Real Sociedad Juara Copa del Rey 2026 Usai Taklukkan Atletico Madrid dalam Drama Adu Penalti

Kiper Real Sociedad, Unai Marrero, menjadi pahlawan kemenangan timnya di final Copa del Rey 2026 melawan Atletico Madrid. Gol kemenangan dicetak lewat adu penalti setelah pertandingan imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Gelar ini menjadi trofi Copa del Rey keempat bagi Sociedad.

Dalam sebuah pertandingan final Copa del Rey yang sarat drama dan emosi, Real Sociedad berhasil keluar sebagai kampiun setelah mengalahkan Atletico Madrid melalui babak adu penalti yang menegangkan dengan skor akhir 4-3. Pertandingan yang diselenggarakan pada Minggu, 19 April 2026, ini menyajikan tontonan berkualitas tinggi yang menguji ketahanan mental para pemain kedua tim. Penyelamatan gemilang kiper Real Sociedad , Unai Marrero, menjadi kunci kemenangan timnya.

Ia berhasil menggagalkan dua eksekusi penalti pertama Atletico Madrid yang dilepaskan oleh Alexander Sørloth dan Julián Álvarez, memberikan keunggulan psikologis bagi timnya. Meskipun kiper Atletico, Juan Musso, sempat memberikan harapan bagi timnya dengan menepis tendangan Orri Óskarsson, namun Pablo Marín tampil sebagai pahlawan penentu dengan sukses menaklukkan Musso pada tendangan penalti terakhir yang memastikan gelar juara bagi Real Sociedad. Gelar ini menandai trofi Copa del Rey keempat bagi Real Sociedad dalam sejarah klub. Kemenangan ini sekaligus mengulang kejayaan mereka pada tahun 2021, di mana final edisi 2020 yang sempat tertunda akibat pandemi COVID-19 juga berhasil mereka menangkan, meskipun saat itu pertandingan digelar tanpa penonton. Momen kemenangan ini terasa lebih manis mengingat perjalanan mereka dalam turnamen tersebut. Pertandingan final itu sendiri berlangsung dramatis sejak menit-menit awal. Real Sociedad langsung menunjukkan ambisinya dengan mencetak gol pembuka hanya dalam waktu 14 detik melalui sontekan Ander Barrenetxea. Gol cepat ini sempat mengejutkan pertahanan Atletico Madrid. Namun, Los Rojiblancos tidak tinggal diam dan merespons dengan cepat. Ademola Lookman berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-19, menunjukkan bahwa Atletico Madrid datang ke final dengan persiapan matang. Real Sociedad kembali memimpin jelang babak pertama usai melalui gol penalti yang dieksekusi dengan tenang oleh Mikel Oyarzabal. Keunggulan ini sempat membuat para pendukung Sociedad bersorak gembira. Namun, Atletico Madrid yang dilatih oleh Diego Simeone, dikenal dengan mental baja dan kemampuan bangkitnya, menunjukkan hal tersebut dengan menyamakan kedudukan tujuh menit sebelum waktu normal berakhir melalui gol yang dicetak oleh Álvarez. Gol penyama kedudukan ini membuat skor menjadi 2-2 dan memaksa pertandingan berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Skor imbang 2-2 bertahan hingga akhir babak perpanjangan waktu, sehingga penentuan juara harus dilakukan melalui drama adu penalti. Kedua tim menunjukkan ketegangan yang luar biasa di bawah mistar gawang. Meski Atletico Madrid datang ke final dengan kepercayaan diri tinggi setelah berhasil menembus babak semifinal, nasib berkata lain. Kemenangan Real Sociedad ini tidak hanya mengukuhkan status mereka sebagai tim kuat di Spanyol, tetapi juga mengulang sejarah manis pertemuan kedua tim di final Copa del Rey pada tahun 1987. Kala itu, Real Sociedad juga keluar sebagai pemenang melalui adu penalti setelah pertandingan berakhir imbang 2-2. Kemenangan ini menjadi bukti ketangguhan mental dan determinasi para pemain Real Sociedad dalam menghadapi tekanan pertandingan besar. Keputusan taktis pelatih dan eksekusi penalti yang tenang menjadi faktor penentu dalam meraih gelar bergengsi ini, sekaligus memberikan kebahagiaan bagi para penggemar Real Sociedad di seluruh dunia. Pertandingan ini akan dikenang sebagai salah satu final Copa del Rey paling mendebarkan dalam beberapa tahun terakhir, menampilkan aksi heroik para pemain dan pertarungan taktis yang memukau dari kedua tim. Di luar arena sepak bola, terdapat beberapa berita terkini lainnya yang menarik perhatian publik pada periode yang sama. Pemahaman mengenai energi tubuh melalui weton menjadi salah satu topik yang dibahas, dengan prediksi kesehatan untuk lima weton pada hari Senin, 20 April 2026. Para pemilik weton yang termasuk dalam daftar tersebut disarankan untuk lebih bersabar dan menjaga lisan demi menghindari masalah yang berkelanjutan. Selain itu, ada juga prediksi mengenai weton yang diprediksi akan 'mandi cuan' dan menerima kabar baik pada tanggal yang sama, menunjukkan adanya harapan dan keberuntungan bagi sebagian orang. Dalam ranah politik, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, dikabarkan akan menghadapi proses hukum terkait ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM) yang diduga mengandung unsur penistaan agama. Berita hiburan dan olahraga juga mewarnai pemberitaan, di mana legenda Timnas Indonesia Irfan Bachdim mendapatkan momen tak terlupakan saat menghadapi Barcelona Legends dalam laga sportainment Clash of Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Polemik paspor pemain Timnas Indonesia juga menyeret klub Eredivisie, NAC Breda, ke pusaran kritik karena kasus yang bermula dari laga kontroversial berujung ancaman hukum. Di tingkat daerah, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendadak diajak nikah seorang janda saat meninjau Kantor Urusan Agama (KUA) Jonggol, Kabupaten Bogor, yang tentu saja menjadi sorotan publik. Sementara itu, di kancah sepak bola Inggris, manajer Frank Lampard berhasil mengantarkan Coventry City kembali ke kasta tertinggi Premier League setelah absen selama 25 tahun, sebuah pencapaian luar biasa bagi klub tersebut. Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, melontarkan kritik tajam usai timnya takluk 0-2 dari Arema FC dalam lanjutan BRI Super League 2025/2026. Terakhir, Tottenham Hotspur kembali gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang 2-2 oleh Brighton & Hove Albion dalam lanjutan Premier League, menunjukkan bahwa persaingan di liga papan atas Inggris semakin ketat dan penuh kejutan





