipset yang Setara dengan MediaTek Dimensity 8450, Snapdragon Berapa?Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

MediaTek dan TSMC Kembangkan Chipset 2nm Pertama, Siap Produksi 2026Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

MediaTek kembangkan chipset 2 nm bersama TSMC, siap diproduksi massalMediaTek mengumumkan bahwa perusahaanya telah menjadi salah satu perusahaan yang bermitra dengan pabrikan chip TSMC mengembangkan chip berukuran 2nm dan siap ...

Baca lebih lajut »

HP Murah Redmi 15R 5G Meluncur: Andalkan Dimensity 6300 dan Baterai JumboPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »

Redmi K90 Kantongi Sertifikasi Anyar, Ungkap Teknologi Pengisian Daya IniPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Baca lebih lajut »