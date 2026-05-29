Red Bull Cliff Diving World Series Bali 2026: Aidan Heslop Menjadi Juara

Red Bull Cliff Diving World Series 2026 sukses diselenggarakan di Broken Beach, Nusa Penida, Bali pada 22-23 Mei 2026. Atlet Inggris Aidan Heslop menjuarai kompetisi tersebut dengan skor tertinggi setelah berhasil bangkit dari cedera panjang selama musim 2025. MIDO mendukung ajang ini melalui kolaborasi dengan atlet Aidan Heslop dan Jonathan Paredes yang merepresentasikan presisi serta ketangguhan jam tangan.

Partnership MIDO dengan Red Bull Cliff Diving telah terjalin sejak 2019, bertepatan dengan perayaan 75 tahun koleksi Ocean Star yang pertama kali hadir pada 1944. Kolaborasi ini lahir dari kesamaan semangat dalam presisi, performa tinggi, keberanian, dan kemampuan untuk terus melampaui batas.

Sebagai salah satu ajang cliff diving paling bergengsi di dunia, Red Bull Cliff Diving menjadi partner ideal bagi MIDO untuk merepresentasikan filosofi Swiss watchmaking yang mengutamakan ketangguhan dan akurasi di situasi paling ekstrem sekalipun. Sorotan utama datang dari Aidan Heslop, atlet asal Inggris berusia 24 tahun yang sukses menghadirkan salah satu momen paling emosional dalam kompetisi tahun ini.

Heslop memastikan kemenangan setelah mencatatkan skor tertinggi melalui lompatan Forward 4 Somersaults 3½ Twists Pike dengan tingkat kesulitan 5,9 - salah satu yang tertinggi di kompetisi. Eksekusi nyaris sempurna tersebut menghasilkan skor luar biasa sebesar 141,60 dari para juri, sekaligus menjadi skor tertinggi untuk satu lompatan sepanjang event. Namun kemenangan tersebut terasa lebih bermakna karena Bali menjadi panggung comeback Heslop setelah absen sepanjang musim 2025 akibat cedera.

Di tengah deburan ombak dan suasana dramatis Broken Beach, Heslop mengaku momen tersebut menjadi salah satu titik paling emosional dalam perjalanan kariernya.

'Sudah lama sekali saya menantikan momen ini, dan saya bisa bilang ini mungkin salah satu hal tersulit yang pernah saya jalani, harus menjauh dari salah satu olahraga paling ekstrem di dunia. Tapi rasanya luar biasa bisa kembali,' ujar Heslop usai kompetisi. Ia juga mengungkapkan bahwa lompatan terakhirnya bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga pelepasan emosi setelah melewati proses pemulihan panjang.

'Saat melakukan lompatan terakhir itu, saya merasakan kebahagiaan, kelegaan, semuanya datang bersamaan. Bahkan saya sempat menitikkan air mata di atas jet ski, karena momen ini sangat berarti bagi saya. Saya benar-benar bahagia bisa kembali… sampai sulit menjelaskan dengan kata-kata,' tambahnya. Sementara itu Jonathan Paredes, atlet senior asal Meksiko yang dikenal dengan teknik presisi dan gaya elegannya, juga tampil impresif sepanjang kompetisi.

Paredes langsung memimpin klasemen putra pada hari pertama dan mempertahankan konsistensinya hingga babak final. Pengalaman panjangnya di dunia cliff diving terlihat jelas dalam setiap eksekusi lompatan yang tenang, presisi, dan penuh kontrol, membawanya finis di posisi kedua secara keseluruhan. Sebagai Friends of the Brand MIDO, Aidan Heslop dan Jonathan Paredes merepresentasikan karakter yang selama ini menjadi DNA brand: presisi, ketahanan, keberanian, dan dedikasi tanpa kompromi.

Dalam kompetisi ekstrem yang menuntut fokus tinggi di setiap detik, keduanya menunjukkan bagaimana performa terbaik lahir dari kombinasi disiplin, teknik, dan mentalitas yang kuat - nilai yang juga tercermin dalam koleksi jam tangan MIDO





