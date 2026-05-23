Realme Buds Air 8 Pro: TWS Premium dengan Fitur Bijbelad BC20 Pro

Realme Buds Air 8 Pro dirancang oleh desainer ternama Naoto Fukasawa dengan desain cermin yang unik dan penutup bergaya plateau.

Sesuai namanya, Realme Buds Air 8 Pro merupakan TWS ( True Wireless Stereo ) yang lebih premium dari Realme Buds Air 8. Realme 16T dan Realme Watch S telah lolos sertifikasi TKDN, sementara Realme Buds Air 8 pernah dipasarkan ke Indonesia.

Belum diketahui terkait ketersediaan global, namun perangkat diharapkan masuk ke Tanah Air mengingat generasi pendahulu pernah dipasarkan. Realme Buds Air 8 Pro dirancang oleh desainer ternama Naoto Fukasawa. Desain cermin yang unik dan penutup bergaya plateau dengan pelat mengkilap pada tangkainya, membawa sistem audio dual-driver koaksial yang terdiri dari driver bass dinamis 11mm dan tweeter mikro-planar 6mm. Kombinasi tersebut menjamin reproduksi suara yang seimbang antara bass mendalam untuk musik EDM serta treble jernih untuk vokal.

Itu diklaim mampu menyalurkan audio nirkabel berkualitas tinggi tanpa banyak distorsi. Fitur Adaptive ANC hingga 55dB menjadi penyelamat karena dapat menyesuaikan tingkat peredam kebisingan secara otomatis. Bagi Anda yang sering berada di lingkungan bising, fitur ini menjadi penyelamat





