Realisasi APBN Penataan DDTS Bengkulu Capai Rp24,14 Miliar

Kementerian Keuangan mencatat realisasi dana proyek strategis nasional untuk penataan Danau Dendam Tak Sudah di Kota Bengkulu mencapai Rp24,14 miliar hingga November 2026.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) resmi mengumumkan capaian signifikan dalam pendanaan infrastruktur pariwisata di wilayah Sumatera. Realisasi penyaluran dana Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk pembangunan dan penataan kawasan objek wisata Danau Dendam Tak Sudah (DDTS) di Kota Bengkulu telah menyentuh angka Rp24,14 miliar. Pengumuman ini disampaikan secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb Bengkulu, Zaid Burhan Ibrahim, pada Rabu, tanggal 4 November 2026, di lokasi proyek.

Mekanisme Penyaluran Dana Proyek Strategis

DJPb memastikan bahwa alokasi anggaran dari pemerintah pusat tersebut disalurkan dengan ketat untuk mendukung penataan kawasan Danau Dendam Tak Sudah agar menjadi destinasi wisata yang lebih tertata dan mampu memberikan daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Bengkulu. Zaid Burhan Ibrahim menjelaskan bahwa realisasi proyek strategis anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk pembangunan infrastruktur khususnya penataan kawasan DDTS hingga awal November 2026 telah mencapai Rp24,14 miliar dari total anggaran yang terkontrak sebesar Rp37,12 miliar. Angka ini menunjukkan progres fisik dan administratif yang solid dalam pelaksanaan proyek bernilai besar tersebut.

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Posisi Pemangku Kepentingan dan Target Pembangunan

Pemerintah Provinsi Bengkulu telah memainkan peran krusial dengan menyediakan lahan seluas lima hektare yang telah dibebaskan untuk keperluan proyek ini. Penataan kawasan wisata tersebut dilakukan di atas lahan seluas lima hektare yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, dan dengan adanya penataan kawasan wisata DDTS tersebut dapat meningkatkan kualitas kawasan wisata sekaligus mendukung pengembangan potensi pariwisata daerah. Untuk itu, pemerintah menargetkan seluruh pekerjaan penataan kawasan Danau Dendam Tak Sudah dapat diselesaikan pada akhir 2026 dan diharapkan objek wisata DDTS semakin berkembang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kota Bengkulu. Target waktu yang jelas ini menjadi tolok ukur keberhasilan manajemen proyek oleh instansi terkait.

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Dampak Ekonomi dan Peluang UMKM Lokal

Zaid Burhan Ibrahim menekankan bahwa penataan wisata DDTS dilakukan selain untuk meningkatkan daya tarik wisata, tapi juga dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Dengan adanya pengembangan destinasi wisata diharapkan dapat membuka peluang usaha bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta mendorong pertumbuhan sektor pendukung pariwisata di Kota Bengkulu. Langkah ini tidak hanya berfokus pada aspek estetika dan infrastruktur fisik, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi lokal. Keterlibatan UMKM diharapkan akan menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan di sekitar area danau, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh warga setempat.

Audit Anggaran dan Tahapan Selanjutnya

Oleh karena itu, Kanwil DJPb Bengkulu Bengkulu akan terus mengawal penyaluran anggaran proyek tersebut untuk memastikan penggunaannya sesuai dengan peruntukan. Langkaoh ini dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan, tepat sasaran, serta mendukung penyelesaian pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan. Pengawasan ketat ini merupakan bagian dari komitmen transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan dana APBN. Dengan mekanisme pengawasan yang berlapis, Kementerian Keuangan berharap tidak terjadi penyimpangan penggunaan dana yang dapat menghambat kelancaran proyek hingga akhir tahun 2026.