Realisasi Anggaran 2026 Tembus Rp 2.343,6 Triliun Sesuai Target Pemerintah

Pemerintah Pusat merealisasikan belanja senilai Rp 2.343,6 triliun per akhir Oktober 2026. Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan akselerasi terjadi di dua bulan terakhir tahun ini.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jakarta dan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, menyatakan bahwa Pemerintah Pusat telah mencapai realisasi anggaran belanja yang sangat signifikan. Angka tersebut tercatat mencapai Rp 2.343,6 triliun hingga akhir bulan Oktober tahun 2026.

Realisasi belanja Pemerintah Pusat ini mewakili persentase sebesar 74,4% dari total target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 3.149,7 triliun. Komponen ini menjadi penyangga utama dalam struktur belanja negara secara nasional.

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Mekanisme Realisasi dan Komposisi Belanja

Pemerintah Pusat mencatatkan komponen terbesar dalam belanja negara dengan total realisasi mencapai Rp 2.997,2 triliun. Angka ini setara dengan 78% dari target keseluruhan yang ditetapkan sebesar Rp 3.842,7 triliun untuk seluruh tahun anggaran 2026.

Sisa dari alokasi tersebut berbentuk Transfer ke Daerah atau TKD yang bernilai Rp 653,6 triliun. Besaran ini mewakili pencapaian sebesar 94,3% dari target TKD sebesar Rp 693 triliun yang telah ditentukan dalam kerangka APBN 2026.

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Pertumbuhan belanja pemerintah pusat dalam periode sepuluh bulan pertama tahun ini menunjukkan lonjakan yang sangat pesat. Data mencatat kenaikan sebesar 24,7% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang hanya mencatatkan nilai sebesar Rp 1.879,6 triliun.

Mayoritas dari kenaikan tersebut dialokasikan untuk belanja kementerian atau lembaga atau K/L yang telah terealisasi hingga mencapai nilai Rp 1.239,1 triliun. Sementara itu, belanja non K/L tercatat mencapai nilai sebesar Rp 1.104,5 triliun.

Alokasi Program Makan Bergizi Gratis dan Bantuan Sosial

Belanja K/L yang telah terealisasi tersebut setara dengan 82% dari target yang telah ditetapkan. Alokasi dana ini mencakup berbagai program strategis nasional seperti program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan berbagai bantuan sosial atau Bansos lainnya.

Selain program sosial, dana tersebut juga digunakan untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan pendidikan, serta penanganan bencana yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Belanja non K/L yang terealisasi setara dengan 67,4% dari target.

Komponen belanja non K/L tersebut mencakup manfaat pensiun bagi para aparatur sipil negara atau ASN, subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak atau BBM, subsidi listrik, serta pembayaran bunga utang negara yang jatuh tempo.

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Dampak Sektor Barang dan Pegawai terhadap APBN

Jika dilihat berdasarkan jenis belanja, kategori terbesar masih didominasi oleh belanja barang dengan nilai mencapai Rp 545,3 triliun. Dana ini digunakan untuk penyaluran MBG, pembinaan PAUD hingga SMK, serta dana BOS madrasah swasta.

Belanja pegawai tercatat bernilai sebesar Rp 320,4 triliun yang digunakan untuk gaji dan tunjangan ASN serta penyesuaian tunjangan hakim Mahkamah Agung. Termasuk di dalamnya adalah pembayaran tunjangan profesi guru non ASN.

Belanja modal tercatat sebesar Rp 248,6 triliun yang terutama dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur guna mendukung konektivitas dan ketahanan pangan. Sementara belanja bansos mencapai Rp 124,9 triliun untuk program keluarga harapan dan kartu sembako.

Akselerasi Penyerapan Anggaran di Akhir Tahun

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa akan terjadi akselerasi signifikan dalam penyerapan anggaran pada bulan November dan Desember tahun 2026. Pernyataan ini disampaikan saat konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat, 13 November 2026.

Percepatan ini diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh target belanja negara tercapai sesuai dengan rencana yang telah disusun oleh Pemerintah Indonesia. Fokus utama tetap pada efisiensi penyaluran dana untuk program prioritas nasional.