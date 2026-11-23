Program 3 juta rumah mencapai 2.013.434 unit sejak 2025 hingga 15 November 2026. Capaian 2026 diproyeksi sekitar 1,3 juta unit.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, melaporkan bahwa realisasi program 3 juta rumah pada era Presiden Prabowo Subianto telah mencapai 2.013.434 unit secara kumulatif sejak 2025 hingga 15 November 2026. Angka tersebut disampaikan Ara dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Senin (23/11/2026).

Capaian tersebut menandai bahwa program 3 juta rumah telah melampaui 2 juta unit. Ara menjelaskan total realisasi itu terdiri dari pembangunan rumah baru dan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH), dengan pemerintah berharap pelaksanaannya dapat terus dipercepat untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak.

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Rincian Capaian Program 3 Juta Rumah Sejak 2025

Program 3 juta rumah mencapai 2.013.434 unit secara kumulatif dalam periode 2025 hingga 15 November 2026. Total tersebut terdiri dari 1.188.871 unit pembangunan rumah baru dan 824.563 unit renovasi RTLH.

Pada 2025, capaian program mencapai 852.410 unit, dengan rincian 636.967 unit pembangunan rumah dan 215.443 unit renovasi RTLH. Dengan demikian, pembangunan rumah baru menjadi porsi terbesar dari capaian tahun pertama program tersebut.

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Sepanjang 2026 hingga 15 November, realisasi program 3 juta rumah mencapai 1.161.024 unit. Dari jumlah itu, 551.904 unit merupakan pembangunan rumah baru, sedangkan renovasi RTLH mencapai 609.120 unit.

Pernyataan Menteri PKP di Hadapan Baleg DPR

Dalam rapat kerja bersama Baleg DPR RI, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa hingga 15 November sudah tercapai 1,1 juta unit yang terbangun. Angka lisan tersebut berbeda dengan total 2026 sebesar 1.161.024 unit dalam rincian data, sehingga pembaca perlu merujuk pada rincian resmi yang disebutkan Ara.

Ara juga menyatakan optimisme bahwa realisasi program 3 juta rumah hingga akhir 2026 masih akan terus bertambah. Ia memperkirakan capaian tahun ini dapat mencapai sekitar 1,3 juta unit.

Proyeksi Program 3 Juta Rumah hingga Akhir 2026

Proyeksi capaian program 3 juta rumah pada 2026 berada di kisaran sekitar 1,3 juta unit hingga akhir tahun. Estimasi ini menjadi dasar optimisme Kementerian PKP terhadap kelanjutan pelaksanaan program.

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Bagi masyarakat, percepatan program diharapkan memperluas akses terhadap hunian layak, baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi RTLH. Kedua jalur ini tercantum dalam rincian realisasi yang disampaikan Ara di Baleg DPR.

Pemerintah menyatakan pelaksanaan program 3 juta rumah dapat terus dipercepat sesuai proyeksi tersebut. Angka realisasi yang diumumkan berikutnya akan menjadi tolok ukur untuk menilai apakah target sekitar 1,3 juta unit pada akhir 2026 benar-benar tercapai.