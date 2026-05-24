Realisasi Pembangunan Rumah Subsidi MBR dengan Skema FLPP di Sulawesi Selatan

Kanwil DJPb Sulsel mengumumkan realisasi pembangunan 4.633 unit rumah subsidi MBR dengan skema FLPP senilai Rp578,80 miliar, mendorong ekonomi daerah dan akses hunian layak. Pembangunan ini telah berhasil dibangun di 22 kabupaten dan kota di Sulsel.

Realisasi ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi warganya. Penyaluran dana FLPP untuk proyek ini mencapai angka Rp578,80 miliar. Angka tersebut dialokasikan untuk mendukung pembangunan ribuan rumah yang sangat dibutuhkan oleh MBR di seluruh wilayah. Program ini telah memasuki tahun kedua pelaksanaannya di wilayah Sulawesi Selatan, menunjukkan keberlanjutan upaya pemerintah.

Hari Utomo, FLPP adalah instrumen krusial pemerintah. Tujuannya adalah menjamin akses hunian yang layak serta terjangkau bagi MBR. Selain itu, program ini juga berperan strategis sebagai penggerak ekonomi lokal serta pencipta efek berganda yang positif. Pembangunan rumah subsidi melalui FLPP memberikan dampak positif yang luas terhadap sosial ekonomi masyarakat.

Program ini secara efektif menciptakan pasar perumahan yang terserap secara pasti. Realisasi anggaran dan pembangunan rumah ini tidak hanya berdampak pada sektor perumahan saja. Efek berganda terhadap perekonomian daerah mencakup penyerapan tenaga kerja lokal yang signifikan, peningkatan aktivitas di sektor konstruksi, penguatan daya beli masyarakat, dan menciptakan stabilitas ekonomi di tingkat mikro. Penyaluran anggaran sebesar Rp578,80 miliar ini dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan perumahan.

Skema ini melibatkan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Sinergi ini memastikan program berjalan optimal dan tepat sasaran, demi kesejahteraan masyarakat





